Какие оттенки зеленого, кроме изумрудного, будут модны в интерьере 2026 года

Какие оттенки зеленого, кроме изумрудного, будут возможны в интерьере 2026 года / © Credits

Вспомните 2020 год, изумрудные кухни с лакированными фасадами, бархатные диваны, зеленая плитка с «марокканским» вайбом. Изумрудный был официальным цветом эскапизма — роскошным и смелым во время, когда мир казался плоским и нестабильным. Неудивительно, что именно этот оттенок три года подряд возглавлял дизайнерские рейтинги как самый популярный цвет в интерьерах.

Но сегодня этот драматизм воспринимается иначе, об этом рассказало издание PureWow. Слишком громко, слишком показательно, слишком глянцево, особенно на фоне тренда «тихой роскоши» и новой любви к тактильности, истории и естественности. Дизайнеры не отказываются от зеленого, они его переосмысливают.

Новые цвета 2026 года тяготеют к минеральной палитре: приглушенные, землистые, с ощущением времени. Это зеленый с дымкой, тенью и глубиной — тот, который не кричит, а шепчет.

Приглушенный зеленый в красках

Первый и самый очевидный сигнал изменений — низконасыщенные зеленые. Мох, олива, эвкалипт, хаки, охотничий зеленый — оттенки с примесью серого, коричневого или черного, которые успокаивают и выглядят максимально органично. Именно такие цвета выбирают ведущие бренды красок.

Важную роль играет и финиш, матовая известковая роспись, меловая штукатурка или мягкий сатин создают эффект тени, а не блеска. Такой зеленый не отражает свет, он его поглощает и добавляет пространству глубины.

Живой мрамор

Если изумрудный был «лакированной звездой» пандемической эпохи, то зеленый мрамор с прожилками — его архитектурный наследник. Массивные плиты с волнами белого и темно-зеленого создают эффект природного ландшафта в интерьере.

Сегодня зеленый мрамор — уже не нишевый материал. Его используют не только в кухнях или ванных комнатах, но и в мебели, светильниках и декоре. Хорошая новость, чтобы приобщиться к тренду, не обязательно делать капитальный ремонт, достаточно мраморного столика, вазы или лампы.

Патина

Один из самых интересных трендов — вердигрис, естественная патина, которая появляется со временем на меди. Это не просто цвет, а эффект старения, смесь аквамарина, шалфея, бронзы и ржавчины.

У такого зеленого не отполированный вид, а «прожитый», будто с историей. Его используют в плитке, металлических столах, кухонных фартуках, фурнитуре и даже обоях с имитацией окисленного металла. Идеальный вариант для тех, кто ценит глубину и характер вместо идеальной новизны.

Лесные гобелены и аристократические принты

Завершающий штрих новой зеленой эстетики — гобеленовые принты. Забудьте о плоских геометрических узорах, в моду возвращаются туманные леса, моховые кроны деревьев и сложные растительные сюжеты.

Такие принты работают как визуальная «рамка» для интерьера, делают зеленые оттенки более глубокими и продуманными. Не обязательно покрывать ими всю стену, например, подушка, пуф или абажур с гобеленовым мотивом уже создадут нужное настроение.

Зеленый в 2026 году — это не про громкую роскошь, а про тихую уверенность. Он минеральный, текстурный, зрелый. Это цвет, который не пытается поразить с первого взгляда, но остается с вами надолго.