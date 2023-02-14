Какие цветы стоят в вазе дольше других: специалисты составили рейтинг и дали рекомендации по уходу

Когда мы выбираем букет цветов, себе или в подарок, нам, конечно, хочется, чтобы он простоял как можно дольше. Какие цветы лучше стоят в вазе и не требуют специального ухода, а каким нужно особое внимание, рассказывают специалисты.

Эксперты поделились с Еxpress.co.uk своими рекомендациями и наблюдениями относительно того, какие цветы стоят в вазе долго и не требуют специального ухода, а с какими придется повозиться.

Эксперты изучили характеристики различных цветов, в том числе ожидаемую продолжительность жизни после обрезки, частоту смены воды, необходимость обрезки и климат, в котором они нуждаются для долгого стояния.

Самые простые в уходе срезанные цветы

Фото: Credits

Анализ показал, что срезанные гвоздики — самые простые в уходе цветы, поскольку при правильном уходе они могут простоять до трех недель. Гвоздикам нужно менять воду всего два-три раза в неделю.

Самые сложные в уходе срезанные цветы

Фото: Credits

Срезанные пионы занимают последнее место как самые трудные в уходе срезанные цветы. Они быстро вянут и/или сбрасывают лепестки.

Рейтинг срезанных цветов - от самых простых до самых сложных в уходе

Фото: www.credits

Если расположить самые популярные цветы, которые используют для букетов, в порядке нарастания сложностей в уходе за ними, список будет выглядеть так:

гвоздики

лилии

тюльпаны

розы

пионы

Фото: Credits

Почему розы считаются сложными срезанными цветами

Также читайте Как сохранить букет: несколько способов продлить жизнь тюльпанам

По мнению экспертов, если вы планируете купить классическую композицию из роз, вам нужно приготовиться к преодолению определенных трудностей в уходе за ними. Хотя розы являются фаворитами на все времена, выяснилось, что ухаживать за ними не так просто, как за другими срезанными цветами.

Розы имеют одну из самых коротких средних продолжительностей жизни среди группы. В среднем розы живут всего семь дней и требуют смены воды каждые два-три дня, что усложняет уход за ними.

Как ухаживать за срезанными цветами

Фото: Credits

Чтобы ваши цветы простояли как можно дольше, следуйте нашим рекомендациям:

Как только вы принесете цветы домой, срежьте стебли примерно на несколько сантиметров от основания под углом 45 градусов, это позволит им потреблять больше воды и поможет жить дольше. При желании вы можете повторять это каждые несколько дней, чтобы ваши цветы получали как можно больше воды.

Обязательно меняйте воду в вазе через день, чтобы она оставалась свежей. Мусор и бактерии в воде могут привести к тому, что цветы увянут быстрее. Если возможно, используйте дождевую воду, поскольку она намного чище, чем обычная водопроводная вода.

Не забывайте про подкормку. Большинство флористов и супермаркетов предлагают подкормку для цветов вместе с букетом, что помогает питать цветы и сохранять их свежими. Однако, если у вас нет подкормки для цветов, вы можете вместо этого использовать чайную ложку сахара.

Держите цветы в прохладе, подальше от прямых солнечных лучей. Когда цветы подвергаются воздействию слишком большого количества солнечных лучей, нежные лепестки могут начать увядать и сохнуть. Кроме того, держите букет подальше от источников тепла, так как это также может высушить лепестки цветов.

Регулярно удаляйте все листья, падающие в воду, и срезайте все увядшие или пожелтевшие листья. Это поможет предотвратить рост бактерий и сохранить свежий вид вашего букета.

Читайте также: