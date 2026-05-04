Улитка / © Associated Press

Реклама

Садовник Саймон Акеройд рассказал о методе, который звучит почти как лайфхак из прошлого века, однако он до сих пор актуален. Его суть проста, а именно, создать для улиток барьер, который они не захотят или не смогут преодолеть.

Это не магия и не гарантия абсолютной защиты, но как часть комплексного ухода за садом — вполне действенная стратегия и главное, безопасная для окружающей среды.

«Колючая» защита

Представьте себе колючую проволоку, только для улиток. Именно так описывают этот метод садоводы. Что нужно сделать:

Реклама

срезать веточки растений с колючками, например, роз

выложить их вокруг растения, которое хотите защитить

Это создаст плотный «периметр обороны». Улитки и слизни имеют мягкое тело, поэтому избегают острых и травматических поверхностей. Колючки становятся для них естественным препятствием, поэтому они просто выбирают другой маршрут.

Нюансы

Важно понимать, что этот метод не дает 100% гарантии, потому что часть улиток уже может быть в почве или компосте, некоторые из них способны преодолевать даже сложные барьеры, кроме того, погодные условия, например, влага или дожди, могут влиять на их активность.

Поэтому этот лайфхак следует использовать в сочетании с другими методами защиты.

Актуальность метода

Современный уход за садом все больше движется в сторону экологичности, то есть меньше химии, больше природных решений. И этот метод идеально вписывается в новую эстетику ухода за растениями, потому что он безопасен для почвы и насекомых, доступен, вы делаете барьер из того, что есть в саду, простой в реализации и эстетически красивый.

Реклама

Это тот случай, когда «бабушкины методы» вдруг становятся трендовыми.

Улитки, конечно, не исчезнут полностью из вашего сада, однако иногда достаточно немного изменить подход и баланс сил уже не в их пользу. И, возможно, именно такие маленькие решения делают сад не просто красивым, а живым и гармоничным.

Новости партнеров