Какие растения нужно сеять просто в грунт и почему они не любят выращивание в теплице

Опытные садоводызнают, что не нужно абсолютно все растения сеять в теплицу на рассаду.

О каких именно растениях идет речь, GardeningKnowHowпроконсультировался с несколькими экспертами.

Почему некоторые семена предпочитают открытый грунт

Многие садоводы считают, что выращивание семян в теплице даст им фору, эта идея не обязательно работает для каждого отдельного сорта. Реальность гораздо сложнее, и все сводится к биологии самих семян.

Растения со стержневыми корнями или ломкой корневой системой просто плохо восстанавливаются после нарушения. Прямой посев позволяет избежать этой паузы и обеспечивает бесперебойное развитие корней, поэтому вы получаете лучший конечный результат».

Например, душистый горошек быстро развивает глубокий стержневой корень после прорастания. Именно поэтому он будет ненавидеть вас за то, что вы переместили его из его уютного модуля; лучше всего сеять его там, где он будет расти.

Те цветы, которые быстро прорастают и растут, и не любят повреждения корней, лучше всего растут на улице. Эта логика быстрого прорастания касается таких цветов как настурции, календула и амми, которые быстро прорастают в открытом грунте и почти ничего не получат от времени, проведенного в модуле на вашем подоконнике.

Для чего на самом деле полезна теплица

Эксперты соглашаются относительно того, какие растения получают настоящую пользу от выращивания в помещении: медленно растущие, теплолюбивые сорта с мочковатой корневой системой, которые хорошо переносят пересадку и требуют длительного периода для плодоношения.

Ваш климат и продолжительность сезона определяют, стоит ли вам сеять семена заранее или сеять их непосредственно на открытом воздухе. Основным фактором являются конкретные требования к семенам. Например, помидорам нужно больше тепла для прорастания, теплые ночные температуры и длинные световые часы для хорошего роста, тогда как салат может прорастать в прохладных почвах и расти с меньшим освещением и прохладными условиями после этого.

Зимний посев как альтернатива

Еще один вариант, который можно попробовать, — это нечто среднее между помещением и открытым грунтом, которое называется зимним посевом, когда вы начинаете высаживать растения в мини-теплице, сделанной из пакета для продуктов — это прекрасно подходит для таких вещей, как овощи, травы и многолетние цветы, растущие в прохладную погоду.

Существует полезное эмпирическое правило для определения того, в какую группу попадают любые семена — если они устойчивы к повреждению корней или не требуют длительного сезона, сейте их там, где они будут расти.

