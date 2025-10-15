Как защитить персиковые деревья этой зимой: полезные советы

Как защитить персиковые деревья этой зимой / © Associated Press

Издание Martha Stewart объяснило, как правильно подготовить персиковое дерево к зиме, чтобы весной оно проснулось сильным и дало щедрый урожай. Ведь холод, резкие перепады температур и вредители могут свести на нет все труды садовода.

Защитите ствол и крону

Первая задача — уберечь дерево от морозов, ветра и грызунов. Основная цель — защитить надземную часть растения от перепадов температур и холодного ветра. Для этого оберните ствол и крону дышащим материалом, например, мешковиной, картоном или специальным агроволокном. Молодые деревья особенно чувствительны, поэтому свяжите ветви вместе и осторожно наклоните к земле, пока они еще гибкие. Когда температура опустится ниже нуля, ветви становятся ломкими, тогда уже поздно.

Совет: избегайте полиэтиленовых пленок и герметичных материалов, ведь они «задушат» дерево и не дадут ему дышать.

Мульча

Корневая система персика не любит резких перепадов температур, поэтому обязательно замульчируйте землю возле ствола. Перед этим разрыхлите почву и хорошо полейте дерево. Затем укройте прикорневую зону слоем мульчи толщиной 30-40 см.

Идеальные материалы: сухие листья (не с плодовых деревьев), древесная щепа, торф, солома или измельченные ветки.

Если в вашем регионе часто бывают зимние оттепели или дожди, лучше избегайте опилок, ведь они могут преть.

Глубокий полив перед морозами

Осенью персиковое дерево должно «запастись влагой» перед зимним сном. Полейте его обильно, но осторожно — без образования луж. Количество воды зависит от возраста дерева, типа почвы и ее влажности. Если почва уже достаточно влажная — полив пропустите. Избегайте чрезмерного полива, особенно на тяжелых глинистых почвах, это может привести к загниванию корней.

Защита от вредителей и болезней

Самые распространенные враги персиков — курчавость листьев и монилиоз (плодовая гниль). Обе болезни активизируются именно зимой. После опадения листьев обработайте дерево 3%-м раствором бордоской жидкости или другим медьсодержащим препаратом. Эта процедура уничтожает грибок, который «зимует» на коре. Весной, перед распусканием почек, обработку нужно повторить.

Не забывайте убирать все опавшие или подгнившие плоды, ведь они могут стать источником инфекций.

Лайфхак: чтобы уберечь дерево от зайцев и грызунов, оберните ствол несколькими слоями агроволокна, а сверху — гофрированным картоном. Не затягивайте слишком туго, ведь дерево должно дышать.

Обрезка

Не спешите с обрезкой ветвей зимой, делать это стоит в конце февраля или даже в марте. Зимняя обрезка может ослабить дерево и спровоцировать болезни. Так же не стоит вносить удобрения до весны, ведь они могут раньше времени пробудить дерево.

Уход за персиковыми деревьями зимой — это не сложность, а забота, которая сторицей окупится летом. Немного усилий, несколько слоев защиты и уже через несколько месяцев ваш сад порадует розовым цветом и щедрым урожаем.