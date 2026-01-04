Как защитить свой сад от снежного нашествия: полезные советы

Как защитить свой сад от снежного нашествия / © Associated Press

Многие популярные растения, от вечнозеленых можжевельников и кедров до раноцветных азалий, уязвимы перед зимними сугробами. Снежная шапка на больших или плоских листьях может легко оборвать ветви, а кусты с густой верхней частью рискуют «рассыпаться» под тяжестью снега. Также особенно уязвимы растения с горизонтальными ветвями или те, которые были плохо обрезаны осенью.

Главная опасность — вес снега, который буквально «раскрывает» кусты и деревья, об этом рассказало издание Martha Stewart

Подготовка сада к снежной зиме

Убрать и полить . Перед снегопадом важно почистить сад от сухих листьев, веток и мусора . Обрезайте отмершие побеги и поливайте растения, чтобы они не страдали от пересыхания.

Утеплить почву . Слой мульчи или соломы толщиной 7-12 см поможет защитить корни и почву от промерзания. При этом мульча не должна касаться стеблей растений, ведь это уменьшает риск гниения.

Защитить нежные растения. Для чувствительных цветов и растений в горшках подойдут теплые покрывала, старые простыни или мешковина. Нужно накрывать их аккуратно, чтобы снег не накапливался внутри, и лучше переместить горшки в более защищенное место.

Физические конструкции. В регионах с регулярными сугробами можно соорудить небольшой деревянный каркас над кустами или деревьями, он поможет снегу скатываться и не ломать ветвей. Также растения можно аккуратно связать, чтобы снег не рассыпал их наружу.

Как снег помогает растениям

Интересно, что снег не всегда враг, он прекрасно утепляет почву и корни, поддерживает постоянную температуру вокруг кроны и защищает вечнозеленые от сухого зимнего ветра. Естественное «одеяло» из снега можно даже не убирать полностью, ведь он сам растает в течение одного или двух дней и не нанесет вреда.

После снегопада внимательно проверьте кусты и деревья. Если ветви сгибаются, не трясите их — это может вызвать трещины. Используйте мягкую щетку или веник, чтобы осторожно снять снег с нижних ветвей, постепенно двигайтесь вверх.

Зима — это не время бояться за свой сад, а возможность показать заботу о нем. Немного подготовки, утепление и аккуратная уборка снега помогут вашим растениям пережить даже самые тяжелые метели. А когда придет весна, они встретят солнце здоровыми и красивыми.