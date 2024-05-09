Книжный блогер показал, как сделать эксклюзивную закладку

Чрезвычайно простое, но такое эстетическое дополнение к вашей любимой книге. Авторская и эксклюзивная, ведь каждую следующую книжную закладку вы можете делать под стилистику и жанр читаемой сейчас книги.

Для многих книги – это богатство бесконечных вселенных и историй. Чтение книг наполняет нас знаниями, дарит невероятные эмоции и переживания. Кто-то всю жизнь собирает библиотеку любимых книг, а кто-то покупает их самые редкие экземпляры.

Мы одеваем на них обложки, ставим на красивые полки, рассматриваем их корешки и удивляемся красоте переплетов. В последнее время почти все книги выходят с ляссе для удобства, но они обычные и неинтересные.

Именно поэтому предлагаем вам к просмотру видео книжного блогера posiesandpages, в котором она создает утонченную и уникальную закладку в виде крыльев.

Вам понадобятся:

Бумага;

Ножницы;

Краска и кисточки

Простой карандаш

Клей

Начинаем работу:

на бумаге нарисуйте прямоугольники по размеру книги;

сверху прямоугольников изобразите крылья, как показано на видео;

вырежьте две детали

разукрасьте свои наработки в желаемый цвет и дайте просохнуть

склейте прямоугольные части между собой так, чтобы крылья были «свободны»

Вместо крыльев вы можете изобразить все, что вам нравится и сочетается с книгой, для которой вы творите чудо. Подобные закладки могут стать достойным украшением книги. Однозначно, ваша библиотека будет отличаться от других.

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