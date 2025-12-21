Кофейные фильтры в горшках для растений: как и зачем их использовать / © Credits

Реклама

Обычный бумажный кофейный фильтр — маленький лайфхак, который может помочь удерживать влагу и предотвращать потерю почвы. Вот все, что нужно знать о кофейных фильтрах для ваших домашних растений, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Равномерное распределение воды. Кофейные фильтры впитывают воду и помогают ей равномерно добраться до корней. Они способствуют правильному увлажнению и уменьшают стресс для растений.

Меньше потерь почвы . Если во время полива земля высыпается из горшка, фильтр станет вашим спасителем. Он создает экологический барьер, который не дает почве выйти через дренажное отверстие и одновременно предотвращает его засорение.

Удержание влаги без риска загнивания. Еще одно преимущество — контроль влажности. Кофейный фильтр позволяет воде равномерно распространяться по почве и не переувлажняет ее. Это уменьшает риск загнивания корней и делает растение более устойчивым к болезням.

Использование кофейного фильтра

Во время пересадки положите фильтр на дно горшка, чтобы он покрыл дренажное отверстие. Добавьте немного влажной почвы сверху, затем посадите растение. Добавьте почву по бокам, чтобы растение устойчиво держалось.

Фильтр не движется, не забивает отверстия и не дает земле вымываться во время полива.

Кофейный фильтр или галька

Некоторые любители растений советуют класть гальку на дренажное отверстие. Проблема в том, что камни могут не полностью останавливать почву, двигаться и блокировать воду, а это приводит к загниванию корней. Кофейный фильтр лучше, ведь он остается на месте, не засоряет отверстия и обеспечивает стабильный дренаж.

Реклама

В следующий раз, когда будете пересаживать растение, не ищите сложных решений. Бумажный кофейный фильтр из кухни — это маленький секрет больших результатов.