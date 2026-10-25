Какой луковичный цветок соответствует вашему месяцу рождения, что он символизирует и как его выращивать

Луковичные цветы / © Credits

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Если вы уже выяснили, какая птица соответствует вашему месяцу рождения, самое время узнать, на какой весенний цветок вы больше всего похожи. От тюльпанов с тёмными лепестками до ароматных нарциссов — ваш «луковичный цветок» по месяцу рождения может рассказать о вас больше, чем вы думаете. Есть что-то невероятно приятное в том, чтобы найти цветок, который, как считается, соответствует вашему характеру — особенно если этот цветок можно посадить в собственном саду.

О том, какой луковичный цветок соответствует вашему месяцу рождения, рассказывает GardeningKnowHow.

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В отличие от однолетних цветов, которые появляются и исчезают в течение одного сезона, многие луковичные цветы возвращаются из года в год: они тихо «спят» под землей, а потом вдруг устраивают настоящее зрелище. В этом есть что-то особенное и волшебное — особенно если вспомнить, насколько разными могут быть эти цветы, хотя сначала все они выглядят почти одинаково — скромно и невзрачно.

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Все 12 цветов-луковиц по месяцам рождения

Среди этих растений есть нежные и сдержанные, есть роскошные и эффектные, а некоторые — настолько яркие, что, кажется, люди, которым они соответствуют, обладают несколько неординарным, «масштабным» характером. Поэтому, независимо от того, являетесь ли вы — выносливым подснежником, таинственным тюльпаном сорта «Королева ночи» (Queen of Night) или смелый ноябрьский гиацинт — познакомьтесь со своим цветком-луковицей и узнайте, как вырастить его в собственном саду.

Январь — Подснежник (Galanthus Nivalis)

Если вы родились в январе, то, вероятно, не нуждаетесь в излишней опеке или суете вокруг себя. Вы прекрасно умеете браться за дело, пока все остальные ещё приходят в себя после Рождества. В вас есть некая тихая решительность, которая вызывает у меня искреннее восхищение — именно поэтому подснежник является идеальным луковичным цветком для тех, кто родился в этом месяце.

Galanthus nivalis (подснежник обыкновенный) — это один из тех крошечных цветков, которые кажутся невероятно хрупкими, пока не вспомнишь: они способны пробиться сквозь холод и появиться на удивление рано. По сути, считайте их первыми цветами года.

Как выращивать: луковицы Galanthus nivalis следует высаживать на участке с частичным или полным солнечным освещением. Глубина посадки должна составлять около 7,5 см, а расстояние между луковицами — примерно 7 см. Они предпочитают почву, в которой не застаивается вода. Особенно красиво они смотрятся, если высадить их группами: так их маленькие белые цветы производят гораздо более сильное впечатление.

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Февраль — Анемона нежная (Anemone blanda)

Раннецветущая анемона, растущая в тенистых уголках сада. Бывает синего, белого и розового цветов.

Февраль — несколько неоднозначный месяц: зима ещё не закончилась, а весна ещё не наступила, поэтому нам всем уже не терпится увидеть немного красок. Но если вы родились в феврале, думаю, вы — оптимист, который всегда найдет, чего ждать с радостью.

Анемона нежная (Anemone blanda) отличается таким же жизнерадостным нравом. Весной появляются её цветы, похожие на маргаритки — синие, розовые или белые. Несмотря на небольшой размер самих растений, они создают удивительно пышный, красочный ковер. Довольно жизнерадостное луковичные растение, соответствующее месяцу рождения.

Как выращивать: перед посадкой замочите луковицы нежной анемоны (Anemone blanda) сорта «Blue Shades» в теплой воде на несколько часов, а затем высадите их на глубину 2,5–5 см с расстоянием 5–7,5 см друг от друга. Они могут расти как в полутени, так и на открытом солнце; сорт «Blue Shades» особенно хорошо подходит, если вы ищете весеннее почвопокровное растение.

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Март — Ранункулюс (лютик)

В ранункулюсах есть что-то такое, из-за чего просто невозможно не восхищаться ими. Эти многочисленные слои лепестков выглядят так, будто кто-то решил, что одного цветка — недостаточно.

Поэтому люди, родившиеся в марте, тоже обладают склонностью ко всему изысканному и прекрасному. Тем более что, подобно «цветку месяца», они — творческие, очаровательные и, возможно, даже немного склонны к драматизму, когда того требует ситуация.

Как выращивать: луковицы ранункулюса цветут весной и любят много солнца. Высаживайте их на глубину около 5 см с расстоянием 7–10 см друг от друга. Обеспечьте им хорошо дренированную почву и избегайте чрезмерного увлажнения: луковицам нужна влага для укоренения, но постоянное пребывание в воде — это уже совсем другая (и вредная) история.

Апрель — Нарцисс сорта «Герань» (Geranium)

В характере тех, кто родился в апреле, есть что-то солнечное. Вы — приветливы, щедры; с вами люди часто разговаривают гораздо дольше, чем планировали, ведь вы умеете создать атмосферу, в которой каждый чувствует себя как дома.

Поэтому нарцисс «Герань» — идеальный «цветок месяца» для вас. Это один из тех сортов нарциссов, которые дарят радость, но при этом вовсе не банальны. У этого весеннего цветка есть замечательный секрет: он гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Как выращивать: нарциссы, как правило, предпочитают солнечные участки или легкую полутень. Их следует высаживать на глубину 15–20 см с расстоянием 10–15 см друг от друга. После окончания цветения не спешите срезать листья — дайте им отмереть естественным путем. Ведь именно в это время листья накапливают питательные вещества, необходимые луковице для цветения в следующем году.

Май — Гиацинт сорта «Голубая жемчужина» (Blue Pearl)

Знаете таких людей, которые, войдя в комнату, сразу привлекают к себе всеобщее внимание? Это энергия мая, поэтому вполне логично, что цветком, символизирующим этот месяц рождения, является гиацинт.

И не просто любой гиацинт, а сорт «Голубая жемчужина» (Blue Pearl). Конечно, он, возможно, не самый заметный в саду, но обладает двумя неоспоримыми преимуществами: великолепными цветами и ароматом. Это идеальный выбор для тех, кто хочет, чтобы сад доставлял удовольствие не только глазам, но и другим чувствам.

Как выращивать: высаживайте луковицы гиацинтов на глубину 10–15 см и на одинаковом расстоянии друг от друга на участке с полным или частичным солнечным освещением. Они великолепно смотрятся в групповых посадках — особенно вдоль дорожек или у входа, где, проходя мимо, вы сможете насладиться их ароматом.

Июнь — Тюльпан «Королева ночи» (Queen of Night)

Поэтому «цветок месяца» для тех, кто родился в июне, — настоящая икона.

«Королева ночи» — это тот сорт тюльпанов, увидев который, останавливаешься, чтобы рассмотреть получше. Их цветы имеют настолько глубокий бордово-фиолетовый оттенок, что кажутся почти чёрными, придавая весеннему саду изысканные готические нотки.

Как выращивать: луковицы тюльпанов «Королева ночи» следует высаживать на глубину 10–13 см с интервалом 8–15 см на солнечном месте или в полутени. Тюльпаны — это классические весенние цветы, луковицы которых высаживают осенью; поэтому осень — самое время посадить их в почву, чтобы весной они могли продемонстрировать свою красоту.

Июль — Тюльпан «Принцесса Ирен» (Princess Irene)

Привет, июль! Вы тёплые, общительные и точно не из тех, кто стремится остаться незамеченным. Если уж что-то делать, то так, чтобы сразу привлечь к себе внимание, не так ли?

Поэтому тюльпаны «Принцесса Ирен» — более чем удачный выбор для тех, кто родился в июле. Эти оранжевые цветы украшены эффектными фиолетовыми «язычками пламени» — они совершенно не намерены незаметно затеряться среди других растений на клумбе. И именно это сочетание цветов делает их прекрасным отражением характера тех, кто родился в июле.

Как выращивать: высаживайте луковицы тюльпана «Принцесса Ирен» (Princess Irene) на глубину 10–13 см с расстоянием 8–15 см друг от друга; место должно быть солнечным или полузатененным. Выберите участок с хорошим дренажом, после посадки полейте, чтобы помочь луковицам укорениться, а затем оставьте их зимовать.

Август — Мускари (мышиный гиацинт)

Те, кто родился в августе, обладают особым талантом объединять людей. Вы приветливы, даже не прилагая к этому особых усилий; вероятно, вам по душе лёгкий хаос, и вы вряд ли будете тем, кто молча стоит в углу на садовой вечеринке… так же, как и цветок, соответствующий вашему месяцу рождения.

Мускари — растение небольшое, но оно точно умеет произвести впечатление. Её изящные соцветия насыщенного кобальтово-синего цвета выглядят ещё лучше, когда их высаживают большой группой — что вполне символично для самого общительного месяца лета.

Как выращивать: высаживайте мускари (мышиный гиацинт) на глубину около 7–10 см с расстоянием 5–8 см друг от друга, на участках с солнечным освещением или в полутени. Они цветут весной и выглядят особенно эффектно, если высажены группами, вдоль садовых дорожек или же если дать им возможность естественно разрастаться среди других весенних луковичных цветов.

Сентябрь — Ирис

Если вы родились в сентябре, то, возможно, вы не самый общительный человек в компании, однако, скорее всего, замечаете всё, что происходит вокруг. У вас отличный вкус, вы точно знаете, что вам нравится, и вам вовсе не обязательно объявлять об этом всем остальным.

Ирис — цветок, соответствующий вашему месяцу рождения, — является своеобразным цветочным воплощением этого характера. Это лучшее доказательство того, что вовсе не обязательно быть огромным, чтобы произвести впечатление.

Как выращивать: высаживайте луковицы ирисов на глубину 7–10 см с расстоянием 5–8 см друг от друга, на солнечном месте или в полутени. Они зацветают ранней весной, поэтому прекрасно подходят для того, чтобы добавить красок в сад ещё до того, как начнут цвести более крупные весенние цветы.

Октябрь — Аллиум (декоративный лук)

Тем, кто родился в октябре, вряд ли достался бы столь предсказуемый цветок. Сорт Allium caeruleum (аллиум голубой) — особенно интересен: у него великолепные шаровидные соцветия, напоминающие маленькие синие фейерверки, разбросанные по цветнику.

Неприхотливый в уходе аллиум — это именно тот неожиданный выбор для сада, которого мы все заслуживаем.

Как выращивать: высаживайте луковицы аллиумов на хорошо освещенном солнцем месте, на глубину 10–15 см и на расстоянии 8–15 см друг от друга. Они цветут в конце весны, а их прямостоячие стебли и округлые соцветия особенно красиво смотрятся среди низкорослых многолетних растений.

Ноябрь — Крокус

Родились в ноябре? Вы оказались где-то между Хэллоуином и Рождеством. Вы — стойкие люди, возможно, немного сдержанные, но точно знаете, как добавить ярких красок, когда все остальные уже начинают прятаться по домам от зимних холодов.

Поэтому крокус — идеальный цветок для вас. Эти хрупкие растения, возможно, не обладают таким величием, как тюльпаны, или такой драматической эффектностью, как гигантские аллиумы, однако они обладают удивительной способностью появляться именно тогда, когда мы больше всего в них нуждаемся, — даря саду маленькие вспышки радости в переходный сезон.

Как выращивать: высаживайте луковицы крокусов в хорошо дренированную почву на открытом солнце или в полутени. Глубина посадки должна составлять примерно 7–10 см, а расстояние между растениями — несколько см. Выбирайте сорт внимательно, ведь время цветения у разных видов и сортов различается.

Декабрь — Нарцисс «Талия» (Thalia)

Декабрь — чрезвычайно насыщенный месяц. Рождество, Новый год, множество светских встреч. Поэтому вполне логично, что цветок-символ для тех, кто родился в декабре, должен быть чем-то более изысканным.

«Талия» — это снежно-белый нарцисс, отличающийся сдержанной элегантностью; он совсем не похож на традиционные желтые сорта. Он обладает восхитительным ароматом, отличается большей выносливостью, чем многие желтые сорта, и является просто безупречным выбором для тех, кто мечтает о изящной весенней цветочной композиции.

Как выращивать: луковицы нарцисса «Талия» следует высаживать на глубину 15–20 см, соблюдая расстояние 10–15 см между ними. Место должно быть солнечным или полузатененным. После посадки полейте растения. Когда цветение закончится, дайте листьям отмереть естественным путем — это позволит луковицам накопить энергию для цветения следующей весной.

Вот и всё — теперь вы знаете, какой луковичный цветок соответствует вашему месяцу рождения!

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