Как заставить зеленые помидоры созреть: очень простой способ

Урожай помидоров собран, но многие плоды еще зеленые - что сделать, чтобы спасти урожай, рассказывают специалисты.

В связи с ранним похолоданием и дождями урожай помидоров пришлось собрать еще до того, как многие плоды созрели. Многие огородники думают, что же делать теперь с зелеными помидорами.

Специалисты в области растений рассказали Express.co.uk, как заставить зеленые помидоры созреть у вас дома.

После того как помидоры собраны, специалисты рекомендует поместить их в бумажный пакет или контейнер с крышкой и поставить в теплое место.

Закрытый пакет или контейнер позволит выделяемому помидорами газу этилену — природному растительному гормону, который регулирует рост растений и помогает им созревать за счет преобразования крахмала в сахар, — стимулировать созревание намного быстрее. Обязательно проверяйте помидоры регулярно и забирайте уже созревшие плоды.

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Также рекомендуется класть помидоры с бананом, чтобы этилен выделяемый бананом, способствовал созреванию зеленых помидоров.

Тем, у кого зеленых помидоров слишком много, рекомендуется замариновать их или приготовить чатни из зеленых помидоров.

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