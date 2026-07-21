Когда лучше поливать помидоры, если вы не успели сделать это утром

Помидоры / © ТСН

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В периоды сильной жары полив помидоров в неподходящее время суток может принести больше вреда, чем пользы, а правильный полив имеет решающее значение для здоровья и долголетия ваших помидоров.

The Spruce составил идеальный график полива для хорошего урожая помидоров, а также указал время суток, которого, по рекомендациям экспертов по садоводству, следует избегать.

Лучшее время суток для полива помидоров

Лучшего времени суток для полива помидоров, чем раннее утро, не бывает.

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Логика проста: вода доходит до корней до того, как дневная жара вызовет испарение, и, что самое важное, листья успевают полностью высохнуть к вечеру.

Итак, как рано? Рекомендуется поливать помидоры как можно раньше утром, желательно до 10 утра. Это особенно актуально, если ожидается жаркий и сухой день, когда испарение более вероятно.

Составление регулярного графика полива ранним утром, особенно во время развития плодов, имеет решающее значение для успешного развития растений томатов и является одним из лучших способов избежать распространенных проблем с помидорами, таких как растрескивание и гниение верхушек цветков.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется поливать помидоры из лейки или шланга непосредственно на почву, стараясь не попадать на листья.

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Что произойдет, если полить растения томатов в неподходящее время

Есть веская причина, по которой опытные огородники неукоснительно поливают свои помидоры рано утром, и дело не только в том, чтобы избежать дневной жары.

Полив в середине дня может привести к растрате воды и случайному недоливу растений из-за испарения воды до того, как она достигнет корней растения. Не стоит беспокоиться, что это не «обожжет» ваши растения, как гласит старый садоводческий миф. Зато вечерний полив нанесет вашим растениям вред, от которого трудно, если не невозможно, восстановиться.

Самая распространённая ошибка в области борьбы с болезнями — это вечерний полив в тёплую погоду. В результате листья остаются мокрыми, а ночью температура повышается, и именно в таких условиях процветает фитофтороз.

Фитофтороз помидоров может уничтожить урожай, а тёплые летние вечера в сочетании с влагой от вечернего полива создают идеальную среду для роста и распространения патогенов.

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Поэтому, если вы пропустили утренний полив, гораздо лучше сделать это днём, чем вечером.

Советы по поливу томатов

Помимо полива в нужное время суток, есть несколько советов, которые помогут вам поливать помидоры как профессионал.

Растения, выращенные на высоких грядках или в контейнерах, будут высыхать быстрее и могут нуждаться в большем количестве воды.

Как правило, индетерминантные сорта томатов требуют большего количества воды и могут нуждаться в дополнительном уходе для обеспечения их увлажнения.

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Глубокое замачивание раз в неделю лучше, чем ежедневное опрыскивание водой.

Поливайте растения томатов, как только верхние 2–3 см станут сухими.

Проверьте сухость почвы пальцем, погрузив его в землю до первого сустава. Если почва сухая, пора поливать! Если она влажная или мокрая, можно подождать.

Признаками недостаточного увлажнения являются скручивание или поникание листьев.

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Признаками избыточного полива являются пожелтение, увядание или опадение листьев.

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