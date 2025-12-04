ТСН в социальных сетях

Как защитить розы после первых заморозков: действенные советы

С наступлением холодов даже самые крепкие розы нуждаются в заботе. Несмотря на то, что эти цветы достаточно выносливы, первые заморозки могут серьезно повредить растения, особенно если не подготовить их к зиме.

Как защитить розы после первых заморозков

Как защитить розы после первых заморозков / © ALS Association

Издание Real Simple рассказало о проверенных советах, которые помогут вашим розам пережить холода и проснуться еще сильнее весной. Прежде всего, растениям нужна подготовка к зимнему покою.

  • Прекратите обрезку и подкормку. Любой новый рост будет уязвимым и может погибнуть от мороза.

  • Очистите почву вокруг растений, удалите опавшие листья и мусор, чтобы избежать зимних болезней и вредителей.

  • Изолируйте основание роз. Насыпьте 20-30 см почвы, компоста или мульчи вокруг основания, чтобы защитить корни и корону растения.

  • Глубоко полейте перед замерзанием. Влажная земля удерживает тепло и уменьшает риск повреждений.

Дополнительные способы защиты от мороза

  • Регулярно добавляйте свежий слой мульчи для изоляции.

  • Используйте чистые сухие листья сверху для дополнительного утепления.

  • Избегайте хождения по замерзшей почве, чтобы не уплотнить корни.

Розы в горшках

Корни контейнерных растений уязвимее к холоду, поэтому надо уделить:

  • Переместить горшки в неотапливаемое, но защищенное место, например, гараж, веранда или кладовка с температурой выше нуля.

  • Избегайте теплых комнат: это может слишком рано ввести растение в активный рост.

  • Поливать редко — примерно раз в месяц.

  • Весной постепенно возвращаем растения на улицу, чтобы избежать стресса от перепадов температур.

Подготовка плетистых роз

Плетистые розы особенно уязвимы, длинные стебли могут ломаться из-за ветра, льда или резких колебаний температуры.

  • После первого мороза стебли лучше осторожно связать мягкой веревкой или, по возможности, положить на землю и накрыть мульчей, соломой или тканевым укрытием.

  • Если стебли нельзя положить, оставьте их вертикально, оберните специальной садовой тканью, которая пропускает воздух.

Морозобоины

Поврежденные розы проявляют:

  • почерневшие стебли,

  • сморщенные бутоны,

  • вялые или обесцвеченные листья,

  • коричневые или черные пятна.

Не спешите обрезать растения, некоторые стебли могут ожить весной.

Постепенно убирайте мульчу и укрытие, когда температура стабильно превышает ноль. Медленное снятие защиты помогает избежать стресса растения во время весенних перепадов погоды.

С правильным уходом даже после суровой зимы ваши розы встретят весну здоровыми, цветущими и готовыми радовать своей красотой.

