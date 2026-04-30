Когда и как сажать помидоры: эксперты по садоводству раскрывают лучшее время для щедрого урожая

Томаты / © ТСН

Реклама

Несмотря на то, что помидоры — одно из самых популярных съедобных растений для выращивания дома, может быть довольно сложно знать, когда именно лучше всего сажать в грунт рассаду помидоров.

Вот почему Woman&Home проконсультировались с командой экспертов, чтобы выяснить, когда именно следует сажать растения помидоров, чтобы избежать их гибели во время поздних заморозков или ограничения рассадных лотков.

Когда сажать помидоры

Как только ночные температуры стабильно держатся на отметке 10°C или выше в течение примерно недели, можно будет сажать помидоры. Повторяющиеся холодные ночи замедляют рост корней и могут оставить растения неподвижными неделями.

Реклама

Любые заморозки убьют ваши растения помидоров. Проверьте местные климатические записи, чтобы узнать, когда последние заморозки исторически достигали вашего региона. Любая температура ниже 10°C приведет к их отторжению, и вы заметите, что листья «синеют» (накопление пигментов в ответ на стресс).

Как сажать растения помидоров

Независимо от того, хотите ли вы выращивать помидоры в горшках, чтобы сэкономить место в этом сезоне, или добавлять их к своей грядке, правильная посадка является ключом к их росту.

Цель состоит в том, чтобы избежать шока от пересадки и немедленно заставить корни расти, поскольку теплые, активные корни способствуют более быстрому цветению и лучшему раннему развитию кистей.

Начните с закалки в течение 7-10 дней. Постепенно увеличивайте время пребывания на свежем воздухе, включая легкое солнце и ветерок, и защищайте растения ночью, пока условия не станут мягкими, листья и стебли могут быть повреждены, а рост остановлен.

Реклама

Выберите самое солнечное, самое защищенное место, в идеале с некоторой защитой от ветра, и убедитесь, что дренаж хороший. Помидоры ненавидят стоять в холодной, насыщенной почве. Улучшите участок посадки хорошо перепревшим компостом, чтобы помочь структуре и балансу влаги, затем добавьте сбалансированное удобрение медленного высвобождения, чтобы питательные вещества были доступны постоянно, не принуждая к мягкому, сочному росту.

Предварительно полейте растение в горшке, чтобы корневой ком был полностью увлажнен, затем посадите глубоко, закопав часть стебля до первой пары листьев.

Остается лишь поддерживать свое садовое растение во время его роста, таким образом ваши кусты не пострадают, и летом у вас будет впечатляюще высокое растение, покрытое вкусными плодами.

Если вы не уверены относительно погоды и сомневаетесь в ее стабильности, можете ориентироваться на внешний вид ваших растений помидоров.

Реклама

Размер имеет меньшее значение, чем прочность и готовность. Хорошее растение обычно имеет высоту от 15 до 30 см с крепким, вертикальным стеблем, который ближе к толщине карандаша, чем к нити, и имеет несколько настоящих листьев, чтобы оно могло активно фотосинтезировать на улице.

Корневой ком должен быть хорошо связанным и держаться вместе, когда его вынимают из горшка, с корнями, которые достигают края, но не плотно облегают. Растения, плохо обвязанные горшком, часто имеют проблемы с равномерным поглощением воды после посадки.

Это хорошо, если видно первую цветочную кисть, если растение выглядит крепким и должным образом закаленным, но если растение высокое, бледное и вытягивается из-за слабого освещения в помещении, лучше исправить ситуацию более глубокой посадкой и небольшой задержкой, пока ночи не станут постоянно мягкими.

Возможно, вы захотите отложить посадку и добавить ее к своим основным садовым работам на май, на всякий случай.

Реклама

Новости партнеров