Секрет густой и здоровой травы: когда и как аэрировать газон
Густая, упругая и сочно-зеленая трава — мечта каждого владельца дома. Но даже регулярная стрижка и удобрения не дадут желаемого эффекта, если почва под газоном задушена и не «дышит».
Именно поэтому аэрация, то есть насыщение земли воздухом, — является тем самым шагом, который отделяет «обычный» газон от идеального, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Аэрация — это процесс разрыхления почвы, во время которого в земле создаются маленькие отверстия, которые пропускают воду, кислород и питательные вещества сразу к корням. Со временем почва уплотняется и это не дает корням дышать. Аэрация создает маленькие каналы, которые открывают путь для влаги и воздуха, именно это делает траву гуще, крепче и ярче. Другими словами, без аэрации даже лучшее удобрение просто не дойдет туда, где оно нужно.
Когда лучше проводить аэрацию
Точное время зависит от климата и типа травы, но общее правило таково: аэрировать стоит тогда, когда газон активно растет.
Для прохладного климата — ранняя весна или осень.
Для теплого региона — поздняя весна или начало лета.
Лучше всего делать аэрацию через день-два после дождя, земля будет мягкой, но не грязной. Слишком сухой грунт не пропустит аэратор, а слишком влажный — превратит ваш двор в болото.
Как понять, что газону нужна аэрация
Есть простой тест, попробуйте воткнуть в землю обычную отвертку. Если входит легко — все хорошо. Если приходится прилагать усилия, почва слишком плотная — пора приступать к аэрации. Большинство специалистов советуют проводить эту процедуру минимум раз в год, особенно если по газону часто ходят люди или ездит техника.
Виды аэраторов
Аэрацию можно сделать несколькими способами, от простого прокалывания до удаления кусочков грунта.
Шиповые аэраторы. Это валик или устройство с металлическими шипами. Их просто катят по газону или нажимают в землю. Есть даже насадки-шипы для обуви — можно «аэрировать» просто гуляя по двору.
Режущие аэраторы. Вместо отверстий эти устройства делают в почве надрезы и открывают путь воздуху. Часто совмещены с сеялками, поэтому можно одновременно аэрировать и подсевать траву.
Аэраторы с изъятием почвы. Самый эффективный вариант. Такие машины удаляют маленькие «пробки» земли, уменьшают уплотнение и открывают пространство для роста. Их используют профессионалы, но можно арендовать даже для домашнего газона.
Как правильно аэрировать газон
Подготовьте участок: уберите камни, ветки и листья.
Обозначьте опасные места: корни, трубы и неровности.
Работайте равномерно: проходите аэратором сначала в одном направлении, а затем, под углом 90°.
Удаляйте грунтовые «пробки» на глубину 5-7 см, с интервалом около 5 см.
Не убирайте изъятую землю: дайте ей разложиться, это вернет органику обратно в почву.
Что делать после аэрации
Подсев. Рассыпьте новые семена, они заполнят отверстия и сделают газон гуще.
Подкормка удобрением. Внесите удобрение, после аэрации оно легко проникает к корням. Чем гуще газон — тем меньше сорняков.
Совет
Не делайте аэрацию в жару, ведь траве нужно время на восстановление.
Избегайте чрезмерного полива сразу после процедуры.
Для максимального эффекта повторяйте ежегодно или дважды в год, если почва плотная.
Аэрация — это не сложная наука, а разумный уход. Всего несколько часов работы и ваш газон будет дышать, расти и выглядеть, как после профессионального ухода.