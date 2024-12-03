Какие дрова купить на зиму: 6 лучших сортов древесины для печей и каминов

Нам предстоит тяжелая зима, и многие думают о переезде из города в сельскую местность или дачный поселок, где есть дровяная печь или камин.
В нашей реальности умение обращаться с дровяной печью, правильно подбирать и хранить дрова - это навык, который может очень пригодиться уже этой зимой.
Не вся древесина одинаково хороша для дровяной печи или камина. Поэтому стоит прислушаться к советом экспертов Gardens Illustrated, которые расскажут, какие дрова лучше купить для печи.
Ясень
Древесина ясеня дает устойчивое пламя, хороший жар и хорошо горит, даже когда она зеленая. Он успешно горит сам по себе, поэтому его не нужно сжигать в смеси разных видов древесины. Идеальная древесина для дровяной печи или камина. Традиционно считается, что это лучшая древесина для горения.
Дуб
Дуб — самая медленно растущая древесина, примерно 2,5 см в год, и в идеале его следует выдерживать для сушки в течение как минимум двух лет. Из-за своей плотности это древесина, которая медленно горит, и ее лучше всего использовать в компании быстрогорящих бревен. При необходимости эта древесина поможет поддерживать огонь ночью.
Береза
Из березы получаются отличные дрова для сжигания в дровяной печи, в камине или на открытом огне. Эта древесина дает хорошее тепло, хотя горит относительно быстро, поэтому для длительного горения лучше использовать ее вместе с медленногорящими породами древесины, таких как вяз или дуб. Береза будет гореть без дополнений, хотя ее сок может вызвать накопление отложений в дымоходе. Кору березы можно снять и использовать в качестве естественного разжигателя огня для дров или бревен.
Бук
Бук — превосходная древесина для горения, хотя в нем высокое содержание воды, поэтому его необходимо хорошо высушить; в идеале перед использованием его следует выдержать в течение трех лет. Его не нужно сжигать в смеси, его можно сжигать и в печи и камине.
Вишня
Вишневая древесина горит медленно, с хорошей теплоотдачей в костре или дровяной печи и источает прекрасный аромат. Бревна должны быть хорошо высушены, хотя полоски коры также можно использовать в качестве естественных разжигателей огня для вашего камина или костра.
Платан
Платан хорошо горит с умеренной теплоотдачей. Древесина платана созревает очень быстро, обычно в течение одного года, и является одной из лучших пород древесины для сжигания. При необходимости это дерево можно сжечь в печи, камине или на открытом огне.
Читайте также:
- Что можно приготовить на дровяной печи или камине
- Как быстро и легко упаковать сладости к детскому празднику: советы мамы-блогера
- Как сделать домашнее нетоксичное средство от комаров: лайфхак от семьи блогеров