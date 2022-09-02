Когда и как собирать урожай тыквы: советы опытных садоводов

Большинство садовых овощей собирают на пике зрелости, но с тыквой все немного по-другому.

В зависимости от сорта тыквы обычно созревают через 90-120 дней после посадки. Жаркие и влажные дни лета могут привести к раннему созреванию тыквы. А теплая осень позволяет тыквенным лозам продолжать расти, что может задержать созревание.

Как определить, что ваши тыквы уже созрели и что делать, если наступила осень, а ваши тыквы не готовы: собирать их в любом случае или еще подождать - на эти вопросы отвечают садовые эксперты Gardening know how.

На самом деле идеальное время для сбора тыкв — это когда они полностью созрели. Тыквы, достигшие пика зрелости, будут иметь лучший вкус, цвет и самый длинный срок хранения.

Признаки созревания тыквы

Чтобы узнать, когда собирать тыкву, проверьте следующие признаки спелости:

Зрелый цвет. Независимо от того, посадили ли вы тыкву оранжевого или другого цвета, проверьте, полностью ли тыква приобрела свой цвет.

Твердая кожа. Попробуйте вдавить ноготь в поверхность тыквы. Если не остается вмятины, кожа затвердела.

Деревянистый стебель. Пожелтение листьев и стеблей в конце вегетационного периода указывает на то, что плод созревает. В это время стебель начнет буреть и одревесневать.

Пустой звук. Слегка постучите по тыкве. Спелая тыква будет издавать глухой звук.

Как собирать тыквы

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Когда тыквы полностью созреют, используйте пару острых сучкорезов, чтобы отрезать лозу в нескольких дюймах от тыквы. Если оставить часть стебля на тыкве, она станет более привлекательной и это предотвратит ее гниение.

Чтобы стебель не сломался, никогда не используйте его в качестве ручки для подъема или переноски тыквы.

Свежесобранные тыквы можно сразу использовать в рецептах или консервировать для будущих кулинарных блюд.

Как подготовить тыкву для хранения

Тыквы, предназначенные для хранения или использования в качестве осеннего декора, необходимо вылечить или отвердить. Этот процесс позволяет коже тыквы затвердеть и заживить любые царапины. Отвердение можно проводить в полевых условиях, если погода остается теплой и сухой. Для лечения (отвердения) тыквы ее нужно помыть и хранить от 7 до 14 дней в идеальных условиях от 27 до 29 градусов и влажности 80%. Если условия неблагоприятны для сушки в полевых условиях, осторожно переместите тыквы в теплое сухое помещение.

После того как тыквы отвердеют, их можно выставлять на обозрение, вырезать из них украшения или хранить. Тыквы можно хранить в течение 10 или более недель при температуре 10-16 градусов и влажности от 50 до 80%.

Урожай тыквы и первые заморозки

Угроза заморозков является еще одной распространенной причиной для сбора тыквы до пика ее спелости. Хотя тыквы могут пережить легкий мороз, температура ниже -2 градусов портит тыкву и ведет к ее гниению.

Садовники могут защитить свой урожай от легких заморозков, накрыв тыквы. Если же ваши тыквы еще не достигли нужного цвета, но вы все же решили собрать их до морозов, то эти тыквы можно использовать в качестве осеннего украшения или для резьбы по ним, но у них будет меньше вкуса и храниться они будут не так долго, как тыквы, созревшие в поле.

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