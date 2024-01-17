Как заставить орхидеи зацвести: два простых рецепта

Орхидеи давно и прочно заняли свое место на наших подоконниках. Сейчас, кажется, уже никто не считает эти экзотические растения слишком нежными и капризными. Более того, все время появляются новые рекомендации по уходу, которые позволяют добиться хорошего роста и пышного цветения.

Орхидеи — комнатные растения, относительно не требующие особого ухода, по сравнению с другими, однако, когда дело доходит до их цветения, здесь все может оказаться немного сложнее.

Орхидеи обычно цветут каждые 8-12 месяцев, но есть несколько способов заставить их цвести чаще. О том, что нужно сделать, чтобы стимулировать цветение орхидей, рассказывает Еxpress.co.uk.

Освещение, температура и обрезка — это лишь некоторые факторы, которые могут повлиять на цикл цветения орхидеи.

Не менее важны полив и удобрения.

Чай из банановой кожуры

Как заставить орхидеи зацвести / Фото: Credits

На странице Orchids Tips and Tricks в Facebook одна женщина заявила, что увидела фантастические результаты, добавив два кухонных ингредиента в воду, которую она использует для своей орхидеи. Она рекомендовала подкармливать фаленопсисы банановым чаем и рисовым отваром для стимуляции цветения.

Поскольку банановая кожура содержит калий, фосфор и кальций, эксперты одобрили этот метод.

Приготовьте чай из банановой кожуры, замочив свежие банановые шкурки в воде на 48 часов, затем разбавив их четырьмя частями воды. В качестве альтернативы садоводы могут нарезать банановую кожуру тонкими полосками, высушить ее на солнце в течение двух дней, а затем измельчить в мелкий порошок, который можно добавить в горшок с орхидеями.

Рисовая вода

Фото: Credits

Рисовую воду также можно использовать для обработки орхидей, чтобы придать растению импульс, аналогичный банановой воде.

Поскольку рисовая вода содержит следовые количества азота, фосфора и калия, а также крахмала, который питает полезные микоризы на корнях, это делает ее очень хорошим органическим удобрением, утверждают эксперты.

Чтобы приготовить рисовый отвар, начните с замачивания небольшого количества риса (подойдет любой сорт) в воде на 30 минут или более, процедите воду в бутылку или банку, дайте ферментироваться в течение одной недели и храните ее вдали от прямых солнечных лучей.

Эксперты призвали дать раствору возможность дышать, поэтому неплотно закрутите крышку на бутылке или накройте ее пористой тканью, чтобы обеспечить приток воздуха.

Через неделю разбавьте раствор равным количеством воды и опрыскайте корни и листья. Внекорневая подкормка из рисовой воды также имеет некоторые преимущества в качестве эффективного инсектицида для комнатных растений.

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