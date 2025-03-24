Какие цветы посадить сейчас, чтобы иметь летом яркую клумбу: 7 лучших луковиц

Получить удивительное летнее цветение можно, если посадить сейчас эти простые в посадке луковицы – действуйте раньше времени, и вы будете наслаждаться яркими цветами, которые сохранятся месяцами подряд.

Цветущие весной луковицы часто пользуются славой, поскольку они сигнализируют о конце зимы, но луковицы, которые приносят нам цветы летом, не менее эффектны.

GardeningKnowHow назвал луковицы, которые нужно сажать сейчас, ранней весной.

Сроки – это все для луковиц, цветущих летом. В то время как луковицы, цветущие весной, ложатся в землю осенью и ждут всю зиму, чтобы принести нам первые цвета весны, луковицы, цветущие летом, следует высаживать ранней весной. Это нежные луковицы, родом из теплого климата. Выращивайте их как однолетники или выкопайте осенью, чтобы сохранить на следующую весну.

Высаживая каждый тип луковиц, следуйте конкретным указаниям. Обычно высаживать летние луковицы следует, когда почва прогреется до 13-16°C. Посадите их в почву, которая очень хорошо дренирует. Регулярно поливайте луковицы, но избегайте переувлажнения. Луковицы легко загнивают в избытке воды. Большинство летних луковиц нуждаются в полном солнце.

Луковицы, цветущие летом, технически не все луковичные. Хотя их объединяют в разные типы луковиц, они включают клубнелуковицы, корневища и клубневидные корни. Общим для них является то, что они произрастают из этих мясистых подземных структур, которые сохраняют энергию и питательные вещества. Вот семь летних цветов, которые следует посадить сейчас, весной.

Канна

Канна / Фото: Credits

Лилия Canna – это классическая и потрясающая летняя луковица и тропический вольноопределяющийся, который можно выкопать осенью и хранить на следующий год. Он имеет широкие листья и цветы, которые в течение лета вырастают до 2,4 м в высоту.

Вы можете найти канны многих разновидностей, даже карликовых типов, если вы хотите что-то более миниатюрное. Листья канны крупные и могут быть пестрыми или полосатыми, а цветы бывают нескольких ярких оттенков. Канны выносливы в зонах устойчивости USDA от 8 до 10 и предпочитают полный солнце и влажную, хорошо дренированную почву.

Георгины

Георгины / Фото: Associated Press

Георгины являются многолетними растениями в зонах 8 и выше. В более холодных зонах можно выкопать их на зиму. Георгины популярны благодаря своим красивым цветам, имеющим огромное разнообразие цветов, форм и размеров.

Георгины будут цвести с середины лета до осени, часто до первых заморозков. Дайте им солнечное место и суглинистую, хорошо дренированную почву. Хотя из них получаются красивые срезанные цветы, имейте в виду, что георгины токсичны для домашних животных.

Гладиолусы

Гладиолусы / Фото: Associated Press

Это классический дачный садовый цветок. Гладиолусы – красивые декоративные и срезанные цветы. Они цветут несколькими цветами на высоких колоссах. Гладиолусы особенно полезны в огородах, поскольку они привлекают опылителей. Ищите разные виды цветов от красного и розового до желтого, оранжевого и даже зеленого.

Выкопайте и храните клубнелуковицы, если они не выносливы в вашей зоне, или просто выращивайте их как однолетники на солнце или в полутени. Как и георгины, они токсичны для домашних животных.

Ананасовая лилия

Ананасовая лилия / Фото: Credits

Ананасовая лилия — уникальная летняя луковица, не являющаяся ни лилией, ни ананасом. Название происходит от цветочного стебля с несколькими мелкими, похожими на лилии цветками, увенчанными зелеными листьями, все вместе напоминающими ананас. Ананасовая лилия, происходящая из Африки, нуждается в тепле, солнце и хорошо дренированном грунте, чтобы хорошо расти.

Вы можете выращивать ананасовую лилию на грядках, но она также хорошо чувствует себя в контейнерах. Это привлечет к вам в сад опылителей. Выкопайте и храните луковицы на зиму или, если выращены в контейнерах, перенесите горшки на зиму в помещение.

Слоновье ухо

Слоновое ухо / Фото: Associated Press

Слоновье ухо (Colocassia spp., Alocasia spp., Xanthosoma spp.) — это забавный тропический вид, который, хоть и может цвести, выращивается из-за уникальных листьев. Общее название этого растения происходит от больших листьев, имеющих разнообразные цвета и узоры, даже зеленые настолько темные, что почти черные. В зависимости от типа, слоновьи уши могут вырастать до 1,8 м в высоту и ширину.

Слоновье ухо выносливо в зонах с 9 по 11. Оно лучше всего растет в полутени, но переносит и полное солнце. Почва должна быть постоянно влажной, но хорошо дренированной. Слоновое ухо токсично для домашних животных, поэтому избегайте его, если ваши животные склонны есть растения.

Крокосмия

Крокосмия / Фото: Credits

Также известная как медные кончики, крокосмию уважают за ее уникальные темно-оранжевые цветы. Сорта крокосмии были разработаны для более продолжительного цветения, но имейте в виду, что может потребоваться несколько лет, чтобы они полностью раскрыли свой потенциал цветения.

Крокосмия вынослива в зонах от 6 до 10, поэтому ее можно выращивать как многолетнее растение во многих местах. Посадите ее на солнце с хорошо дренированной почвой.

Калла

Калла / Фото: Associated Press

Каллы – элегантные цветы, известные своей белой разновидностью, которые часто используют в свадебных букетах. Однако они бывают разных цветов, включая оранжевый, желтый, розовый и темно-красный. Если выносливы в зонах с 8 по 10 и их нужно выкапывать на зимнее хранение в холодных районах.

Когда хорошо растут на солнце и переносят влажность и жару. Они предпочитают богатые, влажные, хорошо дренированные почвы. Как и другие лилии, каллы токсичны для животных и людей, поэтому будьте осторожны, если рядом с ними есть домашние животные или маленькие дети.

Летние луковицы нужно высаживать весной, но вскоре они вознаградят вас потрясающим летним цветением. Независимо от того, выращиваете ли вы их как однолетники или храните на зиму, эти быстрорастущие цветы не разочаруют.

Читайте также: