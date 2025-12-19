Как жарить рыбу так, чтобы она не прилипала к сковороде: интересный лайфхак

Как жарить рыбу так, чтобы она не прилипала к сковороде / © Associated Press

Реклама

Однако, как оказалось, решение есть и оно гораздо проще, чем кажется. Фудблогер Александр Огородник поделился лайфхаком, который уже активно обсуждают в соцсетях, рыба и даже котлеты больше никогда не будут прилипать к сковородке. И для этого не нужны ни дорогие сковородки, ни литры масла.

Секрет — в обычном пергаменте. Да, том самом, который обычно используют для выпекания. Пергамент становится барьером между продуктом и горячей поверхностью, позволяет рыбе равномерно поджариться, сохранить сочность и красивую форму. Этот метод давно используют профессиональные повара, ведь он позволяет рыбе равномерно поджариться, сохранить сочность и красивую форму:

предотвращает пригорание

не пересушивает филе

минимизирует использование масла

сохраняет натуральный вкус продукта

Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала

Что понадобится:

Реклама

филе рыбы

соль и черный перец

пергамент для выпекания

сковородка

Как готовить:

Отрежьте кусок пергамента по размеру сковородки. Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите пергамент на сухую поверхность. Филе рыбы приправьте солью и черным перцем. Выложите рыбу на пергамент шкуркой вниз и слегка прижмите пальцами на несколько секунд, это поможет равномерно поджарить шкурку. Жарьте примерно 3 мин со стороны шкурки. Переверните рыбу, она легко отделится от поверхности. С другой стороны достаточно 30-60 секунд, чтобы довести блюдо до идеала.

Внешне — аппетитная, равномерно поджаренная рыба без разрывов и пригоревших кусков.

Внутри — сочное, нежное мясо, которое буквально «держит сок». Именно такую текстуру обычно ожидают от ресторанного блюда, но теперь ее легко повторить и дома.

Этот способ прекрасно подходит не только для рыбы, но и для котлет, сырников, оладий и нежного куриного филе.

Реклама

Иногда кулинарная магия скрывается в мелочах. Обычный пергамент может кардинально изменить ваш опыт жарки — без лишнего жира, нервов и мытья пригоревших сковородок. Попробуйте один раз и возвращаться к старым методам уже не захочется.