Цикламен / © Associated Press

Есть пять растений, которые вы должны укрыть до наступления зимних заморозков . Советом поделился ехргеѕѕ.co.uk .

Вот что нужно укрыть или переместить в укромное место: цикламен, гейхеру, папоротники, кордилины и хебе. Заверните во флис, а если они в горшках, поднимите на ножки и переместите ближе к дому. Небольшая защита этих растений поможет им хорошо выглядеть в течение зимы.

Флис от мороза абсолютно необходим. Вы можете добавить его поверх своих овощей и некоторых полустойких растений, чтобы защитить их от похолодания.

Вы также можете приобрести что-то под названием мешки для защиты от мороза, которые прекрасно подходят для таких растений, как лавровое дерево, листья которого можно просто накрыть сверху, закрепить и оставить так на всю зиму.

Пузырчатая пленка — это разумный способ защитить ваши растительные горшки, пластиковые или терракотовые, от небольшого повреждения заморозками. Она предотвращает их хрупкое состояние, если они пластиковые, и растрескивание, если они терракотовые. Она добавляет хороший слой изоляции вокруг растения, сохраняя корни здоровым и защищая ваши растения от резких похолоданий.

Вы также можете защитить корни своих растений с помощью мульчи. Этот материал можно покупать пакетами, использовать многоцелевой компост или даже использовать измельченные листья. Нанесите ее на основание растения, чтобы она служила еще одним тепловым слоем. Это не только поможет сохранить немного больше влаги, но и защищает землю от холода.

Еще одной удивительной чертой использования мульчи является то, что это органический материал, поэтому, когда влажная погода разбавляет его, мульча расщепляет его часть, действуя как постепенно высвобождающее питание в течение зимы и ранней весны, что дает вашим растениям действительно хороший старт.