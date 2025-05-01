"Лучший дом"

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В одном из выпусков победила хендмейд квартира в спальном районе Ивано-Франковска, владелица которой сделала дизайн мечты своими руками и за минимальные средства.

«В сложной ситуации полномасштабной войны можно создать уют за небольшие деньги», — уверяет участница «Найкраща оселя» Елена.

Так, с помощью строительного фена женщина сняла ярко-рыжую пленку с входной двери, зашлифовала, обезжирила и перекрасила в спокойный синий цвет. Подобным образом Елена продлила жизнь кухонным фасадам, которым больше 15 лет, и редизайнила старую глянцевую плитку.

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«Это супер классное решение. Кто живет в старых ремонтах, пожалуйста, услышьте меня — прогрунтуйте плитку, пошкурьте и потом закрасьте просто в белый цвет.

Елене хватило всего 450 гривен, чтобы с помощью самоклеящейся пленки полностью изменить цвет старинной столешницы. Женщина мастерски использует свой талант — перекрашивает и перешивает обеденные кресла тканью из секонд-хенда за 200 гривен, дизайнит бутыль для воды деревянными штапиками и бочкой из-под зерна с сайта подержанных вещей.

«Я очень люблю покупать вещи на секонд-хенде. Я испытываю нереальные эмоции, когда нахожу какую-то классную вещь, и она доставляет мне море удовольствия.

Цвет ванной комнаты Елена тоже изменила своими силами, покрыв плитку специальной краской для кафеля. Отдельного внимания заслуживает пол, ведь это настоящий шедевр, рисованный вручную. Чтобы получить интересный геометрический орнамент, женщина прорисовала каждую плитку с трафаретом. Такое уникальное решение обошлось ему всего в три тысячи гривен.

«Мой дом самый лучший, потому что сделан своими руками. Когда я возвращаюсь домой, всегда удивляюсь тому, что сама это все сделала, хвалю себя за это. Я хочу показать своим примером, что не обязательно заказывать именных дизайнеров. При минимальном вложении средств, желании и вдохновении каждый может стать для себя дизайнером», — убеждена Елена.

Еще больше уникальных домов, смелых экспериментов в строительстве и нестандартных ремонтных решений открывайте для себя каждую субботу в 10:00 с проектом «Найкраща оселя» на телеканале ТЕТ.