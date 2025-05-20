Клубника вырастет пышной и вкусной, если посадить ее рядом с этими растениями

Клубника / © Associated Press

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Клубника является популярным выбором для выращивания дома в вашем саду, не в последнюю очередь потому, что она гораздо вкуснее, чем купленные в магазине аналоги. Однако она также является магнитом для вредителей, таких как тли, улитки и гусеницы. Растения-компаньоны могут помочь, маскируя аромат спелых фруктов, отпугивая насекомых и поощряя естественных хищников патрулировать ваш участок.

Эксперты по садоводству назвали Еxpress.co.uk растения-компаньоны клубники, которые может помочь обильному урожаю и способствовать хорошим вкусовым качествам.

Помимо отпугивания вредителей сопутствующие посадки могут повысить привлекательность дизайна вашего сада, привлечь полезных насекомых и усилить вкус вашей клубники, по словам специалистов. Клубника также может помочь другим растениям, поскольку она действует как почвопокровное растение для борьбы с сорняками.

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Шнитт-лук

Гуру садоводства утверждают, что одним из самых полезных растений для выращивания с клубникой является шнитт-лук. Это трава, которая выполняет вдвое более эффективную работу, чем большинство растений-компаньонов.

Фасоль

Еще одним растением, которое следует выбрать, является зеленая фасоль. Зеленая фасоль хорошо отпугивает садовых жуков и других вредителей, питающихся клубникой.

Она хорошо дополняет клубнику с точки зрения ее роста, поскольку растет вертикально. Под землей она образует средние и глубокие корни, которые не мешают корням клубники.

Фасоль также высвобождает полезный азот обратно в почву во время роста, который питает соседнюю клубнику и повышает ее плодоношение.

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Нежелательные капустные

Садоводы также должны знать, какие растения плохо сочетаются с клубникой, и это касается любых растений семейства капустных.

Эти культуры любят привлекать вредителей, которые любят есть листья клубники, а грибковые заболевания также любят распространяться на эти две культуры, что ускоряет заражение.