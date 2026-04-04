Клещи — не просто «неприятные насекомые», они являются паразитами, которые могут переносить серьезные заболевания, в частности болезнь Лайма, анаплазмоз и другие инфекции. Именно поэтому профилактика — ключ к безопасному отдыху на природе. Издание Martha Stewart рассказало, что лучшая стратегия — регулярные простые действия, которые создают для клещей неблагоприятную среду для существования.

Регулярное подстригание газона

Звучит банально, но это один из самых эффективных методов. Клещи не прыгают и не летают, они ждут. Цепляются за траву и листья и «отслеживают» жертву с помощью тепла тела и углекислого газа. Низко подстриженная трава лишает их места для «засады».

Плюсы:

дешево

эффективно

Минус:

требует регулярности

Барьеры для животных

Клещи часто «приходят» в ваш сад не сами, их приносят животные. Следовательно, можно насыпать гравийные дорожки или установить ограждения. Это уменьшает вероятность того, что животные зайдут на вашу территорию, а вместе с ними и клещи.

Но, как отмечают специалисты, это не всегда 100% защита и может потребовать инвестиций.

Растения, которые отпугивают клещей

Природа сама знает, как защищаться и вы можете это использовать. Растения, которые работают как натуральный репеллент:

розмарин

мята

лаванда

шалфей

герань

чеснок

бархатцы

можжевельник

Они не только отпугивают клещей, но и создают красивый, ароматный ландшафт. Однако есть определенный нюанс, эффект может уменьшаться, когда растения теряют листья или цвет.

Подрезайте кусты

Клещи чаще всего живут на высоте от 30 см до примерно 1,2 м — именно там, где они могут легко «перепрыгнуть» на человека или животное. Поэтому регулярно подрезайте кусты и не давайте саду зарастать. Это не только уменьшает риск появления клещей, но и делает участок ухоженным.

Используйте натуральные средства

Если хочется более целенаправленной защиты, есть естественные варианты. Отлично работает:

эвкалиптовое масло

мятное масло

масло нима

диатомовая земля

Их наносят на кусты и зоны, где клещей больше всего.

Плюс : безопаснее для полезных насекомых

Минус: нужно чаще повторять обработку

Даже если ваш двор идеально ухоженный, базовые правила безопасности никто не отменял, поэтому осматривайте тело после прогулок, проверяйте одежду, особенно внимательно делайте это после пребывания в траве или лесу

Идеальный весенний двор — не только о красоте, но и о безопасности. И самое приятное, что для этого не нужны сложные или токсичные решения. Регулярный уход, немного внимания к деталям и сила природы — вот формула пространства, в котором можно спокойно ходить босиком, лежать на траве и наслаждаться теплыми днями.