Когда и как обрезать ирисы, чтобы они ярко цвели в следующий раз / © lady.tsn.ua

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Чтобы растения не только радовали глаз, но и оставались здоровыми, следует знать несколько правил обрезки. Главное из них — правильное время и когда именно оно наступает, рассказало издание Martha Stewart.

Важность обрезки ирисов

Правильная обрезка не только улучшает внешний вид растения, но и:

Стимулирует активное цветение в следующем году;

Предотвращает грибковые заболевания;

Устраняет места для зимовки вредителей (в частности — ирисового мотыля, откладывающего яйца на старых листьях);

Улучшает проветривание вокруг корневищ;

Поддерживает общий иммунитет растения.

Перед обрезкой обязательно продезинфицируйте инструменты — теплой мыльной водой или спиртом.

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Обрезка ирисов по сезонам

После цветения (конец весны — начало лета)

— Как только цветы увянут, срежьте цветонос у основания.

— Не трогайте зеленые листья — они питают корневища и формируют цветы на следующий сезон.

В конце лета

— Если листья уже пожелтели или растение выглядит неаккуратно, обрежьте его до половины высоты.

— Это улучшит циркуляцию воздуха и снизит риск появления гнили.

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Перед зимой (октябрь — ноябрь)

— После первых заморозков обрежьте все листья, но оставьте 15–20 см от земли.

— Срез делайте под углом, в форме веера это позволит воде не застаиваться и предотвратит развитие грибков.

Не оставляйте старые листья на зиму — в нем зимуют вредители и сохраняются патогены.

Внеплановая обрезка листьев

Если оно пожелтело, побурело или покрылось пятнами

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— Срежьте максимально близко к земле.

— Проверьте корневище: если оно мягкое или скользкое — удалите и не компостуйте.

Деление ирисов — когда и как

Оптимальное время — через 4–6 недель после цветения (лето).

Перед выкапыванием срежьте листья на треть.

Делят каждые 3–5 лет во избежание перенаселения клумбы, ведь со временем ирисы начинают цвести меньше.

Часто задаваемые вопросы

Когда обрезать ирисы осенью? В октябре-ноябре, после наступления стойких заморозков.

Что будет, если не обрезать ирисы? Растение станет уязвимым к болезням и может перестать цвести в следующем году.

Как определить, что растение нужно делить? Если куст плотно сомкнулся, а цветов стало меньше — самое время действовать.

После обрезки и деления ирисов не забудьте замульчировать корневища компостом или торфом — это защитит их зимой и сохранит влагу. И помните, немного заботы — и ваш сад будет расцветать с новой силой.