Обрезка гортензии / © Credits

Реклама

Одна из особенностей садоводства заключается в том, что здесь нет универсальных правил, в том числе и в отношении оптимальных сроков обрезки. Так, в некоторых регионах в октябре можно обрезать определенные растения, но середина осени — не лучшее время для обрезки всех садовых культур. Для некоторых из них это может быть даже опасно.

О том, какие растения нужно обрезать, а какие категорически нельзя, рассказывает GardeningKnowHow.

Реклама

Выбор подходящего времени для основной обрезки важнее, чем кажется. Меньше всего вам хотелось бы в октябре срезать почки, из которых в следующем сезоне должны были бы появиться цветы, — а это вполне возможно. Растения, закладывающие почки на прошлогодней древесине, уже сформировали их к октябрю, поэтому на каждой здоровой ветке, которую вы срежете, будут эти почки.

Реклама

Но это ещё не всё. Обрезка стимулирует рост растений. Это означает, что, обрезая их в октябре, вы стимулируете появление новых побегов. Если вы живете в регионе с холодными зимами, эти нежные молодые побеги погибнут во время морозов. Не забывайте также, что осень часто бывает дождливой, а места срезов могут стать «воротами» для грибковых заболеваний и бактериальных инфекций. Наконец, существуют растения, которые сильно «плачут» — выделяют большое количество сока — при осенней обрезке.

Итак, возникает вопрос: какие именно растения выиграют от обрезки в октябре? Вот краткий перечень растений, которые стоит обрезать в этом месяце, а также обзор тех, которые ни в коем случае не следует обрезать в середине осени. Но сначала рассмотрим несколько общих советов по осенней обрезке.

Практические советы по осенней обрезке

Прежде чем приступать к любой обрезке в октябре, важно усвоить основные правила, поэтому давайте рассмотрим несколько полезных рекомендаций.

Время обрезки зависит от региона и погодных условий. Если вы планируете взяться за секатор в октябре, подождите, пока растения в вашей местности перейдут в состояние полного зимнего покоя и сбросят всю листву. Это может произойти только в середине месяца или даже позже. Если растения не находятся в состоянии покоя, во время потепления после заморозков могут появиться новые побеги, которые погибнут при первых же холодах.

Реклама

Не проводите обрезку во время дождя или тумана. Дождитесь сухого дня. Обрезка в сырую погоду способствует развитию грибковых заболеваний.

Убедитесь, что ваши инструменты чистые и острые. Возможно, их придётся дезинфицировать в процессе работы, если вы наткнётесь на поражённые болезнью ветки. Тупые лезвия не обеспечат чистый срез. Для большинства осенних работ лучше всего подходят секаторы обводного типа (байпасные).

Воспользуйтесь методом легкой обрезки «3D» (удаление сухих, поврежденных и больных ветвей). Это позволит избавиться от лишнего, не нанося вреда растению чрезмерной обрезкой.

Знайте особенности своих растений. Этот перечень — лишь отправная точка для октябрьской обрезки, но в вашем саду могут быть и другие растения, требующие ухода. Важно понимать, какие из них цветут на побегах текущего года, а какие — на прошлогодних. Последние следует обрезать сразу после окончания цветения. Растения, цветущие на новых побегах, не пострадают от октябрьской обрезки.

Реклама

Уважайте дикую природу. Некоторые растения образуют семенные коробочки, служащие пищей для животных, или сохраняют отмершие листья, которые становятся для них укрытием. Осенью такие растения лучше не трогать. Дикая природа — движущая сила мира.

Растения, которые следует обрезать в октябре

Выбор наугад — это совсем не тот подход, которым следует руководствоваться, решая, что именно обрезать в октябре. И даже не думайте о полном приведении сада в порядок. Любая обрезка должна быть целенаправленной и тщательно спланированной. Выбирайте те декоративные деревья и кустарники, которым обрезка в октябре пойдет на пользу. Вот несколько конкретных растений, с которых можно начать.

Спирея японская

Спирея японская — любимица ландшафтных дизайнеров; она быстро растет и образует компактную, округлую крону. Её ценят за продолжительное летнее цветение и эффектную окраску листьев, меняющуюся в течение сезонов.

Лучшее время для основательной ежегодной обрезки — ранняя весна. Это стимулирует растение к интенсивному цветению. Октябрь также подходит для легкой обрезки. Проведите обрезку по методу «3D» (удаление больных, поврежденных и сухих частей). С помощью секатора также удалите все увядшие соцветия, оставшиеся на кусте.

Гортензия метельчатая и гортензия древовидная

Время обрезки гортензий зависит от их вида. Гортензии, цветущие на прошлогодних побегах (например, крупнолистные и дуболистные), ни в коем случае нельзя обрезать осенью, поскольку вы удалите цветочные почки, заложенные для цветения в следующем сезоне. Зато древовидная и метельчатая гортензии образуют цветы на молодых побегах текущего года, поэтому их можно умеренно обрезать в октябре.

Прежде чем браться за секатор, дождитесь, пока куст сбросит всю листву и перейдет в состояние полного покоя. Если после ранней обрезки растение начнёт активно наращивать новые побеги, эти нежные молодые веточки, скорее всего, пострадают от морозов.

Серьёзную обрезку лучше отложить до конца зимы или начала весны, однако в конце октября стоит провести лёгкую санитарную обрезку (удалить сухие, повреждённые и больные побеги). Также стоит срезать увядшие соцветия — особенно у метельчатых гортензий, ведь под тяжестью снега и льда крупные цветочные шапки могут сломать ветки. При необходимости можно укоротить побеги (не более чем на треть), чтобы придать кусту аккуратный вид, а кардинальную формировку кроны лучше оставить на весну.

Малина

Эти ягодные кустарники не следует подвергать радикальной обрезке в октябре, однако сорта с летним плодоношением требуют выборочной санитарной обрезки осенью. Удалите старые, коричневые, одревесневшие побеги (двухлетние стебли), которые уже дали урожай летом. Сейчас самое время срезать эти коричневые стебли у корня. Одновременно можно подвязать молодые зеленые побеги.

У ремонтантных сортов (дающих два урожая) обрезайте только верхушку каждого побега, на котором осенью были ягоды. Нижнюю часть стебля оставьте нетронутой, так как следующим летом она даст второй урожай. После сбора летнего урожая удалите весь побег под корень.

В октябре также можно обрезать ежевику и крыжовник, но только сорта с летним плодоношением. Убедитесь, что вы знаете сорт, и срежьте побеги, которые плодоносили в этом году, до самой земли.

Голубика

Обрезая голубику в октябре, придерживайтесь правила «трёх Д» (удаление больных, повреждённых и отмерших побегов). Осмотрите куст и удалите все сухие, больные или поврежденные ветки чистым острым секатором. Также можно удалить слабые, сломанные или перекрещивающиеся побеги, которые явно мешают, но основную обрезку лучше отложить на конец зимы или начало весны, когда растение находится в состоянии покоя. Тогда можно будет проредить старые побеги, чтобы стимулировать активный рост новых и повысить урожайность.

Розы

Обрезку роз обычно проводят в конце зимы или в начале весны, но октябрь — тоже подходящее время для легкой обрезки кустовых роз. Укорачивание слишком длинных или тонких гибких побегов примерно на треть помогает предотвратить раскачивание растения сильными зимними ветрами и повреждение корневой системы. Кроме того, такие розы легче укрывать на зиму специальными колпаками или другими защитными материалами. Сильную обрезку лучше отложить до конца зимы или начала весны.

Октябрь также прекрасно подходит для того, чтобы привести в порядок территорию вокруг розовых кустов. Сгребайте и утилизируйте опавшие листья и обрезанные ветки, поскольку в этом мусоре могут перезимовать споры чёрной пятнистости и других грибковых заболеваний.

Магнолия крупноцветковая (южная магнолия)

Для садоводов южных регионов октябрь — идеальное время для обрезки магнолий. Многие южные магнолии продолжают цвести и осенью, поэтому не спешите браться за секатор, чтобы не прервать цветение преждевременно.

По окончании цветения удалите все сухие, поврежденные или больные ветки и, при необходимости, слегка скорректируйте форму кроны. Обрезку южных магнолий лучше не проводить зимой, поскольку свежие срезы могут вызвать активное выделение сока.

Гардения

Для садоводов в регионах с тёплым климатом октябрь — также подходящее время для обрезки гардений. Эти ароматные кусты обычно цветут в течение всего лета и могут продолжать цвести вплоть до осени, поэтому стоит дождаться окончания цветения, прежде чем браться за секатор.

Когда цветение закончится, удалите чрезмерно вытянутые, отмершие, поврежденные или больные побеги и слегка подрежьте куст, чтобы придать ему нужную форму. Избегайте сильной обрезки, так как это может уменьшить количество цветов в следующем сезоне.

Плодовые деревья

Обычно не рекомендуется проводить структурную обрезку плодовых деревьев в октябре. Это следует делать в конце зимы. Однако в октябре стоит удалить мертвую и поврежденную древесину, в частности сломанные ветки.

Что касается яблонь и груш — в октябре удаляйте низкие ветки, касающиеся земли. У слив и абрикосов срезайте больные ветки или мумифицированные плоды, чтобы предотвратить перезимовку спор грибков.

Большинство травянистых многолетников

Не все многолетники следует обрезать осенью. Во многих случаях лучше оставить их зимовать в необрезанном виде. Декоративные злаки придают саду фактурность и выразительность в холодные месяцы, а также служат убежищем для диких животных; кроме того, семенные головки эхинацеи и рудбекии являются важным источником пищи для птиц.

Однако некоторые травянистые многолетники лучше обрезать именно в октябре, особенно те, которые подвержены грибковым заболеваниям. Если оставить пораженные листья, возбудители болезней могут перезимовать и активизироваться в следующем сезоне. К списку растений, которые стоит обрезать в октябре, относятся ирисы, мальвы, флоксы, пионы, монарда, хосты, а также любые растения с признаками мучнистой росы или других грибковых заболеваний.

Кусты, образующие корневую порослу

Большинство разросшихся кустов и деревьев лучше не обрезать поздней осенью, поскольку это может стимулировать появление нежных молодых побегов, уязвимых к зимним повреждениям. Исключением является корневая поросль — тонкие побеги, появляющиеся у основания растения. Если их не удалять, они могут образовывать густые заросли, портить вид растения и отбирать энергию у основного куста или дерева.

К распространённым в ландшафтном дизайне растениям, образующим нежелательную порослу, относятся дерн, робиния (белая акация), сирень, форзиция, сумах, гамамелис и многие плодовые деревья. Во время октябрьской уборки сада срезайте поросли как можно ближе к месту их появления. Для достижения наилучшего результата может потребоваться немного отгрести почву, чтобы полностью удалить побеги у самого основания.

Когда следует прекратить осеннюю обрезку

Прекратите осеннюю обрезку, если погодные условия становятся неблагоприятными. К ним относятся дождь, снег, град или сильный ветер, а также засуха. Такие условия и без того создают стресс для растений, поэтому не стоит добавлять к нему ещё и стресс от обрезки.

Что не стоит обрезать в октябре

В целом не следует обрезать в октябре растения, цветущие на прошлогодних побегах (так называемой «старой древесине»). Это касается, в частности, кустарников, которые закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах (например, сирень, форзиция и рододендрон).

Также избегайте обрезки растений, которые используют свои летние побеги для успешной зимовки, а также тех, которые служат источником пищи или укрытием для дикой фауны. К таким растениям относятся рудбекия, эхинацея, декоративные злаки и перовсия (русский шалфей).

Кроме того, не следует обрезать такие деревья, как клен, береза, орешник и вяз: у них наблюдается активный сокодвижение, и в случае осенней обрезки они могут терять чрезмерное количество сока.

Новости партнеров

Новости партнеров