По данным издания Real Simple, существует по меньшей мере шесть фруктов, которые можно посадить прямо сейчас и собрать урожай уже к концу сезона. Конечно, скорость роста зависит от климата, почвы и ухода, но эти культуры считаются одними из самых быстрых в домашнем садоводстве. Поэтому они идеальны для тех, кто хочет быстрый результат и максимум вкуса.

Клубника

Один из лучших вариантов для быстрого урожая. Она может родить уже в первый год после посадки, а со временем будет давать еще больше ягод.

Ее можно выращивать:

в открытом грунте

в контейнерах

в подвесных кашпо

Важно:

высаживать на расстоянии 30-45 см

выбирать хорошо дренированную почву

поддерживать влажность без перелива

Первые ягоды появляются через 60-90 дней.

Малина

Малина растет быстро, но время плодоношения зависит от сорта. Некоторые разновидности могут дать урожай уже в первый год, другие — на второй. Кусты могут вырастать до 1,5-2 метров, но есть компактные варианты для контейнеров.

Условия:

солнечное место

плодородная, немного кислая почва

регулярный полив

Ежевика

Многолетнее растение, которое возвращается каждый год. Некоторые сорта способны родить уже в первый сезон.

Она хорошо растет:

в открытом грунте

в больших горшках

на шпалерах и добавляет декоративности саду.

Нуждается в солнце и регулярном поливе.

Арбуз

Один из самых любимых летних фруктов, который можно вырастить самостоятельно.

Как сажать:

сразу в открытый грунт

в теплую землю

с расстоянием примерно 1,5-2 м между растениями

Уход:

солнце

2,5-5 см воды в неделю

хорошая циркуляция воздуха

Созревает за 70-100 дней. Признак готовности — желтая нижняя часть плода и глухой звук при постукивании.

Медовая дыня

Она не только вкусная, но и богата на калий и витамины.

Особенности:

светло-зеленые плоды с нежной текстурой

требует регулярного увлажнения, 2,5-5 см воды в неделю

лучше всего растет в песчаной хорошо дренированной почве

Можно высевать рассаду за 6-8 недель до сезона или высаживать готовые растения. Родит через 75-90 дней.

Дыня канталупа

Еще один летний фаворит с насыщенным ароматом.

Условия выращивания:

много солнца

регулярный полив

хорошо дренированная почва

Можно высевать семена сразу или выращивать через рассаду. Если места мало, подойдут вертикальные опоры. Время созревания — 80-90 дней.

Вырастить собственные фрукты — не всегда о годах ожидания, некоторые культуры готовы отблагодарить урожаем уже через несколько месяцев, если дать им правильные условия. Клубника, ягоды и летние дыни — простой способ сделать свой сад не только красивым, но и вкусным. И, возможно, самое приятное в этом процессе — момент, когда вы впервые пробуете плод, выращенный собственноручно.