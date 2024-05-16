Картина, которую нарисует ваш кот: интересный лайфхак из Instagram

Повторив этот лайфхак со своим любимцем дома, вы поймете, что его второе имя – Пикассо.

Даже если вы не умеете рисовать, гарантируем, что ваш пушистик умеет и у него это получится чрезвычайно оригинально!

На своей странице в Instagram The Rescue Cats Wilbur, Solomon and Tuffy кошачьи владельцы запостили интересное и оригинальное видео, где их любимцы рисуют произведения искусства! Нет, вам не послышалось! Кошки рисуют. Картины получаются абстрактными и интересными, такие легко найдут свое место в вашем сердце и доме.

Что вам понадобится:

Пакет Zip-Lосk – 50 x 50 см;

Белое полотно – 36 x 46 см – идеально помещается в пакет и удобно для скольжения полотна;

Цветные акриловые краски по выбору;

Блёсточки (для дополнительного эффекта);

Кошачья валериана;

Кошачьи кусачки для когтей (желательно подстричь когти перед началом создания картины, на всякий случай);

Покрывало (чтобы не замазать пол);

Ваш кот.

С чего начать:

Подготовив все необходимое, расстелите покрывало;

Нанесите краску на холст и положите его в пакет;

Посыпьте сверху полотна кошачьей мяты (если у вас несколько животных, остальных желательно держать в другой комнате);

Зовите своего пушистого художника и пусть он начинает рисовать;

По завершении извлеките из пакета полотно и дайте высохнуть.

Картина готова, ваш интерьер обновлен, художник счастлив.

Такая техника рисования сработает и с другими животными, нужно только заменить вкусности и дать им возможность «творить» или вытворять.

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