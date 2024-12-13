Кинза: как ухаживать за растением и выращивать на подоконнике

Кинза – одна из самых популярных трав, которую легко выращивать дома. Благодаря своей универсальности и неприхотливости, она – идеальный выбор для выращивания как опытных садоводов, так и новичков.

Издание Martha Stewart рассказало, что кинза любит прохладную погоду, поэтому ее обычно сажают весной или осенью, когда температура ниже. Если вы хотите наслаждаться свежей зеленью в течение всего года, выращивайте ее дома на подоконнике. Это удобно и позволяет обеспечить ваши блюда ароматной зеленью даже зимой.

Сеять семена кинзы следует каждые две-три недели, чтобы поддерживать непрерывный урожай. Однако помните, что в жаркую погоду растение быстрее переходит в фазу цветения и дает семена.

Как вырастить кинзу

У кинзы нежные листья и стержневой корень, который не любит пересадку, поэтому лучше всего сеять семена сразу в открытый грунт или контейнер.

Посейте семена на глубину около 0,6 см. Разместите семена или саженцы на расстоянии 15 см друг от друга. Прорежайте растения, когда они достигнут высоты примерно 5 см, оставляя самые крепкие.

Если вы выращиваете кинзу в контейнерах, выбирайте горшки глубиной не менее 20 см и используйте хорошо дренированную почву.

Уход за кинзой

Для успешного выращивания кинзы соблюдайте несколько простых правил:

Грунт : выбирайте качественную, хорошо дренированную почву с pH между 6,2 и 6,8. Добавление мульчи поможет удерживать влагу и регулировать температуру почвы.

: выбирайте качественную, хорошо дренированную почву с pH между 6,2 и 6,8. Добавление мульчи поможет удерживать влагу и регулировать температуру почвы. Солнце : кинзе нужно около 6 часов солнечного света каждый день. В жарком климате можно выращивать её в полутени.

: кинзе нужно около 6 часов солнечного света каждый день. В жарком климате можно выращивать её в полутени. Температура : оптимальная температура для кинзы – от 10 до 29°C. В жару растение быстрее уходит в стрелку, а чрезмерное тепло может вызвать увядание.

: оптимальная температура для кинзы – от 10 до 29°C. В жару растение быстрее уходит в стрелку, а чрезмерное тепло может вызвать увядание. Полив : кинза любит влажную почву, но не терпит застоя воды. Поливайте, когда верхний слой почвы высыхает.

: кинза любит влажную почву, но не терпит застоя воды. Поливайте, когда верхний слой почвы высыхает. Удобрения: кинза неприхотлива к подкормке, но ежемесячное внесение удобрений общего назначения будет способствовать ее росту.

Как собирать урожай кинзы

Кинза созревает через 1,5-2 месяца после посева. Собирайте наружные листья, когда растение достигнет высоты 15 см. Не снимайте больше трети листьев за раз, чтобы не навредить растению. Если кинза начинает цвести, можно оставить семена для следующего сезона.

Как сохранить семена

После цветения кинза дает семена, также известные как кориандр. Чтобы собрать его:

Дайте стеблям стать коричневыми и сухими. Срежьте их и поместите в сухое место. Высушенные семена храните в стеклянных банках в прохладном темном месте.

Размножение кинзы

Лучший способ размножения кинзы – это хранение семян. Выбирайте семена из самых сильных растений, чтобы получить лучшие результаты в следующем сезоне. Сохранение семян позволяет адаптировать растения к вашему микроклимату и экономить средства.

Вредители и болезни

Кинза обычно устойчива к большинству болезней и вредителям. Однако она может страдать тлей и грибковыми заболеваниями. Чтобы этого избежать, обеспечивайте хорошую циркуляцию воздуха, избегайте переувлажнения и соблюдайте правила полива.

Кинза – прекрасное растение, которое украсит ваш сад или подоконник и станет незаменимым ингредиентом во многих блюдах. Выращивайте ее самостоятельно и вы всегда будете иметь под рукой свежую зелень и семена для кулинарных экспериментов.

Мы также писали о том, как вырастить кориандр из зерен.

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