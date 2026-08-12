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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Какая температура должна быть в спальне, чтобы вы выспались

Если ночью вы долго не можете заснуть, просыпаетесь от жары или, наоборот, укутываетесь в одеяло и всё равно мерзнете, причина может быть банальной — температура в комнате.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Какая температура должна быть в спальне, чтобы вы выспались

Какая температура должна быть в спальне, чтобы вы выспались / © Credits

Можно сменить подушку, купить новое одеяло, отложить телефон за час до сна и создать идеальный вечерний ритуал. Однако если в спальне слишком жарко или холодно, организм всё равно может выразить недовольство, об этом рассказало издание Real Simple.

Температура напрямую связана с нашими естественными циркадными ритмами. Вечером температура тела постепенно снижается, а с наступлением темноты организм начинает вырабатывать мелатонин — гормон, который помогает настроиться на сон. Именно поэтому прохладная спальня — не просто вопрос комфорта, а важная часть здоровой гигиены сна.

Сколько градусов нужно для хорошего сна

Оптимальной считается температура около 18°C. Однако если для вас это звучит как небольшая личная зима, есть хорошая новость. Более широкий диапазон комфортной температуры составляет примерно 16–22°C. То есть не обязательно превращать спальню в холодильник. Главное — найти температуру, при которой вам не жарко и не холодно.

Лучшие условия для сна — прохладные, такая температура сочетается с естественным вечерним снижением температуры тела.

Жара лишает сна

Когда в комнате слишком тепло, температура тела может оставаться выше, чем требуется для комфортного засыпания. В результате мы дольше ворочаемся в постели, чаще просыпаемся ночью и хуже отдыхаем.

Особенно проблематичной может быть жаркая и влажная атмосфера. Она мешает организму нормально регулировать температуру и может негативно влиять на структуру сна. В частности, чрезмерное тепло может уменьшить количество глубокого медленноволнового и REM-сна — фаз, которые имеют важное значение для восстановления организма. Другими словами, вы можете провести в постели восемь часов, но проснуться с ощущением, будто всю ночь решали рабочие вопросы.

Если в спальне слишком холодно

Казалось бы, если прохлада полезна, то чем холоднее — тем лучше, однако это не так. Когда в комнате слишком холодно, тело также испытывает дискомфорт и вынуждено прилагать больше усилий для терморегуляции. Это может мешать расслаблению и ухудшать качество сна.

Поэтому секрет не в экстремально низкой температуре, а в «золотой середине» — примерно 16–22°C.

Изменение температуры в зависимости от сезона

Летом прохладная спальня помогает избежать перегрева, а зимой важно не допустить чрезмерного холода. Однако основной принцип остаётся прежним: температура должна быть комфортной, а в комнате лучше, чтобы было прохладно, чем жарко.

При этом люди разные: кому-то комфортно спать при температуре 18°C, а кто-то прекрасно засыпает при 21–22°C. Поэтому, если вы хорошо высыпаетесь при чуть более высокой температуре, нет необходимости фанатично настраивать термостат именно на отметку 18°C.

Как сделать спальню более уютной

Если проблема со сном явно связана с температурой, начните не с покупки нового матраса, а с нескольких простых изменений.

  • Постельное белье. Тем, кто перегревается ночью, эксперты советуют обратить внимание на материалы постельного белья. Хлопок и другие натуральные материалы, как правило, лучше пропускают воздух. Также можно попробовать бамбуковые простыни, лёгкие одеяла, специальные охлаждающие подушки или ткани, отводящие влагу. Интересный вариант для лета — шерстяное одеяло, ведь, несмотря на стереотип о его «теплоте», оно может помогать регулировать температуру тела. А если вы любите тяжелые утяжеленные одеяла, но постоянно перегреваетесь, стоит обратить внимание на их облегченные охлаждающие версии.

  • Теплая ванна перед сном. Парадоксально, но теплая ванна примерно за час до сна может помочь телу остыть. После теплой воды организм активнее отдает тепло, в результате чего внутренняя температура тела снижается. Это может способствовать естественной выработке мелатонина и более быстрому засыпанию. Если у вас нет времени на ванну, теплая ванночка для ног на 20–30 минут также может стать приятным вечерним ритуалом.

  • Кондиционер, вентилятор и открытые окна. В жаркие ночи не стоит героически терпеть духоту. Кондиционер или вентилятор помогут поддерживать комфортный микроклимат. Если вам нравится засыпать под фоновый шум, можно выбрать вентилятор с функцией розового шума. В то же время аллергикам стоит быть осторожными с открытыми окнами в периоды активного цветения. В таком случае может пригодиться увлажнитель с прохладным паром. А зимой, если в спальне слишком холодно, может помочь обогреватель, но его использование должно соответствовать правилам пожарной безопасности.

  • Шторы. Солнце может нагревать спальню ещё задолго до вечера. Поэтому в особенно жаркие дни держите шторы или жалюзи закрытыми в самые солнечные часы. Плотные шторы помогут не только затемнить комнату, но и уменьшить нагрев помещения.

  • Отдельные одеяла для пары. Не обязательно спорить из-за термостата. Скандинавский метод сна предполагает, что партнеры остаются в одной постели, но используют отдельные одеяла. Так каждый может регулировать свою температуру и не заставлять другого мерзнуть или перегреваться.

Идеальная спальня для сна — это не та, где вы уделяете время десяткам бьюти-ритуалов и покупаете самые дорогие гаджеты. Иногда ответ гораздо проще: сделайте в комнате прохладнее.

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