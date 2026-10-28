Какой двулетний цветок соответствует вашему месяцу рождения и что он символизирует

Кентерберийские колокола / © Credits

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Вы когда-нибудь задумывались, какое двулетнее растение соответствует месяцу вашего рождения? Эти цветы — незаслуженно забытые герои цветников. Они идеально воплощают одну из самых приятных истин садоводства: нет ничего лучше, чем немного потрудиться сегодня, зная, что через несколько месяцев вас ждет замечательная награда.

Если посеять двулетние растения в конце лета, это даст им время укорениться и перезимовать — и когда наступит подходящий момент, они вернутся, готовые к цветению. Это несколько необычный подход, особенно для тех садоводов, которые привыкли к быстрому результату. Однолетние растения радуют нас цветами уже через несколько недель, а многолетние — возвращаются из года в год. А двулетники, в свою очередь, занимают эту удивительно терпеливую «золотую середину»: они присутствуют в саду уже сейчас, но на самом деле готовятся к будущему.

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В конце концов, существуют цветы, деревья, птицы и даже животные, соответствующие месяцам рождения. Редактор GardeningKnowHow Кейли Дрей решила подобрать двулетние растения по тому же принципу.

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Все 12 двухлетних растений на каждый месяц рождения

Некоторые двулетние растения — яркие и заметные: они выпускают высокие цветоносы, возвышающиеся над всем садом. Другие — скромные и невзрачные: первый сезон они тратят на развитие корневой системы и листьев, а затем внезапно расцветают во всей красе. Некоторые из них активно размножаются самосевом, а другие — щедро вознаграждают ваше терпение невероятно красивым цветением.

Итак, если вы планируете, что будете делать следующим летом — или вам просто интересно узнать, что месяц вашего рождения говорит о вас, — вот подборка двулетних растений, которые можно связать с каждым месяцем года. Только не забудьте учесть местные условия выращивания и прочитать инструкции на упаковке семян перед посевом.

Январь — Наперстянка

Наперстянкам не нужно «кричать», чтобы произвести впечатление. Дайте этому двулетнему растению время — и оно пустит высокие цветоносы, возвышающиеся над клумбой. Каждый стебель усыпан пятнистыми цветками-колокольчиками, которые кажутся удивительно хрупкими для такого крупного растения.

Эта спокойная целеустремленность очень характерна для января. Ведь людей, рожденных в этом месяце, часто описывают как амбициозных, независимых и прирожденных лидеров — тех, кому не нужно постоянное внимание, чтобы знать, куда двигаться дальше. Наперстянка обладает похожей энергетикой: она терпеливо набирается сил, чтобы в следующем году предстать во всей красе и заставить каждого поднять взгляд вверх.

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Помните: наперстянка очень ядовита при употреблении в пищу, поэтому ею лучше просто любоваться, а не пробовать на вкус.

Февраль — Гвоздика (Dianthus)

Эффектные цветы этого двулетнего растения (символа месяца рождения) собраны в плотные соцветия; часто в удивительно насыщенных оттенках розового, красного, белого и фиолетового, с узорами, благодаря которым каждый цветок выглядит несколько иначе, чем остальные.

Это воспринимается как нечто исключительно уникальное и творческое — именно то, что подходит людям, родившимся в феврале: личностям с богатым воображением и оригинальным мышлением. Ведь те, кто родился в этом месяце, редко довольствуются тем, чтобы делать всё так же, как и все остальные.

Гвоздика (Dianthus) отличается такой же жизнерадостностью и неприятием скуки. И, к счастью, вам не придется ждать до следующего года, чтобы понять, почему садоводы любят её уже много поколений.

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Март — Незабудка

Кажется, некоторые цветы несут в себе целую историю — и незабудки как раз из таких. Их крошечные голубые цветы почти невероятно хрупкие, но, укоренившись, они способны создать в весеннем саду волшебную цветную дымку.

Уже само название многое говорит об их «характере». Людей, рожденных в марте, часто описывают как сочувствующих, интуитивных и очень творческих натур, которые замечают чувства и детали, ускользающие от внимания других. Поэтому вполне логично, что двулетнее растение, символизирующее этот месяц, напоминает ботанический аналог старой фотографии, лежащей в ящике — просто потому, что вы не в силах её выбросить.

Апрель — Мальва (Шток-роза)

Если мальвы чего-то и не умеют, так это оставаться незаметными. Эти двулетние растения, символизирующие апрель, могут возвышаться над всем садом, усыпая свои длинные стебли огромными цветками розового, красного, желтого, белого или фиолетового цветов. Посадите такое растение у забора или стены — и перед вами предстанет настоящий цветочный небоскреб… и, честно говоря, для апреля лучшего символа и искать нечего.

Люди, родившиеся в апреле, — смелые, энергичные, решительные и харизматичные; они точно не созданы для того, чтобы теряться на втором плане. Как и мальвы. Помните об этом, когда будете их высаживать. Они заслуживают того, чтобы быть в центре внимания!

Май — Кентерберийские колокольчики (Canterbury Bells)

Колокольчики обладают особым старомодным шармом, который никогда не надоедает. Их чашевидные цветы возвышаются над листьями соцветиями, легко создавая тот самый классический образ уютного деревенского сада.

Они жизнерадостные, надёжные и удивительно универсальные — такие цветы уместны практически в любом месте. Поэтому, честно говоря, это идеальное растение для тех, кто родился в мае! Ведь когда нужно что-то сделать, оптимистичные «майские» люди, как правило, уже наполовину выполнили задачу.

Июнь — Лунария (Honesty)

Лунарию (которую также называют «лунницей» или «денежным растением») невозможно не заметить — она заставляет обернуться и взглянуть ещё раз, и на то есть веская причина! Сначала появляются красивые цветы — обычно фиолетовых, розовых или белых оттенков. Затем вырастают стручки с семенами — полупрозрачные диски, отражающие свет и напоминающие маленькие серебряные монетки, висящие на стеблях.

Поэтому это двулетнее растение идеально подходит людям, родившимся в июне — очаровательным, остроумным и открытым личностям, которые, кажется, обладают настоящим талантом к общению.

Растение, которое сначала радует вас роскошным цветением, а после его окончания демонстрирует совершенно иную, не менее привлекательную красоту.

Июль — Энотера (ночная свеча)

Есть что-то невероятно романтичное в цветке, который приберегает своё лучшее представление для вечера, не так ли? Именно так поступает энотера: она раскрывает свои желтые цветы в конце дня — именно тогда, когда многие другие растения начинают закрываться на ночь.

Это прекрасное напоминание о том, что не всё прекрасное должно происходить при дневном свете, и именно поэтому это двулетнее растение, ассоциирующееся с месяцем рождения, особенно подходит людям, родившимся в июле.

Заботливые, чуткие и склонные заботиться о других, рождённые в июле часто первыми замечают, когда кому-то требуется дополнительное внимание. Как и в случае с энотерой (ночной свечой), их привлекательность не всегда бросается в глаза сразу. Дайте им немного времени — и вы её разглядите.

Август — Рудбекия (Black-Eyed Susan)

Если бы август был цветком, трудно было бы представить что-то более радостное, чем рудбекия — ведь это, по сути, сам солнечный свет, пустивший корни.

Эти золотисто-желтые лепестки вокруг темной серединки обладают почти невероятной способностью делать сад более веселым. К тому же они чрезвычайно трудолюбивы: цветут в течение всего лета, привлекая пчел, бабочек и других опылителей.

Люди, родившиеся в августе, обладают такой же душевной теплотой, как и «их» цветы. Уверенные в себе и амбициозные, но в то же время щедрые — это те люди, которые приносят с собой энергию и каким-то чудом вдохновляют всех вокруг прекрасно проводить время. Слава замечательным «летним» именинникам!

Сентябрь — Тмин

Тмин — возможно, не самый очевидный выбор для двулетнего растения, символизирующего месяц рождения, но именно поэтому он и интересен. В первый год это растение незаметно наращивает розетку листьев, а во второй — выпускает нежные соцветия.

Растение красивое, но очень сдержанное; к тому же оно полезно — и как только вы узнаете, как можно использовать эти семена на кухне, его очарование станет гораздо понятнее. ​​Все это прекрасно перекликается с придирчивой и чрезвычайно амбициозной натурой людей, рожденных в сентябре: они редко делают что-то «для показухи». Им важно, чтобы всё было сделано как следует (и, в идеале, чтобы они точно понимали, как именно это работает).

Октябрь — Матиола (левкой)

Ночная фиалка (Matthiola longipetala) — растение, известное как «ночная матиола» или «вечерний левкой». Её выращивают прежде всего ради чудесного аромата, который раскрывается вечером и ночью.

Матиола — пожалуй, самый недооцененный цветок для тех, кто ценит приятные ароматы. Конечно, её цветы могут быть невероятно пышными и романтичными, но именно аромат делает её по-настоящему незабываемой.

Посадите её там, где часто проходите, — и вы заметите, что останавливаетесь просто потому, что воздух вокруг наполнен удивительным ароматом. Это непринуждённое очарование идеально подходит для октября.

Говорят, что люди, родившиеся в октябре — уравновешенные, дипломатичные и от природы приветливые, — умеют создать атмосферу, в которой окружающие чувствуют себя комфортно. Матиола тоже не требует навязчивого внимания; она просто дарит повод остановиться и задержаться на мгновение.

Ноябрь — Желтофиол (Cheiranthus)

В названии этого двулетнего растения, символизирующего месяц рождения, уже содержится подсказка! Конечно, желтофиоли (wallflowers) известны тем, что растут в трещинах и щелях — там, где, казалось бы, мало что может выжить. Несмотря на свой довольно скромный вид, они дарят великолепные, ароматные цветы.

Они также гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. И хотя людей, родившихся в ноябре, часто описывают как страстных, решительных и волевых, у них обычно есть и скрытая, личная сторона. Желтофиол — идеальная аналогия: это растение не раскрывает всех своих тайн сразу, но если присмотреться к нему повнимательнее, оно щедро вознаградит вас своим роскошным ароматом.

Декабрь — Вечерницы (Sweet Rocket)

Вечерницы требуют определенного доверия: посадив их летом, вы можете месяцами наблюдать, как они почти не подают признаков жизни. Однако в следующем году они внезапно распускаются ароматными соцветиями — лавандовыми, белыми или розовыми, — которые наполняют воздух ароматом и привлекают десятки пчел и бабочек.

А что касается этого отложенного вознаграждения? Что ж, это делает двухлетнее растение — «цветок вашего месяца рождения» — прекрасным символом для щедрых и оптимистичных людей, родившихся в декабре. Ведь они обладают замечательной способностью смотреть вперед, а не зацикливаться на том, что уже осталось позади. Вечерницы (или ночные фиалки) — это нежное напоминание о том, что не каждая награда приходит мгновенно, и что некоторые из самых прекрасных вещей в саду — это те, которых приходится ждать.

Двулетние растения имеют не лучшую репутацию — в основном потому, что вы сеете их сейчас, а результат получаете не сразу. Но стоит ли это такого терпения? Безусловно! Ведь когда они наконец демонстрируют то, над чем работали всё это время, это становится щедрой наградой за ваше ожидание!

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