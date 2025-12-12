Клубника круглый год: как вырастить ягоды у себя дома / © Associated Press

С правильными условиями и уходом эти ягоды можно вырастить сразу у себя дома, даже в маленькой квартире. Издание Martha Stewart собрало советы экспертов, чтобы вы могли наслаждаться сочными ягодами круглый год.

Какие сорта выбрать

Не вся клубника одинаково подходит для выращивания в горшках. Стоит выбрать сорта клубники, которые родят непрерывно в течение всего сезона, с весны до осени. Они дают два или более урожаев в год.

Особенно подходят альпийские вечноплодные сорта клубники, они компактные, занимают мало места, а ягоды хоть и маленькие, но очень ароматные. Один из идеальных вариантов — альпийская ананасовая клубника, сладкая и с легким ароматом ананаса. Другие хорошие варианты — это Seascape и Albion, они имеют большие ягоды, но лучше сажать живые растения, а не семена, потому что выращивание из семян займет много времени.

Когда сажать

Дома можно начинать выращивание в любое время года. Главное — учитывать доступность живых растений, ведь они обычно продаются в сезон.

Уход за домашней клубникой

Температура. Растения комфортно чувствуют себя при комнатной температуре около 20-22°C. Главное — не держать их в холодных комнатах зимой.

Освещение. Клубника требует много света. На окне, которое выходит на юг, растения будут расти лучше. Однако одного солнца обычно недостаточно, требуется дополнительная подсветка 12-14 часов в день, особенно зимой.

Полив. Клубника любит влагу, но чрезмерный полив вреден. Почва должна быть хорошо дренированной, а корона растения (верхушка) — сухой, чтобы не загнивала. Обычно растения поливают раз в неделю и проверяют влажность почвы пальцем.

Почва. Идеальная почва для контейнерной земляники — плодородная, легкая, с хорошим дренажем, почти рыхлая. Это позволяет растению получать питательные вещества и не задерживать воду.

Опыление. Дома нет насекомых-опылителей, поэтому придется делать это вручную. Маленькой кисточкой переносите пыльцу с тычинок на лепестки цветка — так растение сможет дать плоды.

Размножение

Если растение здорово, оно начнет образовывать усики, их можно направлять в новые горшки с грунтом, через месяц они укореняются и можно разделить растения для новых контейнеров.

Сбор урожая

Преимущество домашней клубники в том, что никакие птицы и вредители не испортят ягоды. Собирайте, когда плоды полностью красные, включая верхушку у стебля. Обычно ягоды созревают примерно через месяц после цветения. Срывайте или обрезайте их аккуратно и оставляйте около пол сантиметра стебля.

Выращивание клубники дома — это не только вкусно, но и невероятно приятно. Вы получаете свежие ягоды круглый год и добавляете яркие краски на свое окно или кухню.