Какие цветы можно посадить в июле, чтобы оживить сад новыми красками: 5 быстрорастущих вариантов

Сладкий алиссум

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Начало лета — это пик сезона цветения, когда бордюры полны цветов — и если вы посеете эти быстроцветущие растения в июле, то сможете наслаждаться их красотой до первых заморозков.

Сейчас все сады выглядят великолепно, но в конце августа и в сентябре большинство приусадебных участков начнут терять свою красоту, поскольку цветы завянут, а на бордюрах появятся пробелы. Конечно, за исключением тех садов, которые принадлежат опытным садоводам, знающим, какие семена сеять в июле, чтобы обеспечить новое цветение именно тогда, когда большинство растений заканчивают свой цикл цветения.

GardeningKnowHow советует, что посеять сейчас, чтобы ваши бордюры сияли яркими цветами конца лета и обилием лепестков до самой поздней осени. И всё это за цену нескольких пакетиков семян.

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Эти яркие цветы прекрасно растут как в горшках, так и в грунте, поэтому вы можете использовать их для обновления своего патио: быстрые и умные идеи контейнерного садоводства — это легкая победа. Все эти растения любят солнце, поэтому, хотя вам придется поливать их, пока они прорастают и растут достаточно глубоко, чтобы найти собственный источник влаги, они справятся с летней жарой даже на этой уязвимой стадии рассады. Эти чрезвычайно выносливые и простые в выращивании цветы также можно сеять прямо в почву, где они будут цвести.

Это однолетние растения, жизненный цикл которых длится год, поэтому они так быстро зацветают. Этот быстрый путь от посева до цветения и образования семян также означает, что эти растения довольно легко размножать, поэтому существует множество сортов со все более красивыми цветами. Поэтому, независимо от того, хотите ли вы яркий огненный цвет, чтобы подчеркнуть золотистые оттенки ваших декоративных трав позднего лета, или прохладное сочетание пастельных оттенков, чтобы смягчить сильную жару конца августа, у вас будет великолепный выбор замечательных сортов.

Наряду с позднецветущими многолетниками, такими как рудбекия и астры, эти быстроцветущие однолетние растения — залог красивых бордюров на протяжении всей осени. Теперь, когда вы знаете об этом, поспешите посеять эти цветущие красавицы, и лето в вашем саду продлится дольше.

Подсолнухи

Подсолнечник

Зацветает через 50–60 дней

Полное солнце

Представьте себе свой двор в сентябре, усыпанный этими сказочными высокими цветами — зрелище, которое заставит соседей остановиться и вздохнуть. Подсолнухи прошли долгий путь с тех пор, как мы все выращивали их в детстве, бросая пушистые семена в землю и усердно поливая, прежде чем мы увидим свежие зеленые ростки и желтые цветы высоко над нашими головами. В наши дни эти простые в выращивании цветы по-прежнему доставляют много радости, но теперь главное — сказочные цвета, от лимонно-желтого до сочного темно-красного.

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Большинство однолетних подсолнухов быстро растут. У них на крепком стебле растет один цветок, поэтому они растут гораздо быстрее, чем сорта, у которых на ветвистом стебле растет несколько цветков.

Выведенные специально для индустрии срезанных цветов, подсолнухи также невероятно надежны и отличаются красивыми, зачастую бронзовыми оттенками с винтажным оттенком, что идеально подходит для беззаботных летних дней.

Поскольку эта серия изначально предназначалась для флористики, эти подсолнухи не содержат пыльцы. Однако они производят нектар, поэтому по-прежнему полезны для опылителей. Преимущество заключается в том, что отсутствие пыльцы означает, что эти цветы не спешат образовывать семена, поэтому невероятно хорошо держатся на стебле и в вазе. Тем не менее, если вы хотите, чтобы ваш двор был полон осенних цветов, разумно будет высевать по несколько семян каждые две недели.

Сладкий алиссум

Сладкий алиссум / © Credits

Зацветает через 45–60 дней

Полное солнце

На противоположном конце спектра размеров находится сладкий алиссум, и, хотя эти милые цветочки могут быть небольшими, они привнесут в ваш сад столько сказочного очарования с конца лета и вплоть до первых заморозков. Это растение эволюционировало, чтобы расти в суровых прибрежных условиях, поэтому оно не боится летней жары, быстро покрывая голую почву, оставленную увядшими, менее выносливыми растениями. Поскольку она такая крошечная, она не вытесняет более крупные растения, поэтому вы можете использовать её, чтобы добавить цвета вокруг других растений в бордюре, а также освежить горшки с отцветшими многолетниками на патио.

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Алиссум быстро растет от семян до цветка всего за 45 дней; эта маленькая красавица — отличный выбор для посева в июле, поскольку она чрезвычайно быстро прорастает и вырастает до 25 сантиметров, быстро заполняя промежутки. Вы скоро обнаружите, что сладкий алиссум также обладает восхитительным медовым ароматом, наполняя сладким запахом ваше открытое пространство в конце лета.

Чтобы создать великолепный многоцветный ковер из крошечных цветочков, выберите смесь всех оттенков.

Календула

Календула / © Credits

Зацветает через 60–90 дней

Полное солнце

Если вы думаете, что Calendula officinalis — это оранжевые ромашки, подумайте ещё раз. Сейчас существуют сорта календулы в оттенках заката, от самого бледного желтого до лепестков с красно-красной подкладкой, но самыми красивыми являются сорта омбре с сочетанием оттенков.

Календула также является одним из самых простых в выращивании съедобных цветов, а её лепестки прекрасно украшают салаты, пасту, блины и — что самое лучшее! — тосты с авокадо.

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Эти оттенки заката особенно красивы, когда сад переходит из лета в осень, раскрывая новую сезонную палитру. Календулу очень легко выращивать из семян, и она будет цвести до первых заморозков. Она также легко размножается самосевом, поэтому следующим летом, и каждым последующим летом, вы, вероятно, бесплатно будете наслаждаться ещё одним зрелищем красивых лепестков.

Цинии

Цинии / © Associated Press

Цветет через 60–80 дней

Полное солнце

Цинии не только долго цветут — каждый цветок держится на растении до недели, поэтому один пакет семян привнесет в ваш сад настоящий взрыв красок. Срок, необходимый цинии для роста от семени до цветка, вполне предсказуем: для более мелких сортов или тех, у которых более простые одиночные цветки, это занимает около двух месяцев, а более сложные, махровые цветки требуют ещё нескольких недель для развития.

Это означает, что вы можете легко выбрать: отдать предпочтение скорости роста, а не форме, в зависимости от вашей зоны, или наоборот — а почему бы не посадить два сорта, чтобы насладиться лучшим из обоих миров. Они хорошо смотрятся как в горшке, так и на клумбе.

Лепестки цинии также съедобны, и они очень эффектно смотрятся в виде кубиков льда (используйте кипячённую воду, чтобы получить прозрачные кубики льда и насладиться лепестками) для тех, кто любит наслаждаться вечерним солнцем на патио в конце лета.

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Настурции

Настурции / © Credits

Цветет через 45–80 дней

Солнце или полутень

Настурции, которые так быстро и легко выращивать из семян, принесут в ваш сад калейдоскоп цветов в конце лета, и только посмотрите на эту свежую зелень! Существует два вида настурции, что важно для июльского посева.

Тропеолум крупный — это плетистая настурция, но её также можно выращивать в подвесной корзине или высоком контейнере, чтобы её стебли свисали вниз, либо в качестве почвопокровного растения. У некоторых сортов стебли достигают длины всего 30 см, и они быстро зацветают, поэтому являются хорошим выбором для июльского посева; другие могут достигать 3 метров, и их лучше сеять ранней весной. Тропаеолум минус — это карликовая, кустистая настурция, поэтому все её сорта можно сеять в июле.

Хотя настурции хорошо растут на полном солнце и в полутени, при посеве в июле лучше дать им немного передышки от солнца. При наличии 6 часов солнечного света они хорошо цветут. Действительно, лучший способ обеспечить хорошее цветение ваших настурций — это посадить их в бедную почву, поскольку избыток питательных веществ заставит их отдавать предпочтение листьям, а не цветам. Сделайте это правильно, и ваши настурции будут цвести до первых заморозков.

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