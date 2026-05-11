Картон вместо гербицидов: почему садоводы массово используют коробки на грядках

Картон — новый герой экологического огородничества и стильного пространства на заднем дворе. Издание Martha Stewart рассказало, как обычные картонные коробки помогают бороться с сорняками, улучшать почву и даже создавать новые грядки без перекапывания.

В 2026 году главный тренд — экологичность, естественность и минимальное вмешательство в природу. Люди все чаще отказываются от агрессивной химии, чрезмерного перекапывания почвы и сложного ухода за участком.

На первый план выходят так называемые экосознательные методы ухода за садом. И среди них особое место неожиданно занимает обычный картон, ведь он помогает создавать новые грядки, подавлять сорняки и улучшать структуру почвы и все это без лишних затрат.

Картон — новый фаворит садоводов

Картон изготавливают из древесных волокон, поэтому он постепенно разлагается в почве естественным путем. Именно это свойство сделало его популярным среди сторонников органического и «ленивого» садоводства.

Среди его главных преимуществ можно отметить экологичность, доступность, простота использования, способность удерживать влагу и естественное подавление сорняков. К тому же картон идеально вписывается в философию садоводства без перекопки.

Новые грядки без перекапывания

Одна из самых популярных техник сегодня — садоводство без перекопки. Ее суть в том, чтобы не разрушать естественную структуру почвы. Картон прекрасно помогает «задушить» старую растительность без необходимости перекапывать землю или удалять траву вручную.

Как создать новую грядку с помощью картона

На место будущей грядки выкладывают слой коричневого гофрированного картона. Картон хорошо увлажняют. Сверху насыпают компост или мульчу. Поливают еще раз.

Постепенно картон начинает разлагаться, а трава под ним отмирать из-за отсутствия солнечного света. Самое важное, что такой метод не нарушает микрофлору почвы, сохраняет полезные микроорганизмы, помогает избежать эрозии и делает землю со временем более рыхлой.

Стоит использовать достаточно легкий слой мульчи или компоста, чтобы вода могла проникать сквозь картон в почву.

Картон против сорняков

Еще один популярный способ использования картона — борьба с сорняками. Принцип прост: картон блокирует солнечный свет, поэтому сорняки не могут прорасти через поверхность.

Это особенно хорошо это работает между грядками, вокруг кустов, в новых клумбах и на участках с агрессивными сорняками. Правда, есть нюанс, ведь открытый картон имеет не слишком эстетичный вид. Поэтому садоводы обычно прикрывают его корой, древесной щепой, соломой или декоративной мульчей. Хотя эксперты отмечают, что под мульчей картон может разлагаться немного быстрее.

Польза для компоста

Многие не знают, но картон — отличный источник углерода для компоста. Для правильного компостирования нужен баланс азотистых компонентов («зеленых») и углеродных («коричневых»).

К «зеленым» относятся:

скошенная трава

овощные остатки

пищевые отходы

К «коричневым»:

листья

кора

солома

картон

Именно картон помогает уравновесить компостную кучу. Впрочем, важно не переусердствовать, так как он содержит очень много углерода, даже больше, чем древесная щепа.

Как правильно добавлять картон в компост:

снять скотч

убрать скобы

не использовать ламинированный или вощеный картон

порвать на маленькие куски

Так он будет разлагаться значительно быстрее.

Возможные ошибки использования

Несмотря на всю пользу, неправильное использование картона может навредить саду.

Не кладите слишком толстые слои, особенно у уже высаженных растений. Чрезмерный слой картона ухудшает доступ воздуха. задерживает движение воды и может негативно влиять на корни.

Избегайте глянцевого картона, не подходят блестящие коробки, ламинированный картон, цветная печать и вощеные поверхности. Они могут содержать нежелательные химические вещества, поэтому лучший выбор — обычный коричневый гофрокартон.

Не забывайте о воде. Для садоводства без перекопки, увлажнение — критически важно. Сухой картон разлагается значительно хуже, поэтому его нужно хорошо промочить перед использованием. Стоит сверху добавлять примерно 10-15 см компоста или мульчи.

Популярность картона в садоводстве идеально вписывается в современные тенденции без отходов, экосознательной жизни, органического выращивания и минималистичного ухода за садом.

Люди все чаще стремятся использовать меньше химии, повторно применять материалы и работать вместе с природой, а не против нее. И обычная коробка из-под доставки неожиданно становится частью этой большой зеленой революции.

