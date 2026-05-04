ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
157
Время на прочтение
2 мин

Как защитить растения от улиток — простая и экологическая хитрость от садовода

Есть что-то особенно болезненное в том, когда вы утром выходите в сад и видите, что нежные листочки любимых растений превратились в решето. Улитки и слизни не спрашивают разрешения, не обращают внимания на ваши усилия и, кажется, появляются из ниоткуда.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Улитка

Улитка / © Associated Press

Садовник Саймон Акеройд рассказал о методе, который звучит почти как лайфхак из прошлого века, однако он до сих пор актуален. Его суть проста, а именно, создать для улиток барьер, который они не захотят или не смогут преодолеть.

Это не магия и не гарантия абсолютной защиты, но как часть комплексного ухода за садом — вполне действенная стратегия и главное, безопасная для окружающей среды.

«Колючая» защита

Представьте себе колючую проволоку, только для улиток. Именно так описывают этот метод садоводы. Что нужно сделать:

  • срезать веточки растений с колючками, например, роз

  • выложить их вокруг растения, которое хотите защитить

Это создаст плотный «периметр обороны». Улитки и слизни имеют мягкое тело, поэтому избегают острых и травматических поверхностей. Колючки становятся для них естественным препятствием, поэтому они просто выбирают другой маршрут.

Нюансы

Важно понимать, что этот метод не дает 100% гарантии, потому что часть улиток уже может быть в почве или компосте, некоторые из них способны преодолевать даже сложные барьеры, кроме того, погодные условия, например, влага или дожди, могут влиять на их активность.

Поэтому этот лайфхак следует использовать в сочетании с другими методами защиты.

Актуальность метода

Современный уход за садом все больше движется в сторону экологичности, то есть меньше химии, больше природных решений. И этот метод идеально вписывается в новую эстетику ухода за растениями, потому что он безопасен для почвы и насекомых, доступен, вы делаете барьер из того, что есть в саду, простой в реализации и эстетически красивый.

Это тот случай, когда «бабушкины методы» вдруг становятся трендовыми.

Улитки, конечно, не исчезнут полностью из вашего сада, однако иногда достаточно немного изменить подход и баланс сил уже не в их пользу. И, возможно, именно такие маленькие решения делают сад не просто красивым, а живым и гармоничным.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie