Какую собаку завести в семью, где есть маленький ребенок: 20 лучших маленьких пород

Если вы ищете себе в компаньоны собаку, есть масса причин, по которым вам подойдет маленькая порода собак. Маленькие квартиры, ограниченный бюджет и плотный график — все это влияет на идеальный размер собаки для вас. Но, если у вас есть дети, маленькая порода собак может быть вашим лучшим выбором.

Есть много маленьких собак с большими характерами, таких как померанские шпицы и бишон-фризе, которые легко вписываются в семейную жизнь с детьми.

Породы с низким уровнем энергии, такие как болоньез или кавалер-кинг-чарльз-спаниель, отлично подходят для семей с детьми. Эксперты назвали для PureWow 20 лучших маленьких пород собак для семей с детьми.

Что делает мелкую породу собак хорошей для детей

Мелкие породы должны чувствовать себя очень комфортно со всеми членами семьи. Малыши любят трогать, хватать, гладить и тянуть. Собака, которая не может справиться со всем этим обращением, не должна находиться рядом с детьми. Эксперты также рекомендуют мелкие породы с низким уровнем энергии. Это может показаться странным, так как детские батарейки, похоже, постоянно подзаряжаются, но энергичные собаки, которым нужно много упражнений на свежем воздухе ежедневно, могут требовать к себе слишком много внимания.

Возраст, характер, предпочтения и потребности следует учитывать перед тем, как завести конкретную собаку. Более нервные породы, такие как чихуахуа, могут хорошо ладить с детьми постарше, например.

Почему у маленьких собак бывает плохая репутация

Иногда маленькие собаки получают репутацию чрезмерно агрессивных. Хотя это довольно большое обобщение, одно исследование обнаружило корреляцию между размером и поведением, показав, что более низкие собаки, как правило, более агрессивны со своими хозяевами и разрушительны в их домах. Авторы исследования добавили, что это может быть во многом связано с факторами окружающей среды, а не только с природным темпераментом.

Возможно, люди более склонны допускать отвратительное поведение маленьких собак, чем более крупных, поскольку чихуахуа кажется нам меньшей непосредственной угрозой, чем, скажем, немецкая овчарка. Плохо обученный немецкий дог заставляет нас чувствовать себя более уязвимыми, чем плохо обученный йорк, поэтому мы сосредотачиваем свою энергию на том, чтобы действительно закрепить команды с немецким догом и позволить йорку поступать по-своему. Это порочный круг.

Другое исследование подтверждает это, владельцы домашних животных считают, что маленькие собаки более требовательны, поэтому люди легче сдаются и тренируются менее последовательно, чем с большими собаками. Вдобавок ко всему, маленькие собаки, как правило, более чувствительно реагируют на наказания, чем большие, что делает наказание более деликатным процессом для маленьких собак.

Как приучить маленьких собак быть рядом с детьми

Если у вас есть дети и вы хотите маленькую породу, сильная социализация является ключом к воспитанию хорошего поведения у любого щенка. Главный совет по дрессировке — поощрять поведение, которое вы хотите, чтобы ваша собака повторяла. Также известное как положительное подкрепление, это считается лучшим способом для маленьких пород, которые часто бывают чувствительными.

Другая тактика — наблюдать за языком тела и поведением вашей собаки, если и когда она расстраивается. Знание того, на что обращать внимание, может предотвратить инциденты с укусами или прыжками между собаками и детьми. Даже если ваша собака спокойная и дружелюбная вам не следует оставлять ее без присмотра рядом с маленькими детьми. Собаки, которые напуганы, например, когда грубый четырехлетний ребенок пытается схватить ее шерсть, могут инстинктивно отреагировать укусом.

В связи с этим, уделите время тому, чтобы научить детей наилучшим способам взаимодействия с вашей маленькой собакой. Нежные поглаживания, четкие команды и достаточное пространство — это хорошие установки для начала дружбы. Опять же, все зависит от собаки, ребенка и окружающей среды.

Какие породы мелких собак лучше всего подходят для детей

Четыре основных рекомендации — ши-тцу, бишон фризе, кавалер-кинг-чарльз-спаниели и мопсы. Все они представлены в списке, наряду со многими другими потрясающими семейными щенками с очень дружелюбным к детям нравом.

Бишон фризе

Бишон фризе

Характер: веселый, легко приспосабливающийся

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и окрас: кудрявая двойная шерсть, мало линяет, белая, требует частого ухода

Продолжительность жизни: 14-15 лет

Обучаемость: легко обучается

Бишон фризе — очаровательные и общительные бабочки, которые стремятся всем угодить и готовы играть. Это делает их отличными компаньонами для детей и больших семей. Кроме того, бишоны гипоаллергенны. Хотя они требуют особого внимания, когда дело касается ухода.

Болоньезе

Болоньезе / Фото: Credits

Характер: ласковый, спокойный

Уровень энергии: низкий

Шерсть и цвет: волнистая, длинная, мягкая, белая, мало линяет

Продолжительность жизни: 12-14 лет

Обучаемость: легко обучается

Похожий по стилю на бишон фризе, болоньезе — это пес-компаньон, который не будет впадать в истерику, когда дети прибегут после школы возбужденными. Он также может приветствовать спокойные моменты после ужина, когда все садятся, чтобы закончить домашнюю работу. Однако, определенно, если у ваших детей шумные и буйные характеры или они очень маленькие, эти собаки могут чувствовать себя подавленными.

Мальтезе

Мальтезе / Фото: Associated Press

Характер: милый, элегантный

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и цвет: длинная, шелковистая, белая, требует частого ухода

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Обучаемость: может быть труднообучаемой

Вот собака, которая определенно не боится тявкать на незваных гостей. Несмотря на то, что они крошечные, мальтийские болонки хорошо адаптируются ко многим условиям и любят, когда их любят, их разводили как собак-компаньонов, поэтому колени — их любимые места. Они умные и спортивные, но в то же время упрямые, что делает дрессировку сложной задачей. Используйте поощрения в дрессировке и привлекайте к ней детей.

Австралийский терьер

Австралийский терьер / Фото: Associated Press

Характер: ласковый, живой

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и цвет: средней длины, грубая двойная шерсть, слабо линяет, рыжевато-черный

Продолжительность жизни: 11-15 лет

Обучаемость: лучше всего обучается при настойчивой последовательности в дрессировке

Дрессировка может быть веселой с австралийским терьером, который умен и готов двигаться. У них много энергии, но они быстро остывают, поэтому подойдут только семьям, полным детей, желающих играть со щенком и участвовать в дрессировке. У австралийских терьеров также сильный инстинкт добычи, и они могут проявлять территориальное поведение по отношению к другим собакам, поэтому, если вы предпочитаете семью с одной собакой, этот щенок для вас.

Бордер-терьер

Бордер-тер'єр / Фото: Credits

Характер: дружелюбный, предприимчивый

Уровень энергии: от среднего до высокого

Шерсть и окрас: гипоаллергенный, короткий, жесткий, рыжевато-коричневый и черный

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Обучаемость: может быть труднообучаемым

Бордер-терьеры были выведены в английской и шотландской сельской местности, поэтому у них есть инстинкт для игр на свежем воздухе. Однако они знают, когда пора возвращаться домой к ужину, они ласковые и уравновешенные. Ласки у этих щенков никогда не бывает недостаточно.

Японский шпиц

Японський шпіц / Фото: Credits

Характер: игривый, умный

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и цвет: пушистая, двойная, белая

Продолжительность жизни: 10-14 лет

Обучаемость: легко обучается

Эта японская порода собак соответствует всем необходимым критериям для дружелюбной к детям собаки. Они игривы, хорошо обучаются, потому что очень умны и обладают достаточной энергией, чтобы участвовать в веселье. У японских шпицев ярко-белая шерсть, которая довольно неприхотлива в уходе, за исключением сезонной линьки, когда вам нужно расчесывать ее несколько раз в неделю.

Бивер терьер

Бивер терьер / Фото: Associated Press

Характер: умный, любящий

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и цвет: длинная, шелковистая, черная, рыжая, белая, иногда голубая, требуется частая стрижка

Продолжительность жизни: 16 лет

Обучаемость: легко обучается

Ищете маленькую собаку, которая хорошо понимает указания, не возбуждается легко и хочет только быть вашим лучшим другом - обратите внимание на бивер терьера. Они похожи на маленьких йорков, но гораздо менее упрямы и гораздо более жизнерадостны. Бивер терьеры также не устают быстро, что является хорошей новостью для детей, которые хотят резвиться. Походы к грумеру будут чаще, независимо от того, решите ли вы отрастить их шерсть или регулярно ее подстригать.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель / Фото: Associated Press

Характер: ласковый, дружелюбный

Уровень энергии: от низкого до среднего

Шерсть и окрас: волнистая, шелковистая, от средней до длинной

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Обучаемость: легко обучается

Если вам нужна более спокойная маленькая собака, обратитесь к ближайшему кавалер-кинг-чарльз-спаниелю. Эти щенки адаптируются к образу жизни вашей семьи, независимо от того, устраиваете ли вы вечеринки для соседей или предпочитаете тихие вечера за настольными играми, и могут стать самыми большими милашками в списке. Они также становятся прекрасными собаками-терапевтами, что говорит само за себя.

Кокер-спаниель

Кокер-спаниель / Фото: Associated Press

Характер: нежный, умный

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и окрас: длинная, двойная, шелковистая, различных окрасов

Продолжительность жизни: 10-14 лет

Обучаемость: легко обучается

Загляните в темные, ласковые глаза кокер-спаниеля, и вы сразу поймете, почему их часто называют веселыми и нежными. Эти собаки любят проводить время с детьми так же, как и долго гулять со взрослыми. Они чувствительны, что означает, что, хотя они хорошо реагируют на команды, не любят сердитого тона или дисциплины, поэтому не будьте слишком строги, если они облажаются.

Немецкий шпиц

Немецкий шпиц / Фото: Associated Press

Характер: живой, легко приспосабливающийся

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и окрас: двойная, умеренно линяющая, разнообразные окрасы

Продолжительность жизни: от 13 до 15 лет

Обучаемость: относительно легко обучается

Сходство с лисой делает эту собаку очень милой, но не волнуйтесь, они не такие дикие или хитрые. Немецкий шпиц невероятно послушен и готов весело провести время. Хотя они любят своих людей, незнакомцы, которые не входят в ближайшее окружение немецкого шпица, скорее всего, услышат их настороженный лай.

Гаванская бишонская болонка

Гаванская бишонская болонка / Фото: Associated Press

Характер: умный, общительный

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и цвет: длинная, двойная, шелковистая, умеренно линяет, различные окрасы

Продолжительность жизни: 14-16 лет

Обучаемость: легко обучается

В гаванской бишонской болонке есть что-то почти нелепое, как будто она пытается рассмешить нас своими озорными глазами и способностями выучить любое количество трюков. Они хорошо адаптируются к различным условиям, но будут действительно расстроены, если вы просто выпустите их на прогулку вместо того, чтобы присоединиться к ним в игре.

Миниатюрный шнауцер

Миниатюрный шнауцер

Характер: послушный, смелый

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и окрас: средняя, ​​двойная, жесткая, умеренно линяющая, черная, белая, серая, черная с серебром

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Обучаемость: легко обучается

Общительные. Послушные. Очаровательные. Миниатюрные шнауцеры становятся отличными семейными собаками из-за их способности быстро усваивать команды и участвовать в веселых играх, при этом не забывая присматривать за теми, кого они любят больше всего. Они определенно считают себя сторожевыми псами и могут стать защитниками, что мило, или расстроиться из-за других собак, которые слишком близко к вам подходят. Социализируйте их рано, чтобы научить хорошим манерам.

Вельш-корги пемброк

Вельш-корги пемброк / Фото: Associated Press

Характер: игривый, ласковый

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и окрас: шелковистая шерсть многоцветный окрас

Продолжительность жизни: 12-13 лет

Обучаемость: относительно легко обучается

Если судить по их улыбающимся мордашкам, вельш-корги пемброк всегда в счастливом расположении духа. Прочное сочетание преданности и бдительности делает их отличными сторожевыми псами. Довольный тем, что дает или получает ласку, корги может просто чувствовать себя еще одним ребенком, а не собакой. Как и многие пастушьи породы, они независимы, поэтому будьте тверды и настойчивы во время дрессировки.

Чихуахуа

Чихуахуа / Фото: Associated Press

Характер: обаятельный, умный

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и окрас: короткая или средняя, ​​гладкая, разных окрасов, мало линяет

Продолжительность жизни: 14-16 лет

Обучаемость: может быть труднообучаема

Возможно, именно чихуахуа дает маленьким собакам повсюду такую ​​задиристую репутацию. Они не любят грубить, но любят обниматься и обожать своего человека. Дрессируйте чихуахуа как можно раньше — и как следует — чтобы они следовали домашним правилам. После этого они отлично впишутся в семью.

Мопс

Мопс / Фото: Associated Press

Характер: адаптивный, обаятельный

Уровень энергии: от низкого до среднего

Шерсть и окрас: короткая, гладкая, от умеренной до сильной линьки, черный и палевый

Продолжительность жизни: 13-15 лет

Дрессируемость: относительно легко дрессировать

Благодаря своим толстым, мускулистым телам и выразительным мордашкам мопсы становятся одними из самых забавных компаньонов в мире собак. Они любят своих хозяев всем сердцем и хорошо ладят с людьми всех возрастов. Просто следите за тем, чтобы ваш мопс не переедал, они известны тем, что легко набирают вес.

Померанский шпиц

Померанский шпиц / Фото: Associated Press

Характер: живой, легко приспосабливающийся

Уровень энергии: от среднего до высокого

Шерсть и окрас: длинная, двойная, от слабого до умеренного линьки, разнообразные окрасы

Продолжительность жизни: от 12 до 16 лет

Обучаемость: лучше всего обучается в молодом возрасте

Померанские шпицы могут быть счастьем в форме собаки. Это живые собаки с сильным характером. Они любят детей, пока дети помнят, что это маленькие собаки, поэтому грубое обращение с ними — не лучшая идея. Хотя померанцам, как и любым другим собакам, нужны упражнения, несколько ежедневных прогулок обычно должны быть достаточными.

Бигль

Характер: дружелюбный, любящий

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и окрас: гладкая; короткая; много цветовых вариаций, как правило, черный, белый и подпалый

Продолжительность жизни: 10-15 лет

Обучаемость: относительно легко обучается

Спокойные, преданные и лишь немного требовательные, бигли чувствуют себя как дома в семье полной людей, готовых к взаимной заботе. На самом деле, если их оставить одних надолго, они могут беспокоиться и становиться разрушительными. Кроме того, у них, пожалуй, самые типичные щенячьи глаза среди всех пород — как можно сказать «нет» такому взгляду?! Как представитель группы гончих, бигли склонны следовать за своим носом и позволять своему инстинкту добычи проявиться, если они видят белку. Может быть, стоит подождать, пока дети подрастут и окрепнут, прежде чем позволять им держать поводок, прикрепленный к биглю.

Французский бульдог

Французский бульдог / Фото: Associated Press

Характер: ласковый, уравновешенный

Уровень энергии: низкий

Шерсть и окрас: короткая, гладкая, умеренно линяет, различные окрасы

Продолжительность жизни: 10-12 лет

Обучаемость: может быть труднообучаема

В настоящее время французские бульдоги являются популярными собаками. Легко понять почему - они добродушные, толстые маленькие комочки радости. Французы не лают часто и всегда рады познакомиться с кем-то новым. Дрессировка определенно должна начинаться как можно раньше, иначе они могут стать упрямыми, но все равно милыми.

Ши-тцу

Ши-тцу / Фото: Credits

Характер: обаятельный, легко приспосабливающийся

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и окрас: длинная, двойная, мало линяет, разнообразные окрасы

Продолжительность жизни: 10-18 лет

Дрессируемость: трудно поддается дрессировке

Ши-тцу — одна из пород, которую рекомендюет для детей, отчасти потому, что они легко приспосабливаются, а отчасти потому, что обожают людей всех возрастов. Они также процветают от простых игр дома с несколькими прогулками каждый день — ничего интенсивного. Единственный недостаток — их отвращение к дрессировке. Ши-тцу любят поступать по-своему и могут очаровать вас, заставив дать им то, что они хотят, вместо того, чтобы следовать указаниям.

Котон-де-тулеар

Котон-де-тулеар / Фото: Associated Press

Характер: обаятельный, общительный

Уровень энергии: умеренный

Шерсть и окрас: длинная, двойная, волнистая, белая

Продолжительность жизни: 15-19 лет

Обучаемость: легко обучается

Связь между котон-де-тулеар и их хозяевами крепка. Эти щенки-компаньоны хотят быть рядом со своими хозяевами все время. Веселые и послушные, они любят знакомиться с новыми друзьями и веселыми приключениями. Тренировки и игры должны поддерживать остроту их мозгов, поэтому не бойтесь обучать их трюкам.

Какие мелкие породы собак не подходят для детей

Маленькие породы собак, которые характеризуются как энергичные и нервные не подходят для семей с детьми. Следует избегать рабочих пород с очень высоким уровнем энергии. У среднестатистической семьи не будет достаточно времени, чтобы уделять им время на обучение и упражнения. Хотя большинство рабочих пород — огромные собаки, мелкие породы, такие как немецкий пинчер или миниатюрная американская овчарка, определенно попадают в эту категорию.

Также разумно избегать собак, которые могут быть территориальными или собственническими. Собаки, выведенные для того, чтобы наслаждаться обладанием могут быть склонны к охране ресурсов, что может превратиться в кошмар вокруг детских игрушек, например, спаниели могут проявлять некоторые собственнические качества.

Наконец, сверхчувствительные или нервные породы могут испытывать трудности в оживленных, шумных домах.

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