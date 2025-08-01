Как защитить помидоры от вредителей и сорняков: простой рецепт натурального средства для опрыскивания

Помидоры / © ТСН

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Помидоры будут здоровее и без сорняков, если опрыскать их двумя натуральными средствами.

О том, как сделать домашнее средство для борьбы с вредителями и сорняками, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.

Если вы выращиваете помидоры в своем саду этим летом, вы знаете, как приятно выйти на улицу, собрать их и использовать во время приготовления пищи. Домашние помидоры всегда вкуснее, когда вы прилагаете усилия, и благодаря солнцу, которое было этим летом, вы должны получить достаточно впечатляющий урожай.

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Но такие вещи, как сорняки и болезни, могут в конце концов повредить вашим помидорам, если вы не будете осторожны. Чтобы избежать того, что это испортит ваш тяжелый труд, эксперты советуют сделать простой спрей, используя несколько основных ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас в шкафу. Специалисты говорят, что пищевая сода и растительное масло прекрасно подходят для защиты от вредителей и поддержания здоровья ваших помидоров.

Сейчас пиковое время сбора урожая для ваших помидоров, поэтому, если вы хотите дать им дополнительный стимул перед уборкой, то это натуральное средство идеально подойдет.

Но это не только делает ваши помидоры здоровее, но и, очевидно, может улучшить их вкус. Этот простой садоводческий лайфхак имеет несколько преимуществ, самое важное из которых заключается в том, что он изменяет pH почвы, снижая кислотность.

Результатом является изменение химического состава почвы, которая дает более сладкие плоды.

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Как сделать ваши растения помидоров более здоровыми

Чтобы сделать самодельный спрей для растений помидоров, который будет защищать от вредителей и держать сорняки подальше, а также потенциально сделает их более сладкими, вам понадобится следующее:

Одна столовая ложка пищевой соды

Одна столовая ложка растительного масла

Несколько капель средства для мытья посуды

4,5 л воды

Поместите все в бутылку и используйте жидкость для опрыскивания растений помидоров каждые несколько дней. Однако будьте осторожны, чтобы не применять ее слишком часто — пищевая сода может вызвать накопление соли, что может негативно повлиять на усвоение питательных веществ.

Грибковые инфекции чаще появляются на ваших растениях помидоров, когда почва вокруг них кислая. К счастью, пищевая сода может помочь устранить рост вредных грибков на ваших растениях.

Это также может действовать как подходящее средство для уничтожения сорняков. Очень часто можно увидеть, как вокруг ваших растений помидоров прорастают всходы сорняков, и пищевая сода поможет предотвратить чрезмерное разрастание новых сорняков.

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