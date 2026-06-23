Календула / © Credits

Реклама

В современном мире, где царит тренд на экологичность, естественность и концепцию минимального количества отходов, всё больше людей всё чаще ищут суперсилу в самых простых вещах. Садоводы обожают календулу за ее простоту в выращивании, ведь растение неприхотливо, самостоятельно возвращается на клумбы каждый год и действует как живой магнит для пчел-опылителей и полезных хищных насекомых, которые защищают ваш огород.

Известный садовод Джейми Уолтон рассказал, что это неприхотливое растение способно заменить целую кучу дорогих средств в вашей косметичке, разнообразить кулинарные привычки и даже обновить гардероб.

Чай с антиоксидантным действием

Каждый сезон Джейми собирает и тщательно сушит лепестки ноготков, чтобы превратить их в идеальный велнес-напиток. Он обожает готовить простой травяной чай, просто заливая высушенные лепестки горячей водой. Это мощный источник полезных антиоксидантов и противовоспалительных веществ.

Реклама

Такой настой обладает тонким ароматом и мягким действием. Он идеально подходит для снятия напряжения и облегчения боли в мышцах, особенно после насыщенного дня на ногах, интенсивной тренировки в зале или активной работы в саду.

Домашний бальзам для рук

Вместо того чтобы искать питательные кремы с химическими ингредиентами, можно приготовить спасительный бальзам для сухой и потрескавшейся кожи рук. Рецепт максимально простой, бюджетный и экологичный:

Возьмите 1 часть сухих лепестков календулы и примерно 6 частей натурального кокосового масла. Тщательно смешайте ингредиенты в стеклянной банке и оставьте её настаиваться на солнечном свете в теплице или на солнечном подоконнике примерно на месяц. После этого поставьте баночку в холодильник.

Полученный успокаивающий бальзам мгновенно заживляет микротрещины, смягчает огрубевшую кожу и возвращает рукам ухоженный вид после любых садовых или бытовых работ.

Натуральный пигмент

Самый креативный способ использования календулы — создание уникального натурального красителя для одежды. Это отличный способ подарить вторую жизнь старым светлым вещам или льняным и шелковым топам.

Реклама

Соберите увядшие цветы в течение сезона, положите их в кастрюлю, залейте кипятком и варите на медленном огне около часа или просто оставьте настаиваться на ночь. Процедите отвар, добавьте туда заранее подготовленный и обработанный текстиль, используйте любой способ предварительной обработки ткани для закрепления цвета, который вам нравится, и дайте материалу пропитаться цветом.

В зависимости от оттенка самих соцветий и способа обработки ткань может приобрести невероятные солнечные оттенки — от нежно-желтого до насыщенного янтарного. Когда ткань впитает пигмент, закрепите результат термически, например, прогладьте горячим утюгом, а затем прополощите — и ваш уникальный цвет готов

Календула в очередной раз доказывают, что настоящая роскошь и польза часто растут прямо у нас под ногами. Она неприхотливы в уходе, но невероятно щедра на отдачу.

Новости партнеров