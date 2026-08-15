Как защитить питомца от жары: правило 5 секунд / © Associated Press

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Когда температура за окном повышается, мы достаем легкую одежду, пьем больше воды, ищем тень и включаем кондиционер. А вот домашние питомцы не могут сами сказать, что им жарко.

Именно поэтому летом особенно важно позаботиться об их комфорте. При этом жара может быть опасной даже тогда, когда нам самим кажется, что день просто приятно тёплый. Издание RTÉнапоминает, что риск перегрева зависит не только от температуры воздуха. Важную роль играют порода, возраст, вес, состояние здоровья и уровень физической активности животного.

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Кто хуже всего переносит жару

Некоторые породы собак особенно чувствительны к высоким температурам. Прежде всего это брахицефальные, то есть короткомордые породы, которым сложнее эффективно охлаждать организм. К группе повышенного риска относятся:

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чау-чау

бульдоги

французские бульдоги

бордоские доги

гончие

боксеры

английские спрингер-спаниели

кавалер-кинг-чарльз-спаниели

мопсы

золотистые ретриверы

стаффордширские бультерьеры

Владельцам кошек следует проявлять особую внимательность в следующих случаях:

персидских

британских длинношерстных

гималайских кошек

шотландских вислоухих

Впрочем, это не означает, что другие животные могут беззаботно проводить весь день на солнце. Возраст, лишний вес, плохая физическая форма или интенсивные нагрузки также могут повышать риск перегрева.

Вода

Самое простое правило жаркого дня: у животного всегда должен быть доступ к свежей воде. Проверяйте миску чаще, чем обычно, и регулярно доливайте воду. Если животному трудно передвигаться, поставьте миску поближе к его любимому месту отдыха.

Некоторым питомцам понравится небольшое количество льда в воде — как своеобразный летний бонус.

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Позаботьтесь также о воздухе, проветривайте помещение, а при соблюдении мер безопасности можно использовать вентилятор. Однако важно, чтобы животное могло отойти от потока воздуха, если ему это неудобно.

Тень

Одна из самых опасных ошибок — оставить животное там, где быстро скапливается тепло. Зимний сад, застекленный балкон, место у солнечного окна или автомобиль могут превратиться в ловушку буквально за короткое время.

Особенно опасен автомобиль. Даже если на улице всего 22°C, температура внутри машины за час может подняться примерно до 47°C. Поэтому правило предельно простое: никогда не оставляйте животное одного в автомобиле в жару.

Дома и на улице у питомца всегда должна быть возможность укрыться в прохладное затененное место.

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Правило пяти секунд

Одна из самых полезных летних проверок касается асфальта. Прежде чем отправляться с собакой на прогулку, приложите ладонь к тротуару или другому покрытию примерно на 5 секунд.

Если поверхность настолько горячая, что вам больно держать на ней руку, то для лап вашей собаки она тоже слишком горячая. Раскаленный асфальт может вызвать ожоги подушечек лап, даже если сама температура воздуха кажется вполне терпимой.

Поэтому в жаркие дни лучше перенести активные прогулки на раннее утро или вечер, когда поверхности и воздух уже прохладнее. А дневную прогулку сделать короче и спокойнее.

Не забывайте о блохах и клещах

Теплая погода — комфортна не только для домашних питомцев, но и для паразитов. Летом особенно важно не пропускать плановые обработки от блох и клещей. Даже если они не представляют непосредственной угрозы для жизни в каждом конкретном случае, паразиты могут вызывать зуд, раздражение и значительный дискомфорт. А лечение последствий — дополнительные расходы и лишний стресс для животного.

Поэтому уход за кожей летом — это не только вода и прохлада, но и регулярная профилактика.

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