Что для чего: почему в кухонной фольге есть глянцевая и матовая стороны

Какая сторона для чего: почему в кухонной фольге есть матовая сторона / © Credits

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Более того, большинство людей заворачивают продукты наугад, не задумываясь, какая сторона должна быть к еде. Но эта, казалось бы, незначительная деталь на самом деле может влиять на результат приготовления, об этом рассказали на странице sizovasofiaa.

В чем суть: как делают фольгу

Двусторонность фольги — не дизайнерский замысел и не маркетинговый ход. На последнем этапе изготовления алюминиевую ленту прокатывают между двумя валами. Чтобы избежать разрыва материала, одновременно прокатывают сразу две ленты, сложенные вместе. В результате сторона, соприкасающаяся с валом, становится блестящей, а внутри — матовой. Это чисто техническая особенность, а не функциональный замысел.

Однако блестящая и матовая стороны обладают разными свойствами во взаимодействии с теплом и здесь начинается самое интересное.

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Теплопроводность: глянец отбивает, матовость поглощает

С физической точки зрения блестящая сторона фольги лучше отражает тепло, в то время как матовая — его поглощает. Эта разница особенно заметна во время приготовления блюд в духовке или на открытом огне. Это может влиять на скорость приготовления: продукты, завернутые внутрь глянцевой стороной, запекаются быстрее и равномернее.

Как правильно использовать фольгу

Для запекания: глянцевая сторона к продукту, матовая — наружу. Такая конфигурация позволяет сосредоточить тепло на продукте, благодаря чему блюдо приготовится быстрее и получит приятную румяную корочку.

Для хранения продуктов: не имеет большого значения, какой стороной вы обернете еду. Однако лучше, чтобы глянцевая сторона была сверху — она меньше взаимодействует с влагой, поэтому продукты дольше остаются свежими.

Для запекания кондитерских изделий: если вы хотите избежать подгорания низа изделия, используйте матовую сторону вниз — она лучше поглощает тепло и предотвращает чрезмерное подрумянивание снизу.

Что следует знать

Если вы используете фольгу с антипригарным покрытием, всегда проверяйте инструкции на упаковке. У такой фольги рабочая сторона всегда указана изготовителем.

Не рекомендуется использовать фольгу в микроволновке, если иное не указано. Металл отражает микроволны и может привести к искрению или даже к пожару.

При хранении кислотных продуктов (например, лимонов, томатов, маринадов) лучше избегать прямого контакта с фольгой — алюминий может вступать в химическую реакцию, изменять вкус и свойства продуктов.

Физически, обе стороны фольги выполняют ту же функцию, но в вопросах кулинарии мелочи могут иметь значение. Если вы готовите блюдо, которое требует хорошего пропекания и румяной корочки, глянцевая сторона должна быть к продукту. Если вам нужно уменьшить интенсивность нагрева или просто сохранить пищу, выбирайте сторону интуитивно или по эстетическим предпочтениям.