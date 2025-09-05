Когда и как обрезать гортензии, чтобы не остаться без цветов в следующем году

Гортензии

Гортензии не будут испорчены в следующем году, если обрезать их в определенное время.

Как знает любой владелец гортензий, обрезку нужно выполнить для пышного цветения в следующем году, однако важно делать это в нужное время.

Когда это надо сделать, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.

Обычно гортензии цветут в конце весны или в начале лета и добавляют необходимую жизнь любому саду, одновременно требуя относительно мало ухода. Однако не очень интенсивный уход не означает его отсутствие.

Когда обрезать гортензии

Чтобы обеспечить яркое цветение в следующем году, гортензии следует обрезать в определенное время.

Обрезка невероятно важна для гортензий по нескольким причинам. Во-первых, заросшие гортензии рискуют деревянистыми и тусклыми на вид, что испортит внешний вид вашего сада.

Это также помогает улучшить циркуляцию воздуха и проникновение света, удаляя лишние листья, что позволит вашему растению получить доступ к большему количеству ресурсов и развиваться здоровее.

Конечно, знание того, когда обрезать гортензии, не менее важно, иначе вы рискуете уменьшить преимущества. Кроме того, для сортов, которые цветут на старой древесине, важно не удалить цветы в следующем году.

Главное золотое правило — обрезать сразу после цветения летом. Это дает время свежим побегам развиться и сформировать почки для следующего года.

Следовательно, садоводам следует избегать обрезки осенью или весной, поскольку так вы рискуете срезать цветы в следующем году.

Кроме потенциального уничтожения цветов, осенняя обрезка может сделать растения более уязвимыми к повреждению морозом.

Вместо этого, желательно оставлять увядшие цветочные головки на растении в течение зимы, поскольку они могут обеспечить определенную защиту от мороза для стеблей и бутонов, находящихся ниже.

Относительно обрезки гортензии, рекомендуется действовать осторожно, особенно с сортами, которые цветут на зрелой древесине.

Вместо этого сосредоточьтесь на удалении стеблей, которые выглядят больными, умирающими или поврежденными.

Дополнительная рекомендация, которой должны придерживаться энтузиасты садоводства, заключается в том, чтобы обеспечить дезинфекцию своего садового инвентаря между сеансами обрезки, чтобы предотвратить передачу болезней.