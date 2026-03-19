Какие многолетники надо обрезать в марте, а какие лучше вообще не трогать

Первые теплые дни заставляют нас бежать в сад и наводить порядок. Увядшие стебли, сухие листья — все это хочется быстро убрать. Однако садоводство — это не про спешку. Дело в том, что в марте еще возможны заморозки, а старые стебли часто защищают растения от холода, об этом рассказало издание Real Simple. Поэтому главное правило — обрезайте только то, что действительно готово к «обновлению».

Рудбекия волосистая

Этот яркий многолетник отмирает каждый год, поэтому март — идеальное время для обрезки. Это важно, ведь улучшается циркуляция воздуха, уменьшается риск грибковых болезней и новые побеги растут быстрее.

Обрезайте стебли до 5-7 см над почвой.

Декоративные травы

Такие растения, как мискантус или пеннисетум, нуждаются в весеннем обновлении.

Обрезайте их до 10-20 см, это поможет новым побегам расти без помех.

Розы (чайно-гибридные и кустовые)

Март — хороший момент для формирования куста. Чайно-гибридные обрезайте покороче, до 15-20 см, а кустовые — лишь для формы. А вот плетистые розы лучше не трогать, пока не появятся новые побеги.

Нивяник великолепный

Старые листья этого растения часто загнивают после зимы. Обрезка стимулирует новый рост, предотвращает болезни и делает куст более аккуратным.

Гвоздика

Эти цветы часто остаются зелеными даже зимой, поэтому обрезка происходит именно весной. Просто удалите сухие, поврежденные и пожелтевшие листья.

Ваточник бульбоносный

Это растение обрезают только после появления новых побегов. Это важно, так как оно «просыпается» позже других, а старые стебли защищают его зимой.

Обрезай до 5 см над землей.

Растения, которые лучше не трогать

Тропические многолетники. Например, канны и колоказии. Их стоит обрезать только после окончательного потепления.

Деревянистые растения. Кусты и деревья лучше обрезать тогда, когда появятся почки, так легче понять, что живет, а что нет .

Чувствительные весенние цветы. Не спеши обрезать эхинацею пурпурную, люпин многолистный и наперстянку. Их старые листья защищают от возможных заморозков.

Обрезайте в марте, если растение полностью «отмерло» и уже видны новые побеги. Ждите, если растение еще «спит» и старые стебли выполняют защитную функцию.

Март — это не о тотальной уборке, а о деликатном старте сезона. Правильная обрезка поможет растениям быть сильнее, обеспечит обильное цветение и сохранит баланс в саду. И помните, иногда лучшее, что вы можете сделать для своего сада — немного подождать.