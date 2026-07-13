Как защитить сад от слизней с помощью обычной влажной доски / © Associated Press

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Когда на клумбах появляются следы от слизней и улиток, первая реакция многих садоводов — искать радикальные решения. Однако иногда самые эффективные методы оказываются самыми простыми.

Садовод Саймон Акеройд советует использовать естественную ловушку, не требующую специальных средств или сложного ухода. По его словам, достаточно положить на землю влажную доску рядом с растениями, которые больше всего страдают от вредителей.

Метод с влажной доской

Слизни и улитки любят прохладные, тёмные и влажные места. Именно поэтому доска становится для них идеальным укрытием. Уже через некоторое время под ней собирается большое количество этих моллюсков.

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Дальше всё просто: раз в день нужно приподнять доску, собрать слизней и перенести их как можно дальше от участка, где растут растения, которым они могут нанести вред. Этот способ позволяет контролировать количество вредителей без использования химии и сохранять сад экологически чистым.

Не все слизни — враги

Несмотря на то, что некоторые виды улиток могут наносить вред молодым растениям, полностью избавляться от них не стоит. Саймон отмечает, что определённое количество улиток может быть полезно для экосистемы сада. Например, леопардовые улитки играют важную роль в природном балансе, ведь они помогают разлагать органические остатки и являются частью здоровой садовой среды.

Уход за садом не всегда требует сложных решений. Иногда обычная влажная доска может стать эффективным средством в борьбе со слизнями и помочь защитить нежные растения естественным способом.

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