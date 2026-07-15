Какие три листика нужно обрезать на помидорах, чтобы предотвратить болезни

Помидоры / © ТСН

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Помидоры«потеют» по-своему. В жаркий, душный день растение непрерывно выделяет воду через листья, и там, где листья прижаты к влажной почве, этой влаге некуда деваться. Поэтому она остается. Тёплый, неподвижный воздух возле влажного листа — это то, на что рассчитывают споры грибков, и обычно именно там всё идёт не так.

Как правильно обрезать помидоры, рассказывает GardeningKnowHow.

Исправить ситуацию проще, чем кажется. Значительная часть успеха в выращивании помидоров в течение влажного лета сводится к воздушному потоку, а воздушный поток, в свою очередь, зависит от того, какая листва остается на растении. Срежьте несколько лишних листьев, и всё станет проще. Добавьте один недорогой трюк у линии почвы, и большая часть давления болезней, разрушающих урожай, так и не начнётся по-настоящему.

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Почему нижняя часть растения играет ключевую роль

Многие болезни томатов начинаются внизу и распространяются вверх. Эти нижние листья находятся прямо над землей, и именно в ней грибковые споры перезимовывают. Затем идет дождь или полив из шланга, и каждая капля, падающая на землю, немного отскакивает обратно на ближайший листок. Ранний фитофтороз (Alternaria solani) и септориоз листьев (Septoria lycopersici) распространяются именно так — несколько пятен внизу, некоторые желтеют, а затем вверх по растению. Очистите этот нижний ярус, и брызги не будут попадать на растение.

Воздушный поток — это вторая половина успеха. Дайте помидору самостоятельно разрастаться, и он превратится в плотный, замкнутый комочек, внутренняя часть которого останется влажной в течение нескольких часов после того, как наружные листья высохнут. Спорам это вполне подходит. Поэтому прорежьте его, обеспечьте доступ воздуха в середину, и листья быстрее высохнут, как только пройдет дождь или роса — а в сухой листок гораздо труднее попасть. Однако это не означает, что нужно обрезать растение помидора до основания — ему просто нужно пространство для дыхания.

3 листа для обрезки

Не каждый листок стоит своих денег. В частности, три вида доставляют больше проблем, чем пользы, когда наступает влажная погода, и именно их нужно обрезать в первую очередь. Чистый срез близко к стеблю позволяет это сделать, а ножницы для обрезки позволяют легко делать срезы вровень и щадят стебель.

Самые нижние листья

Начните снизу и двигайтесь вверх. Срежьте все, что находится в нижней части на высоте от 15 до 30 см, либо касается почвы, либо свисает чуть выше нее — сначала, чтобы собрать все, что падает с земли. И это всё равно старая листва, затененная, не тянущая за собой свой вес, застрявшая в самом неудачном месте на растении. Срежьте его вровень с главным стеблем. Как только растение укоренится и завяжет плоды, обнаженная нижняя часть стебля не повредит ему.

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Пожелтевшие или пятнистые листья

Любой листок помидора, который желтеет или на котором появляются пятна, уже практически отжил своё — и если эти пятна окажутся признаком болезни, это уже отправная точка для дальнейших действий. Не ждите дня обрезки, чтобы бороться с ними. Удалите их, как только заметите. Желтый листок, расположенный низко на растении, часто является первым признаком того, что распространилось какое-то грибковое заболевание, и быстрое избавление от него — это сочетание очистки и раннего предупреждения.

Накопленный внутренний рост

Глубоко внутри большого растения листья скапливаются друг на друге, и почти ни одно из них не получает настоящего света или воздуха. Именно в этой скученной внутренней части растения влажность сохраняется дольше всего. Прореживание нескольких таких внутренних листьев вместе с любыми мелкими побегами, скапливающимися в центре, создает канал для движения воздуха. Вам нужно растение, через которое проникает дневной свет в просветах, а не сплошная зеленая стена.

Секретный трюк с юбкой

Вот та часть, о которой многие люди не задумываются. Как только эти нижние листья исчезнут, уложите «юбку» вокруг основания растения — кольцо из мульчи или тканевый барьер поверх голой почвы. Кажется, это слишком просто, чтобы уделять этому много внимания. На самом деле это создает физическую преграду между почвой, где обитают споры, и листьями сверху, поэтому, когда вода попадает на землю, ничего не разбрызгивается.

Для этого подойдет солома, измельченная кора и даже газета под компостом. В любом случае есть плюс — покрытие замедляет испарение, поэтому почва под ним остается влажной и ровной, корни получают стабильное питание, а листья остаются чистыми. Однако есть один нюанс. Держите мульчу на расстоянии от 2 до 5 см от стебля. Если прижать её прямо к стеблю, она будет удерживать достаточно влаги, чтобы начать гнить.

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