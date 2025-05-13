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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Когда и как обрезать ирисы, чтобы они ярко цвели в следующий раз

Ирисы — настоящие звезды весеннего сада. Их изящные цветы, которые расцветают в самых разных оттенках радуги, каждый год доставляют эстетическое наслаждение тысячам садовников.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Когда и как обрезать ирисы, чтобы они ярко цвели в следующий раз

Когда и как обрезать ирисы, чтобы они ярко цвели в следующий раз / © lady.tsn.ua

Чтобы растения не только радовали глаз, но и оставались здоровыми, следует знать несколько правил обрезки. Главное из них — правильное время и когда именно оно наступает, рассказало издание Martha Stewart.

Важность обрезки ирисов

Правильная обрезка не только улучшает внешний вид растения, но и:

  • Стимулирует активное цветение в следующем году;

  • Предотвращает грибковые заболевания;

  • Устраняет места для зимовки вредителей (в частности — ирисового мотыля, откладывающего яйца на старых листьях);

  • Улучшает проветривание вокруг корневищ;

  • Поддерживает общий иммунитет растения.

Перед обрезкой обязательно продезинфицируйте инструменты — теплой мыльной водой или спиртом.

Обрезка ирисов по сезонам

После цветения (конец весны — начало лета)

— Как только цветы увянут, срежьте цветонос у основания.
 — Не трогайте зеленые листья — они питают корневища и формируют цветы на следующий сезон.

В конце лета

— Если листья уже пожелтели или растение выглядит неаккуратно, обрежьте его до половины высоты.
 — Это улучшит циркуляцию воздуха и снизит риск появления гнили.

Перед зимой (октябрь — ноябрь)

— После первых заморозков обрежьте все листья, но оставьте 15–20 см от земли.
 — Срез делайте под углом, в форме веера это позволит воде не застаиваться и предотвратит развитие грибков.

Не оставляйте старые листья на зиму — в нем зимуют вредители и сохраняются патогены.

Внеплановая обрезка листьев

Если оно пожелтело, побурело или покрылось пятнами

— Срежьте максимально близко к земле.
 — Проверьте корневище: если оно мягкое или скользкое — удалите и не компостуйте.

Деление ирисов — когда и как

  • Оптимальное время — через 4–6 недель после цветения (лето).

  • Перед выкапыванием срежьте листья на треть.

  • Делят каждые 3–5 лет во избежание перенаселения клумбы, ведь со временем ирисы начинают цвести меньше.

Часто задаваемые вопросы

  • Когда обрезать ирисы осенью? В октябре-ноябре, после наступления стойких заморозков.

  • Что будет, если не обрезать ирисы? Растение станет уязвимым к болезням и может перестать цвести в следующем году.

  • Как определить, что растение нужно делить? Если куст плотно сомкнулся, а цветов стало меньше — самое время действовать.

После обрезки и деления ирисов не забудьте замульчировать корневища компостом или торфом — это защитит их зимой и сохранит влагу. И помните, немного заботы — и ваш сад будет расцветать с новой силой.

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