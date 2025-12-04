Как защитить розы после первых заморозков: действенные советы

Как защитить розы после первых заморозков / © ALS Association

Издание Real Simple рассказало о проверенных советах, которые помогут вашим розам пережить холода и проснуться еще сильнее весной. Прежде всего, растениям нужна подготовка к зимнему покою.

Прекратите обрезку и подкормку. Любой новый рост будет уязвимым и может погибнуть от мороза.

Очистите почву вокруг растений, удалите опавшие листья и мусор, чтобы избежать зимних болезней и вредителей.

Изолируйте основание роз. Насыпьте 20-30 см почвы, компоста или мульчи вокруг основания, чтобы защитить корни и корону растения.

Глубоко полейте перед замерзанием. Влажная земля удерживает тепло и уменьшает риск повреждений.

Дополнительные способы защиты от мороза

Регулярно добавляйте свежий слой мульчи для изоляции.

Используйте чистые сухие листья сверху для дополнительного утепления.

Избегайте хождения по замерзшей почве, чтобы не уплотнить корни.

Розы в горшках

Корни контейнерных растений уязвимее к холоду, поэтому надо уделить:

Переместить горшки в неотапливаемое, но защищенное место, например, гараж, веранда или кладовка с температурой выше нуля.

Избегайте теплых комнат: это может слишком рано ввести растение в активный рост.

Поливать редко — примерно раз в месяц.

Весной постепенно возвращаем растения на улицу, чтобы избежать стресса от перепадов температур.

Подготовка плетистых роз

Плетистые розы особенно уязвимы, длинные стебли могут ломаться из-за ветра, льда или резких колебаний температуры.

После первого мороза стебли лучше осторожно связать мягкой веревкой или, по возможности, положить на землю и накрыть мульчей, соломой или тканевым укрытием.

Если стебли нельзя положить, оставьте их вертикально, оберните специальной садовой тканью, которая пропускает воздух.

Морозобоины

Поврежденные розы проявляют:

почерневшие стебли,

сморщенные бутоны,

вялые или обесцвеченные листья,

коричневые или черные пятна.

Не спешите обрезать растения, некоторые стебли могут ожить весной.

Постепенно убирайте мульчу и укрытие, когда температура стабильно превышает ноль. Медленное снятие защиты помогает избежать стресса растения во время весенних перепадов погоды.

С правильным уходом даже после суровой зимы ваши розы встретят весну здоровыми, цветущими и готовыми радовать своей красотой.