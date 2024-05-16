Картина, которую нарисует ваш кот: интересный лайфхак из Instagram

Повторив этот лайфхак со своим любимцем дома, вы поймете, что его второе имя – Пикассо.
Даже если вы не умеете рисовать, гарантируем, что ваш пушистик умеет и у него это получится чрезвычайно оригинально!
На своей странице в Instagram The Rescue Cats Wilbur, Solomon and Tuffy кошачьи владельцы запостили интересное и оригинальное видео, где их любимцы рисуют произведения искусства! Нет, вам не послышалось! Кошки рисуют. Картины получаются абстрактными и интересными, такие легко найдут свое место в вашем сердце и доме.
Что вам понадобится:
- Пакет Zip-Lосk – 50 x 50 см;
- Белое полотно – 36 x 46 см – идеально помещается в пакет и удобно для скольжения полотна;
- Цветные акриловые краски по выбору;
- Блёсточки (для дополнительного эффекта);
- Кошачья валериана;
- Кошачьи кусачки для когтей (желательно подстричь когти перед началом создания картины, на всякий случай);
- Покрывало (чтобы не замазать пол);
- Ваш кот.
С чего начать:
- Подготовив все необходимое, расстелите покрывало;
- Нанесите краску на холст и положите его в пакет;
- Посыпьте сверху полотна кошачьей мяты (если у вас несколько животных, остальных желательно держать в другой комнате);
- Зовите своего пушистого художника и пусть он начинает рисовать;
- По завершении извлеките из пакета полотно и дайте высохнуть.
Картина готова, ваш интерьер обновлен, художник счастлив.
Такая техника рисования сработает и с другими животными, нужно только заменить вкусности и дать им возможность «творить» или вытворять.
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