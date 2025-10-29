Секрет густой и здоровой травы: когда и как аэрировать газон

Когда и как аэрировать газон: секрет густой и здоровой травы / © Credits

Реклама

Именно поэтому аэрация, то есть насыщение земли воздухом, — является тем самым шагом, который отделяет «обычный» газон от идеального, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Аэрация — это процесс разрыхления почвы, во время которого в земле создаются маленькие отверстия, которые пропускают воду, кислород и питательные вещества сразу к корням. Со временем почва уплотняется и это не дает корням дышать. Аэрация создает маленькие каналы, которые открывают путь для влаги и воздуха, именно это делает траву гуще, крепче и ярче. Другими словами, без аэрации даже лучшее удобрение просто не дойдет туда, где оно нужно.

Когда лучше проводить аэрацию

Точное время зависит от климата и типа травы, но общее правило таково: аэрировать стоит тогда, когда газон активно растет.

Реклама

Для прохладного климата — ранняя весна или осень.

Для теплого региона — поздняя весна или начало лета.

Лучше всего делать аэрацию через день-два после дождя, земля будет мягкой, но не грязной. Слишком сухой грунт не пропустит аэратор, а слишком влажный — превратит ваш двор в болото.

Как понять, что газону нужна аэрация

Есть простой тест, попробуйте воткнуть в землю обычную отвертку. Если входит легко — все хорошо. Если приходится прилагать усилия, почва слишком плотная — пора приступать к аэрации. Большинство специалистов советуют проводить эту процедуру минимум раз в год, особенно если по газону часто ходят люди или ездит техника.

Виды аэраторов

Аэрацию можно сделать несколькими способами, от простого прокалывания до удаления кусочков грунта.

Шиповые аэраторы. Это валик или устройство с металлическими шипами. Их просто катят по газону или нажимают в землю. Есть даже насадки-шипы для обуви — можно «аэрировать» просто гуляя по двору.

Режущие аэраторы . Вместо отверстий эти устройства делают в почве надрезы и открывают путь воздуху. Часто совмещены с сеялками, поэтому можно одновременно аэрировать и подсевать траву.

Аэраторы с изъятием почвы. Самый эффективный вариант. Такие машины удаляют маленькие «пробки» земли, уменьшают уплотнение и открывают пространство для роста. Их используют профессионалы, но можно арендовать даже для домашнего газона.

Как правильно аэрировать газон

Подготовьте участок: уберите камни, ветки и листья. Обозначьте опасные места: корни, трубы и неровности. Работайте равномерно: проходите аэратором сначала в одном направлении, а затем, под углом 90°. Удаляйте грунтовые «пробки» на глубину 5-7 см, с интервалом около 5 см. Не убирайте изъятую землю: дайте ей разложиться, это вернет органику обратно в почву.

Что делать после аэрации

Подсев. Рассыпьте новые семена, они заполнят отверстия и сделают газон гуще.

Подкормка удобрением. Внесите удобрение, после аэрации оно легко проникает к корням. Чем гуще газон — тем меньше сорняков.

Совет

Не делайте аэрацию в жару, ведь траве нужно время на восстановление.

Избегайте чрезмерного полива сразу после процедуры.

Для максимального эффекта повторяйте ежегодно или дважды в год, если почва плотная.

Аэрация — это не сложная наука, а разумный уход. Всего несколько часов работы и ваш газон будет дышать, расти и выглядеть, как после профессионального ухода.