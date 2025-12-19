ТСН в социальных сетях

122
Как жарить рыбу так, чтобы она не прилипала к сковороде: интересный лайфхак

Жареная рыба — блюдо простое лишь на первый взгляд. На самом же деле оно часто превращается в кулинарный квест: нежное филе рвется, кожура остается на сковородке, а вместо аппетитной корочки — сплошное разочарование.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Как жарить рыбу так, чтобы она не прилипала к сковороде

Как жарить рыбу так, чтобы она не прилипала к сковороде / © Associated Press

Однако, как оказалось, решение есть и оно гораздо проще, чем кажется. Фудблогер Александр Огородник поделился лайфхаком, который уже активно обсуждают в соцсетях, рыба и даже котлеты больше никогда не будут прилипать к сковородке. И для этого не нужны ни дорогие сковородки, ни литры масла.

Секрет — в обычном пергаменте. Да, том самом, который обычно используют для выпекания. Пергамент становится барьером между продуктом и горячей поверхностью, позволяет рыбе равномерно поджариться, сохранить сочность и красивую форму. Этот метод давно используют профессиональные повара, ведь он позволяет рыбе равномерно поджариться, сохранить сочность и красивую форму:

  • предотвращает пригорание

  • не пересушивает филе

  • минимизирует использование масла

  • сохраняет натуральный вкус продукта

Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала

Что понадобится:

  • филе рыбы

  • соль и черный перец

  • пергамент для выпекания

  • сковородка

Как готовить:

  1. Отрежьте кусок пергамента по размеру сковородки.

  2. Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите пергамент на сухую поверхность.

  3. Филе рыбы приправьте солью и черным перцем.

  4. Выложите рыбу на пергамент шкуркой вниз и слегка прижмите пальцами на несколько секунд, это поможет равномерно поджарить шкурку.

  5. Жарьте примерно 3 мин со стороны шкурки.

  6. Переверните рыбу, она легко отделится от поверхности.

  7. С другой стороны достаточно 30-60 секунд, чтобы довести блюдо до идеала.

Внешне — аппетитная, равномерно поджаренная рыба без разрывов и пригоревших кусков.

Внутри — сочное, нежное мясо, которое буквально «держит сок». Именно такую текстуру обычно ожидают от ресторанного блюда, но теперь ее легко повторить и дома.

Этот способ прекрасно подходит не только для рыбы, но и для котлет, сырников, оладий и нежного куриного филе.

Иногда кулинарная магия скрывается в мелочах. Обычный пергамент может кардинально изменить ваш опыт жарки — без лишнего жира, нервов и мытья пригоревших сковородок. Попробуйте один раз и возвращаться к старым методам уже не захочется.

