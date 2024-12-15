Кашемир: как правильно ухаживать и стирать деликатные вещи

Кашемир – это одна из самых роскошных тканей, которая благодаря своей мягкости и элегантности стала любимой среди тех, кто ценит комфорт и стиль.

Изготовлен из пуховой шерсти кашемировых коз, он не только согревает, но и дарит необычайно приятные тактильные ощущения. Однако уход за кашемиром требует особого внимания, чтобы ткань оставалась мягкой и эластичной в течение многих лет. Издание Real Simple рассказало, как правильно стирать и ухаживать за кашемировыми вещами дома.

Что нужно знать

Перед тем как начать, важно определить, можно стирать изделие в домашних условиях. Неструктурированные кашемировые свитера, шарфы или пледы — идеально подходят для ручной или машинной стирки. Однако структурированные вещи, например пальто или куртки, следует отдавать в профессиональную химчистку, ведь вода может повредить форму плеч и лацканов.

Что понадобится

Пластиковый бак или большая миска

Сетчатый мешок для стирки

Чистые полотенца

Сушильная решетка

Мягкое средство для стирки или кастильское мыло

Кукурузный крахмал для обработки пятен

Предварительная обработка пятен

Для удаления жирных пятен используйте кукурузный крахмал: посыпьте пятно и оставьте на 3-4 часа. После этого смойте остатки. Для других видов пятен воспользуйтесь несколькими каплями средства для стирки шерсти, оставьте на 10-15 минут, а затем приступайте к стирке.

Стирка кашемира вручную

Заполните раковину или пластиковую емкость прохладной водой. Добавьте небольшое количество мягкого моющего средства и перемешайте. Окуньте вещь в раствор и обеспечьте полное смачивание. Легко промокните ткань во избежание растяжения волокон. Слейте воду и наполните раковину чистой прохладной водой. Осторожно прополощите изделие, слегка сжимая ткань. Положите кашемировую одежду на полотенце, сверните его, чтобы удалить лишнюю воду, но не выкручивайте.

Сушка кашемира

Положите изделие на плоскую сетчатую сушильную решетку или на чистое сухое полотенце. Не используйте источники тепла или прямой солнечный свет. Для ускорения высыхания переворачивайте вещь каждые несколько часов.

Советы:

Надевайте под кашемировые вещи тонкие футболки для защиты от пота.

Вещи одинакового цвета стирайте одновременно во избежание расхождений оттенков.

Отдых между ношением. Дайте одежде не менее 24 часов для восстановления формы волокон.

Маленькие дыры или разрывы лучше чинить сразу.

Не гладьте. Если ткань помялась, используйте отпариватель при низкой температуре.

Кашемировые вещи следует хранить в сложенном виде.

Если кашемир стал жестким, замочите ткань в прохладной воде с кондиционером для шерсти, затем осторожно высушите.

Правильный уход за кашемировыми вещами позволит сохранить их роскошь и стиль на долгие годы.

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