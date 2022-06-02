Как заставить цвести петунии: советы от садового блогера Антонины Лесик

Эксперт по садоводству Тоня Лесик рассказала, как ухаживать за самыми популярными цветами для летнего озеленения – петуниями, чтобы они цвели долго и красиво.
Петунии - один из самых популярных летних цветов. Они цветут долго и ярко. Расскажем вам, как сделать так, чтобы петунии цвели еще пышнее и ярче.
Первое, что нужно сделать, купив петунию, - это пересадить ее в отдельный горшок. Если не пересадить цветок, она может зачахнуть уже к середине лета. Поэтому нужно взять горшок в два-три раза больший, чем тот, в котором она продавалась. Наполнить горшок дренажным слоем. Это может быть керамзит или просто битая керамика.
Смесь для посадки можно купить готовую, лучше выбирать ту, что для цветущих растений, но можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять одну часть питательного грунта, одну часть песка и добавить компост. Все тщательно перемешать и наполнить горшок. Не стоит сажать много петуний в один горшок - на 20 квадратных сантиметров достаточно одной петунии, она разрастется и будет пышной, если же вы посадите много цветов в один горшок, они будут мешать друг-другу расти.
Петуния любит свет, можно ставить ее в самое солнечное место. Тень петуния не любит. Поливать петунию нужно утром и вечером, лучше теплой водой. Следите за влажность в горшке - петуния не любит избыточной влаги, но легко переносит небольшую засуху.
Обязательно подкармливайте растение. Лучше делать это через один полив, уменьшая стандартную дозу на половину.
Петунию нужно обрезать, удаляя отцветшие цветки. В середине лета петуния начинает цвести меньше, в это время нужно сделать более радикальную обрезку, укоротив побеги наполовину.
Петуния очень склонна к грибковым заболеваниям. Если вы заметили мучнистую росу или серую гниль на своей петунии, обработайте ее фунгицидами или инсектицидами.
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