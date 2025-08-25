Кальций для растений: как узнать, нужен ли он, а также 5 способов его естественного добавления / © Credits

Кальций укрепляет клеточные стенки, помогает в формировании крепких стеблей и листьев, защищает от болезней и стрессов. Если в почве не хватает кальция, даже самый тщательный уход может не дать желаемого урожая. Издание Real Simple рассказало, как понять, что вашим растениям нужен кальций и какие есть безопасные и натуральные способы его добавления.

Важность кальция для растений

Строительный материал: входит в состав клеточных стенок, делает их прочными.

Регулятор роста: отвечает за развитие клеток и устойчивость к стрессу.

Защита от болезней: растения с достаточным количеством кальция реже поражаются гнилью, грибками и вредителями.

Лучшее цветение и плоды: достаточный уровень кальция уменьшает риск «вершинной гнили» у помидоров и перца.

Признаки дефицита кальция

Если кальция не хватает, растения сигнализируют:

остановка или значительное замедление роста;

скручивание и пожелтение листьев;

темные прожилки на листьях;

слабые, ломкие стебли;

сухие или коричневые края листьев;

гнилые пятна на плодах томатов или перца.

Часто проблема появляется не из-за отсутствия кальция в земле, а из-за плохого его усвоения, например, при нерегулярном поливе, высокой влажности или слишком кислых почвах.

Как понять, нужен ли кальций именно вашему участку

Лучший способ — анализ почвы. Домашние тесты помогут узнать уровень pH, но для точного результата лучше отправить образец в лабораторию. Оптимальный показатель для усвоения кальция — pH около 6,5.

Важно: избыток кальция так же вреден, как и его недостаток, ведь может блокировать другие питательные вещества.

5 натуральных способов добавить кальций в почву

Измельченная яичная скорлупа. Классический «бабушкин» метод. Скорлупу надо хорошо высушить, измельчить, лучше в кофемолке, и добавить в компост или прямо в почву. Она постепенно растворяется и обогащает землю кальцием. Остеиновая или ракушечная крошка. В регионах, где есть доступ к ракушкам (например, от моллюсков), их также измельчают и вносят в почву. Это действует медленнее, чем минеральные удобрения, но абсолютно естественно. Гипс (сульфат кальция). Источник кальция и серы. Гипс улучшает структуру земли, уменьшает ее уплотнение, помогает корням лучше «дышать». В отличие от извести, не меняет pH. Известняк (мел, доломитовая мука). Прекрасно подходит для кислых почв, одновременно повышает pH и добавляет кальций. Доломитовая мука содержит еще и магний, а это дополнительно стимулирует рост растений. Костная мука. Натуральное удобрение, которое поставляет не только кальций, но и фосфор — важный элемент для корневой системы. Хорошо подходит для овощей и цветов.

Если нужна скорая помощь

В критических случаях можно использовать синтетические кальциевые удобрения, например нитрат кальция, хлорид кальция. Их применяют в виде раствора для полива или опрыскивания листьев. Но здесь важна осторожность, ведь передозировка может «сжечь» растения.

Советы садоводам

Регулярно поливайте, кальций движется по растению только с водой.

Используйте севооборот и сидераты, чтобы сохранить баланс питательных веществ в почве.

Сочетайте кальциевые удобрения с органикой, компостом, перегноем, так минералы лучше усваиваются.

Проверяйте почву минимум раз в 2-3 года.

Добавление кальция — это не сложная наука, а забота о здоровье растений. Немного внимания и ваш сад ответит щедрым урожаем крепких, вкусных плодов.