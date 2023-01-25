Какой режим стирки самый экономный и почему: объясняют эксперты

Эксперты точно знают, какой режим стиральной машины наиболее экономный и в то же время эффективный.

В каком режиме стирать белье, чтобы избавиться от загрязнения и не потратить на это слишком много электроэнергии, эксперты по стирке рассказали Еxpress.co.uk.

Если в доме есть маленькие дети, животные или кто-то из партнеров ходит на работу в формальной деловой одежде, включающей в себя светлую рубашку или блузу, которую нужно ежедневно менять, стирка может собираться едва ли не каждый день. И тогда проблема выбора более экономного режима становится весьма актуальной.

Почему эко-режим самый экономный

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Режимы стирки всегда представляют собой сочетание трех вещей: температуры, времени и воды. В эко-режиме вы используете меньше воды и более низкую температуру, чем в большинстве настроек, но стирка в этом режиме длится дольше. При стирке белья в эко-режиме вам требуется более длительная стирка, чтобы получить тот же уровень чистоты ваших вещей. Но, поскольку самым дорогим процессом в цикле стирки является нагрев воды, и, по сравнению с ним, вращение барабана потребляет очень мало энергии, эко-режим все равно будет более экономным, чем быстрая стирка горячей водой. Стирка при более низкой температуре потребляет на 35-59% меньше энергии, чем стирка при высокой температуре, так как 90 процентов энергопотребления стиральной машины приходится на нагрев воды. Таким образом вы экономите энергию, но - и этот момент тоже в наше время важно учитывать - не экономите время.

Если в машине нет эко-режима

Если в вашей стиральной машине нет эко-режима, выберите стирку при температуре 30°C, так как она может быть столь же эффективной. Большинство брендов моющих средств, представленных на рынке в наши дни, эффективны при температуре 30°C или даже ниже. Важно также помнить, что стирка более энергоэффективным способом не только помогает экономить электроэнергию, но и гораздо более экологична.

Какие стиральные порошки подходят для стирки в эко-режиме

Хорошие стиральные порошки сегодня эффективны при низких температурах, поэтому нет необходимости стирать при высоких температурах, если это не что-то вроде нижнего белья или полотенец. Кроме того, следует помнить, что стиральный биопорошок, например, содержит ферменты, которые разрушают распространенные пятна. Поскольку более высокие температуры денатурируют ферменты, биопорошком рекомендуется стирать при 30°C. Так что биопорошок и эко-режим буквально созданы друг для друга.

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Количество вещей для загрузки

Также очень важно убедиться, что у вас собралось достаточное количество вещей для загрузки стиральной машины. Потому что машина будет потреблять одинаковое количество энергии для стирки белья, независимо от того, сколько вещей находится внутри.

В новых стиральных машинах есть настройки половинной загрузки, которые позволяют экономить воду, электроэнергию и моющие средства.

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