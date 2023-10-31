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Касаются "невидимых" предметов и смотрят в одну точку: почему нетипичное поведение животных связывают с мистикой

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Касаются "невидимых" предметов и смотрят в одну точку: почему нетипичное поведение животных связывают с мистикой

Фото: Credits

В Интернете часто можно увидеть видео, где животные будто трогают невидимые предметы, долго смотрят в одну точку. На самом деле здесь нет никакой мистики, утверждает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Уши кошек могут воспринимать частоты до 65 000 Гц, а собак – до 45 000 Гц. Звуки такой частоты человек не может услышать. Уши животных способны получать звуковую информацию с разных сторон и четко различать ее.

Если животное начало вести себя нетипично, то следует исключить следующие причины:

  • боль, плохое самочувствие;
  • стресс;
  • аура – состояние, предшествующее эпилептическому приступу. Животное становится беспокойным, пытается убежать или скрыться, будто что-то "слышит" или "видит";
  • новообразование головного мозга или другие структурно-функциональные изменения и заболевания;
  • синдром когнитивной дисфункции, или деменция, – у старых животных.

Если любимец ведет себя нетипично, следует завести журнал поведения и обращать внимание на закономерности в те моменты, когда кажется, что он услышал звуки или вибрации, которые человек не замечает. Если это длится долго, обратитесь к врачу.

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Дата публикации
Просмотры
2067
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