Как заставить цвести петунии: советы от садового блогера Антонины Лесик

Эксперт по садоводству Тоня Лесик рассказала, как ухаживать за самыми популярными цветами для летнего озеленения – петуниями, чтобы они цвели долго и красиво.

Петунии - один из самых популярных летних цветов. Они цветут долго и ярко. Расскажем вам, как сделать так, чтобы петунии цвели еще пышнее и ярче.

Первое, что нужно сделать, купив петунию, - это пересадить ее в отдельный горшок. Если не пересадить цветок, она может зачахнуть уже к середине лета. Поэтому нужно взять горшок в два-три раза больший, чем тот, в котором она продавалась. Наполнить горшок дренажным слоем. Это может быть керамзит или просто битая керамика.

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Смесь для посадки можно купить готовую, лучше выбирать ту, что для цветущих растений, но можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять одну часть питательного грунта, одну часть песка и добавить компост. Все тщательно перемешать и наполнить горшок. Не стоит сажать много петуний в один горшок - на 20 квадратных сантиметров достаточно одной петунии, она разрастется и будет пышной, если же вы посадите много цветов в один горшок, они будут мешать друг-другу расти.

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Петуния любит свет, можно ставить ее в самое солнечное место. Тень петуния не любит. Поливать петунию нужно утром и вечером, лучше теплой водой. Следите за влажность в горшке - петуния не любит избыточной влаги, но легко переносит небольшую засуху.

Обязательно подкармливайте растение. Лучше делать это через один полив, уменьшая стандартную дозу на половину.

Петунию нужно обрезать, удаляя отцветшие цветки. В середине лета петуния начинает цвести меньше, в это время нужно сделать более радикальную обрезку, укоротив побеги наполовину.

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Петуния очень склонна к грибковым заболеваниям. Если вы заметили мучнистую росу или серую гниль на своей петунии, обработайте ее фунгицидами или инсектицидами.

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