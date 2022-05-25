Каким может быть новое жилье для украинцев, лишившихся домов: рассказывает архитектор

Некоторые дома после обстрелов и пожаров не подлежат восстановлению и должны быть полностью снесены. Некоторые ждет реконструкция. А украинцам жить негде уже сегодня.

И пока украинское правительство разрабатывает активное законодательные проекты по восстановлению Украины – наши архитекторы и дизайнеры разрабатывают свои предложения, как быстро и качественно восстановить разрушенную инфраструктуру. В студии программы "Сніданок з 1+1" известный во всем мире украинский архитектор Олег Волосовский рассказал о скорых и дальних перспективах восстановления жилищного фонда в Украине.

Одним из вариантов устройства людей, потерявших дома, может быть сотрудничество государства с застройщиками, у которых есть большое количество непродажного жилья.

Второй вариант - модульные сборные дома. Уже есть проект, но производство и сборка таких домов - это не быстрый процесс. Такие дома собираются из нескольких блоков, размер этих блоков соответствует размеру транспорта, который их перевозит (грузовика или жд-вагона).

Поэтому размер модуля может быть 2,5х2,7 метров и длиной 6 метров. Два модуля может перевозить одна фура. В проекте Олега Волосовского один модуль - это спальня и мини-кухня. Второй модуль - два сантехнических блока (один для соседнего модуля) и небольшая гостиная. Также есть модуль с кухней, столовой и шкафом для одежды и багажа.

Разработанные под этот проект элементы жилища можно монтировать, например, в пустующих офисных центрах и селить туда людей, оставшихся без жилья. Установка в квартире такого жилого модуля фактически заменяет ремонт.

Модули можно изготавливать из металла - они скорее для военных - и из дерева.

Стоимость такого дома со всем содержимым вплоть до подушек - до 2000 долларов.

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