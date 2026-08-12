Какая температура должна быть в спальне, чтобы вы выспались / © Credits

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Можно сменить подушку, купить новое одеяло, отложить телефон за час до сна и создать идеальный вечерний ритуал. Однако если в спальне слишком жарко или холодно, организм всё равно может выразить недовольство, об этом рассказало издание Real Simple.

Температура напрямую связана с нашими естественными циркадными ритмами. Вечером температура тела постепенно снижается, а с наступлением темноты организм начинает вырабатывать мелатонин — гормон, который помогает настроиться на сон. Именно поэтому прохладная спальня — не просто вопрос комфорта, а важная часть здоровой гигиены сна.

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Сколько градусов нужно для хорошего сна

Оптимальной считается температура около 18°C. Однако если для вас это звучит как небольшая личная зима, есть хорошая новость. Более широкий диапазон комфортной температуры составляет примерно 16–22°C. То есть не обязательно превращать спальню в холодильник. Главное — найти температуру, при которой вам не жарко и не холодно.

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Лучшие условия для сна — прохладные, такая температура сочетается с естественным вечерним снижением температуры тела.

Жара лишает сна

Когда в комнате слишком тепло, температура тела может оставаться выше, чем требуется для комфортного засыпания. В результате мы дольше ворочаемся в постели, чаще просыпаемся ночью и хуже отдыхаем.

Особенно проблематичной может быть жаркая и влажная атмосфера. Она мешает организму нормально регулировать температуру и может негативно влиять на структуру сна. В частности, чрезмерное тепло может уменьшить количество глубокого медленноволнового и REM-сна — фаз, которые имеют важное значение для восстановления организма. Другими словами, вы можете провести в постели восемь часов, но проснуться с ощущением, будто всю ночь решали рабочие вопросы.

Если в спальне слишком холодно

Казалось бы, если прохлада полезна, то чем холоднее — тем лучше, однако это не так. Когда в комнате слишком холодно, тело также испытывает дискомфорт и вынуждено прилагать больше усилий для терморегуляции. Это может мешать расслаблению и ухудшать качество сна.

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Поэтому секрет не в экстремально низкой температуре, а в «золотой середине» — примерно 16–22°C.

Изменение температуры в зависимости от сезона

Летом прохладная спальня помогает избежать перегрева, а зимой важно не допустить чрезмерного холода. Однако основной принцип остаётся прежним: температура должна быть комфортной, а в комнате лучше, чтобы было прохладно, чем жарко.

При этом люди разные: кому-то комфортно спать при температуре 18°C, а кто-то прекрасно засыпает при 21–22°C. Поэтому, если вы хорошо высыпаетесь при чуть более высокой температуре, нет необходимости фанатично настраивать термостат именно на отметку 18°C.

Как сделать спальню более уютной

Если проблема со сном явно связана с температурой, начните не с покупки нового матраса, а с нескольких простых изменений.

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Постельное белье . Тем, кто перегревается ночью, эксперты советуют обратить внимание на материалы постельного белья. Хлопок и другие натуральные материалы, как правило, лучше пропускают воздух. Также можно попробовать бамбуковые простыни, лёгкие одеяла, специальные охлаждающие подушки или ткани, отводящие влагу. Интересный вариант для лета — шерстяное одеяло, ведь, несмотря на стереотип о его «теплоте», оно может помогать регулировать температуру тела. А если вы любите тяжелые утяжеленные одеяла, но постоянно перегреваетесь, стоит обратить внимание на их облегченные охлаждающие версии.

Теплая ванна перед сном. Парадоксально, но теплая ванна примерно за час до сна может помочь телу остыть. После теплой воды организм активнее отдает тепло, в результате чего внутренняя температура тела снижается. Это может способствовать естественной выработке мелатонина и более быстрому засыпанию. Если у вас нет времени на ванну, теплая ванночка для ног на 20–30 минут также может стать приятным вечерним ритуалом.

Кондиционер, вентилятор и открытые окна . В жаркие ночи не стоит героически терпеть духоту. Кондиционер или вентилятор помогут поддерживать комфортный микроклимат. Если вам нравится засыпать под фоновый шум, можно выбрать вентилятор с функцией розового шума. В то же время аллергикам стоит быть осторожными с открытыми окнами в периоды активного цветения. В таком случае может пригодиться увлажнитель с прохладным паром. А зимой, если в спальне слишком холодно, может помочь обогреватель, но его использование должно соответствовать правилам пожарной безопасности.

Шторы . Солнце может нагревать спальню ещё задолго до вечера. Поэтому в особенно жаркие дни держите шторы или жалюзи закрытыми в самые солнечные часы. Плотные шторы помогут не только затемнить комнату, но и уменьшить нагрев помещения.

Отдельные одеяла для пары. Не обязательно спорить из-за термостата. Скандинавский метод сна предполагает, что партнеры остаются в одной постели, но используют отдельные одеяла. Так каждый может регулировать свою температуру и не заставлять другого мерзнуть или перегреваться.

Идеальная спальня для сна — это не та, где вы уделяете время десяткам бьюти-ритуалов и покупаете самые дорогие гаджеты. Иногда ответ гораздо проще: сделайте в комнате прохладнее.

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