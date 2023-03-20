Каким должен быть рацион пожилых животных: советы ветеринара

Каждый из нас стремится к тому, чтобы четвероногий друг жил долго, был активным и счастливым как можно больше. На 80% это зависит исключительно от человека, ведь правильный и качественный рацион способен профилактировать множество заболеваний, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.
Для животных старше 7 лет характерны ограничения активности, склонность к ожирению, сенсорные изменения, изменения пищеварения и работы главных систем органов (в частности, сердечно-сосудистой и мочевыделительной), а также болезни зубов. Именно поэтому к изменениям рациона следует отнестись с особой ответственностью.
Что следует учесть?
Поскольку у животных с возрастом слабеет обоняние, корм должен быть ароматным. Влажные корма имеют более сильный запах, чем сухие. Поэтому сухой корм можно немного размачивать теплой водой. Естественная пища должна быть теплой.
Если у вашего любимца есть болезни зубов, измельчайте еду на удобные кусочки.
Важно поддерживать нормальную кондицию тела и мышц животного, профилактировать ожирение.
Следите за водным балансом.
Корм должен содержать:
- пониженное количество Na и P, пониженное соотношение Ca:P;
- достаточное содержание белка (причем мясо должно иметь высокую питательность), жиров;
- высокое содержание клетчатки;
- увеличенное содержание антиоксидантов (витамин Е), витаминов группы В, Zn, Омега-3, таурина.
Можно включать добавки или корма, содержащие хондроитин и глюкозамин для поддержки опорно-двигательного аппарата (однако их эффективность еще исследуется).
Следует контролировать количество лакомства.
Для профилактики развития когнитивной дисфункции выбирайте для питомца "интеллектуальные" миски с лабиринтами.
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