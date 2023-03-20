Каким должен быть рацион пожилых животных: советы ветеринара

Каждый из нас стремится к тому, чтобы четвероногий друг жил долго, был активным и счастливым как можно больше. На 80% это зависит исключительно от человека, ведь правильный и качественный рацион способен профилактировать множество заболеваний, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Для животных старше 7 лет характерны ограничения активности, склонность к ожирению, сенсорные изменения, изменения пищеварения и работы главных систем органов (в частности, сердечно-сосудистой и мочевыделительной), а также болезни зубов. Именно поэтому к изменениям рациона следует отнестись с особой ответственностью.

Что следует учесть?

Поскольку у животных с возрастом слабеет обоняние, корм должен быть ароматным. Влажные корма имеют более сильный запах, чем сухие. Поэтому сухой корм можно немного размачивать теплой водой. Естественная пища должна быть теплой.

Если у вашего любимца есть болезни зубов, измельчайте еду на удобные кусочки.

Важно поддерживать нормальную кондицию тела и мышц животного, профилактировать ожирение.

Следите за водным балансом.

Корм должен содержать:

пониженное количество Na и P, пониженное соотношение Ca:P;

достаточное содержание белка (причем мясо должно иметь высокую питательность), жиров;

высокое содержание клетчатки;

увеличенное содержание антиоксидантов (витамин Е), витаминов группы В, Zn, Омега-3, таурина.

Можно включать добавки или корма, содержащие хондроитин и глюкозамин для поддержки опорно-двигательного аппарата (однако их эффективность еще исследуется).

Следует контролировать количество лакомства.

Для профилактики развития когнитивной дисфункции выбирайте для питомца "интеллектуальные" миски с лабиринтами.

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