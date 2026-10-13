Обрезка растений в саду / © Credits

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Первые сезонные заморозки часто знаменуют для многих садоводов окончание периода активного роста растений. Однако это не означает, что все садовые работы на этот год завершены. В зависимости от того, какие именно растения растут на ваших клумбах, может потребоваться дополнительная уборка и подготовка к следующему сезону — особенно если речь идет о многолетниках.

The Spruce рассказал об обрезке многолетников в конце сезона и предостерег от распространенных ошибок.

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Лучшее время для обрезки многолетников

Вопрос о том, когда лучше всего обрезать многолетники, часто вызывает споры среди садоводов: одни специалисты настаивают на тщательной осенней обрезке, тогда как другие предпочитают более свободный подход и откладывают эту задачу до весны.

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Дело в том, что некоторые многолетники следует обрезать после первых заморозков, тогда как другие лучше оставить на месте на зимние месяцы. Разница в основном заключается в том, что одни растения удобнее убирать осенью, а другие — весной.

Не существует единого правила, которое подходило бы для всех многолетников. Оптимальный подход зависит от характера роста растения, его внешнего вида зимой, склонности к поражению вредителями или болезнями, а также от местных климатических условий.

Также важны текущее состояние здоровья и общее состояние растения. Если вы имеете дело с многолетником, поражённым серьёзными вредителями, болезнью или грибком, всегда следует обрезать его как можно раньше.

Также садоводы в более тёплых и влажных регионах часто стремятся привести сад в порядок осенью, ведь болезни и вредители, зимующие в растениях, могут стать серьёзной проблемой при отсутствии стабильных морозов, способных их уничтожить.

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Многолетники, которым полезна осенняя обрезка

Итак, чаще всего в первую очередь обрабатывают травянистые многолетники с мясистыми стеблями.

С ними часто легче работать, если обрезать их до наступления сильных или повторяющихся заморозков, поскольку низкие температуры разрушают структуру тканей стебля. После промерзания листья становятся влажными и вялыми, из-за чего их трудно убирать.

К таким растениям относятся хосты, дельфиниумы, пионы, дицентра («разбитое сердце»), георгины, душистый горошек, лилейники и т. д. Хотя осенняя уборка этих растений не является обязательной, удаление старых стеблей и листьев после первых заморозков может облегчить уход за садом и уменьшить количество растительных остатков, перегнивающих на грядках в течение зимы.

Кроме того, в зависимости от местного климата такие растения могут создавать благоприятные условия для развития болезней и размножения слизней или улиток, зимующих в саду. Стоит обратиться в местную службу агрономических консультаций (например, при университете), чтобы узнать, какие именно многолетники в вашем регионе целесообразно обрезать перед зимой.

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Многолетники, которые можно оставлять на зиму

С другой стороны, садоводы часто оставляют некоторые многолетники на зиму — то ли ради эстетической привлекательности, то ли для поддержания живой природы, то ли просто из соображений удобства.

Растения с одревесневшими или похожими на солому стеблями сохраняют свою форму в течение зимы, придавая ландшафту высоту и выразительность, а некоторые из них даже служат важным источником пищи для местной фауны.

К распространённым примерам многолетников, которые садоводы не рекомендуют обрезать после первых заморозков, относятся: рудбекия («чёрноглазая Сюзанна»), эхинацея, декоративные злаки, очиток (особенно высокорослые сорта), лаванда, розы и т. д.

Поскольку эти растения сохраняют свою форму, садоводы могут оставить их на зиму, а старые побеги удалить в конце зимы или в начале весны. В зависимости от вида новые побеги могут появляться из стеблей или из корневой системы.

Если вы не уверены, когда именно следует обрезать ваше многолетнее растение, лучше всего поискать информацию об уходе за конкретным видом.

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